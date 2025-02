Fiala: Mezinárodní řád prochází změnou, je třeba to vzít jako příležitost

Mezinárodní řád prochází největší změnou od pádu komunismu, realitu je třeba respektovat, neznamená to, že USA přestávají být spojenci, uvedl premiér Petr Fiala (ODS) v pondělním projevu k občanům. Rychlost, razance a rétorika nového amerického prezidenta Donalda Trumpa je podle něj určitě překvapivá, ale odklon USA od soustředění se na Evropu by překvapovat neměl.

Změny je třeba vzít jako příležitost a zkusit z nich vytěžit maximum - na ochromení bychom ekonomicky i bezpečnostně doplatili, míní předseda vlády. Situace podle něj vůbec není jednoduchá, ale není ani důvod propadat malomyslnosti. Členství v NATO, EU, evropská obranná spolupráce, výdaje na společnou obranu jsou efektivní nástroje, jak udržet ČR dlouhodobě v bezpečí, uvedl Fiala v proslovu z Kramářovy vily. Řeč souvisela s třetím výročím ruské invaze na Ukrajinu i změnami v americké administrativě v prvním měsíci po nástupu staronového prezidenta.

"Naším základním cílem musí nyní být silná Evropa, která dokáže Rusko odstrašit od dalších vojenských útoků na suverénní evropské státy," uvedl premiér. Aby se to podařilo, je podle něj třeba hned začít s konkrétními kroky. Těmi jsou zásadní navýšení výdajů na vlastní obranu na minimálně tři procenta HDP za několik dalších let. "Musíme dokázat tyto peníze zajistit a musíme se postarat o to, aby byly utraceny rozumně a účelně," uvedl.

Na evropské úrovni navrhuje nevyužitých 93 miliard eur (asi 2,3 bilionu korun) z takzvaného Fondu obnovy použít na podporu společných nákupů pro armády nebo na podporu posílení kritické infrastruktury. K další vojenské podpoře Ukrajiny je pak třeba využít i peníze ze zmrazeného ruského majetku z celé Evropy, doplnil.

"Budou to výdaje navíc. Ale tyto výdaje zároveň představují i velkou příležitost, zejména pro nás, pro Českou republiku. Jsme tradiční strojírenskou zemí s historicky silným postavením obranného průmyslu. Naše zbrojovky jsou kvalitní a ekonomicky silné, dokonce tak, že v posledních letech expandují do dalších zemí, včetně právě Spojených států," míní premiér.

Výhody je podle něj třeba maximálně využít. Navýšení investic do obranného průmyslu může být zásadním impulsem pro české hospodářství, pro jeho mezinárodní konkurenceschopnost, pro rozvoj inovací i pro dlouhodobé zajištění zaměstnanosti.

Zmínil také prosperitu celé unie. "Bylo by chybou si myslet, že Česká republika bude prosperovat, když zároveň nebude prosperovat i Evropská unie. Toto naše spojenectví se v nových mezinárodních podmínkách stává ještě důležitějším, než bylo v posledních dvaceti letech," uvedl. Zopakoval, že je třeba začít co nejrychleji pracovat na systematické deregulaci napříč EU a nejde jen o omezení byrokracie. "Je třeba podrobit revizi celý koncept Green Dealu a dekarbonizace. Pokud to neuděláme, staneme se na nové mezinárodní scéně nekonkurenceschopným skanzenem. A to by byla neodpustitelná chyba," míní.