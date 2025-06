"Za Fialy je líp než za Babiše?" umělá inteligence rozcupovala leták koalice Spolu

Sice skutečná čísla, ale zavádějící, nepřesná či zjednodušená. Tak vyhodnotila umělá inteligence data, která koalice Spolu předložila v letáku s titulem "Fakta místo mýtů". Leták porovnává mzdy, důchody a další položky za vlády Petra Fialy a za Andreje Babiše.

Koalice Spolu dělá podle premiéra Petra Fialy, co je třeba. Tabulkou, srovnávající mzdy a další parametry za Fialy a za vlády Andreje Babiše, o tom však těžko někoho přesvědčí. | Foto: ODS

Srovnání z dílny koalice Spolu obsahuje deset položek porovnávajících průměrnou mzdu, průměrný důchod, inflaci, kilometry nových dálnic a další parametry vládnutí dvou největších rivalů české politické scény.

Zastánci obou táborů, expremiéra Andreje Babiše i premiéra Petra Fialy, hájí každý svou pravdu. A jimi prezentovaná rozdílná čísla si tedy přímo říkala, aby je posoudila umělá inteligence. Ujal se toho politolog Západočeské univerzity v Plzni Přemysl Rosůlek, který je také autorem etického kodexu pro využití AI v předvolebních kampaních.

"Zaměřuji se mimo jiné na testování samotnou AI (superplacená verze ChatGPT) fact-checking. Tento poster s mnoha údaji byl víc než vítanou příležitostí," popsal Rosůlek svůj záměr na Facebooku.

Výsledkem je zjištění, že kromě opozice (nejen z hnutí ANO), která se často dopouští klamavých výroků, si s korektností prezentovaných dat někdy neláme hlavu ani koalice. Umělá inteligence byla nekompromisní. Šest z devíti bodů označila jako zavádějící, silně zavádějící, nepřesné či zjednodušené. V jednom případě jako nepřesné bez časového rozlišení.

Zavádějící kontext

Třeba takové porovnání průměrné mzdy přes 49 tisíc korun za Fialy a necelých 38 tisíc za Babiše je podle AI zavádějící kontext. "Nezohledňuje inflaci, takže porovnává nominální mzdu, nikoliv reálnou kupní sílu. Což může být manipulativní," uvedla AI.

Podobné je to i se srovnáním průměrné výše důchodů (21 tisíc oproti 15,5 tisíce), které je fakticky správné, ale opět zavádějící bez kontextu. Porovnání inflace (1,8 procenta versus 9,9 procenta) je podle AI už dokonce silně zavádějící. "Inflace za Babiše (9,9 %) je z roku 2021. Naopak Fialova hodnota (1,8 %) je z jednoho měsíce (pravděpodobně duben 2024), po velmi vysoké inflaci v letech 2022-23. Celkový průměr za celé období vlády Fialy je mnohem vyšší (např. v roce 2022 přes 15 %). Výběr jednoho měsíce je tedy silně manipulativní," dedukuje umělá inteligence.

Výhrady má i třeba k porovnání kilometrů otevřených dálnic, protože kvůli dlouhému stavebnímu řízení se mnoho dálnic začalo připravovat už za Babišovy vlády.

Naopak za pravdivé nebo z větší části pravdivé označila AI srovnání u výdajů na obranu nebo snížení závislosti na ruské ropě a plynu.

Ekonomové se v těchto případech s verdiktem umělé inteligence shodují. "Tabulka je opravdu naprosto účelová a zavádějící, ať už kvůli opomíjení inflace, kompatibility dat nebo kontextu," reaguje pro Aktuálně.cz například Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, někdejší analytik ČSOB, který se zaměřuje na vývoj české a evropské ekonomiky a finančních trhů.

"Nemluvě o číslech, která toho moc neřeknou nebo i naštvou. Chlubit se nominální průměrnou mzdou, kterou více než dvě třetiny lidí vidí jen ve zprávách v televizi? Tato vláda by jistě našla i nějaké úspěchy, kterými by se mohla vymezovat, aniž by musela sahat k takto pochybnému srovnávání," dodává Petr Dufek.

Zmatek pro všechny, komentuje Rosůlek

Politolog Přemysl Rosůlek uvádí k úspěchům, kterými by se dnešní vláda mohla chlubit a přitom v tabulce chybí, například udržení nejnižší míry nezaměstnanosti v EU. Pozastavuje se ale nad zavádějícími daty většiny uváděných údajů. " Když tam vidím napsáno 'Fakta místo mýtů' a fotku profesora politologie, tak bych čekal skutečně objektivní fakta," říká Rosůlek v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Na koho podle vás tenhle plakát cílí?

To mě na tom právě zajímalo. Snaží se to cílit obecně na lidi, kteří se obávají zdražování, nízkých mezd, ale jiné zmiňované položky jim jsou jedno. Snaží se asi zaujmout i živnostníky a lidi ekonomicky vzdělanější. Je to takový trochu zmatek pro všechny.

Může to tedy přinést Spolu nějaké nové voliče?

Těžko říct. Viděl jsem u Spolu lepší plakáty. Možná to může nějak udělat dojem na současné vlastní voliče Spolu, což ale tvůrci letáku nepotřebují, než na ty nerozhodnuté. A voliče opozice to asi těžko přiláká.

Podobný marketing je ale doménou i jiných stran a hnutí. I ty se leckdy uchylují k podobným datovým faulům, někdy spíš vyloženým lžím.

To ano. Vezměte si hnutí ANO s jeho cejchem populistické strany. Používají velmi často zavádějící argumenty a čísla. A v případě zmiňovaného letáku se Spolu koalice dostala na úroveň hokynáře ANO. Ve stylu: vy manipulujete s fakty, tak i my budeme manipulovat. A ještě to nazvou fakta místo mýtů.

Nazval byste to pozitivní kampaní?

Těžko říci. Vést pozitivní kampaň je těžké a negativní kampaň je taky kampaň. Ale udělali to nepříliš šťastným způsobem. Jakoby říkali: máte se dobře, možná jste to jen nevěděli, tak teď to víte.