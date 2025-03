"Nechci žít v druhém Maďarsku," burcoval Fiala ve Zlíně proti návratu Babiše k moci

Premiér Petr Fiala se dočkal podruhé v krátké době vítaného povzbuzení. Po setkání jeho příznivců v Brně, na kterém byl například i herec Boleslav Polívka, proběhlo v pondělí navečer druhé podobné setkání ve Zlíně. Fialovi podporovatelé přiznávali obavu z výsledku voleb a vyzývali ho, aby vystupoval proti Andreji Babišovi a dalším kritikům více důrazně.

Sotva premiér Petr Fiala (ODS) vešel do jedné z kaváren v centru Zlína a uviděl několik desítek přítomných, bylo zjevné, že pookřál. Už podruhé se jeho podporovatelům z iniciativy PF 2025 podařilo uspořádat setkání na jeho podporu, kde měl zároveň možnost vyslechnout si otázky i výtky na adresu své vlády. Kritika až na výjimky nezaznívala, někteří hosté však po skončení akce Aktuálně.cz přiznali, že mají pochybnosti o úspěchu Fialy a vládních stran v podzimních sněmovních volbách.

Ovšem nahlas takto nikdo pesimisticky nepromluvil, byť někteří premiéra upozorňovali, že by měl být vůči Andreji Babišovi (ANO) a dalším opozičním politikům ostřejší či tvrdší. "Mně se zdá, že jste příliš slušní. Že jste málo populističtí. Osobně si myslím, že za určitých okolností může účel světit prostředky. Mně by vůbec nevadilo, kdyby se v tomto směru vedla kampaň jinak a nepřesvědčovali se přesvědčení, ale ta šedá zóna," naléhal například na Fialu jeden z hostů.

1:27 Aktuálně.cz zachytilo premiéra Petra Fialu na pondělním setkání se svými podporovateli, kde se jim svěřil, čeho se obává po těchto volbách. | Video: Radek Bartoníček

Z Fialova vystoupení bylo zřejmé, na čem bude hodně svou předvolební kampaň stavit: voliče bude ještě více varovat před Babišem a směřováním Česka na Východ. Babiš bude podle něj ještě nebezpečnější, než když vládl poprvé v letech 2017 až 2024.

"Buď budeme pevnou součástí Západu s tím, že sousedé, se kterými se chceme srovnávat, bude Rakousko a Bavorsko, anebo se posuneme na Východ. A budeme někde mezi Slovenskem a Maďarskem. A to já fakt nechci," prohlásil ve Zlíně předseda vlády. Přitom podotkl, že letošní volby ovlivní Českou republiku na mnoho let dopředu.

"Tak jak to vidíme v USA, kdyby přišel podruhé Andrej Babiš k moci, on už bude jiný. On má velký vzor ve Viktoru Orbánovi, a já bych fakt nechtěl žít v zemi, která se začíná podobat Maďarsku. Prostě nechtěl," řekl Fiala ve zjevné narážce na prezidenta Donalda Trumpa, který je podle mnoha komentářů ve svém nynějším druhém volebním období mnohem radikálnější a nebezpečnější.

Obavu z Východu zmínil Fiala na setkání dvakrát. Podruhé to bylo ve chvíli, kdy připouštěl, že má své chyby, že se v politice stále učí a že připouští i chyby své vlády. "Musíme lidi přesvědčovat, že mají skousnout to, že se jim nelíbím, že jsem moc akademický nebo nějaký, že je čtyřkoalice hrozně komplikovaná, že se tohle nebo támhleto nepovedlo… Tohle všechno mají lidé hodit za hlavu, zatnout zuby - pokud nechtějí žít mezi Maďarskem a Slovenskem a někde se blížit k Rusku, tak nám mají dát ve volbách důvěru," vrátil se premiér ke zmiňované hrozbě.

Když si Aktuálně.cz povídalo po skončení setkání s Fialovými příznivci, setkání se jim líbilo a premiéra oceňovali za klidné a slušné vystupování. Zároveň ale vyjadřovali obavu z výsledku voleb. Podle nich "Antibabiš" příliš nefunguje, navíc považují vystupování Babiše a dalších zástupců ANO za podstatně výraznější než ODS a dalších vládních stran.

Jiný z hostů přiznal, že nebylo úplně jednoduché získat na debatu s premiérem některého jeho původní voliče: "Jsou zklamaní a nechtěli přijít," řekl.

Na prezidenta nemůžeme spoléhat

Těžko říct, jestli se tato informace k předsedovi vlády a lídrovi koalice Spolu dostala. Nejostřejší slovo, které v debatě uslyšel, zaznělo od manažera velké firmy, který si postěžoval, že se vláda podle něj nezajímala o názory podnikatelů. To se mu snažil Fiala vyvrátit, vysvětloval mu, že se snaží o komunikaci s podnikateli co nejvíce, a vypočítával, co pro ně vláda udělala.

Mnohem častěji však slyšel slova poděkování a povzbuzení, a to především od organizátorů setkání, zástupců iniciativy PF 2025 z Brna. Jak už Aktuálně.cz psalo před nedávnem, tato iniciativa vznikla na sklonku loňského roku s cílem podpořit Fialu před podzimními sněmovními volbami. První setkání se uskutečnilo v Brně, mimo jiné za účasti herce Bolka Polívky. Už tehdy hlavní iniciátor Josef Buchta vyjádřil přání, že by bylo výborné, kdyby se přidali i příznivci z jiných míst Česka a uspořádali podobná setkání. Právě to druhé proběhlo v pondělí ve Zlíně a příští týden budou následovat další města.

Hlavními organizátory byl nakladatel a bývalý disident Pavel Jungmann a dlouholetý, dnes už bývalý krajský policejní ředitel Bedřich Koutný. Na akci se podílel také další bývalý disident a exředitel Bezpečnostní informační služby Stanislav Devátý a spisovatel Josef Holcman. "Když jsme se dozvěděli o brněnské iniciativě, tak nás to nadchlo. Setkávali jsme se sice i s názory, proč přesvědčovat přesvědčené. Ale jak potřebujeme my slova povzbuzení, tak je potřebuje i pan premiér v této těžké době," vysvětloval motivaci Koutný. "Nadchlo mě setkání v Brně. Věřím, že z toho setkání budeme mít radost," přidal se Jungmann.

Z názorů přítomných bylo také zřejmé, že si nikdo z nich nepřeje návrat Babiše k moci. Jeden z nich se proto zeptal, zda by nebylo možné po sněmovních volbách "trošku spoléhat na to, že by nějakým legálním způsobem mohl pomoci při sestavování vlády a zabránění nějakým strašlivým excesům" prezident Petr Pavel.

To ovšem premiér okamžitě vyloučil. "Bude-li respektovat ústavu, tak nemá jinou možnost než respektovat většinu v Poslanecké sněmovně. A ta bude buď taková, že budeme moci vládnout, nebo tady bude vládnout Babiš s Okamurou a Konečnou nebo někým jiným, a bude to ztracené. Nemá to v rukách Petr Pavel, máme to v rukou my," naléhal Petr Fiala na hosty akce. A opakovaně jim zdůrazňoval, že musí jít volit a přesvědčit další lidi.

