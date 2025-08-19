Domácí

Karlovarsko konečně dostane obor pro fyzioterapeuty, jedná s Univerzitou Karlovou

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy ve spolupráci s Karlovarským krajem připravuje vznik regionálního ústavu, který by měl rozšířit dostupnost vysokoškolského vzdělávání v oboru pohybu, sportu a souvisejících moderních směrů. Cílem je vytvořit unikátní bakalářský studijní program, který bude vycházet z existující akreditace, ale bude doplněn o regionálně specifické prvky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: archiv Patricie Podskalské

Podle vedení kraje se tím nijak neomezí spolupráce se Západočeskou univerzitou Plzeň, která v Karlovarském kraji zajišťuje výuku v několika vysokoškolských oborech. Díky spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu UK (FTVS UK) by se ale do Karlovarského kraje mohl dostat například dlouho poptávaný obor fyzioterapeut, řekl krajský radní Erik Klimeš (ANO).

Nyní se podle něj jedná o způsobu, jakým by se vysokoškolské vzdělávání v regionu uskutečňovalo. "Historicky existuje několik oborů, o které Karlovarský kraj už stál, například fyzioterapeut, to znamená ty obory, které nám školy, s nimiž již spolupracujeme, nebyly schopny nabídnout," uvedl Klimeš. Podle něj má kraj vzhledem ke svému zaměření na lázeňství logicky zájem o obory, které lázeňství potřebuje.

Zástupci kraje a fakulty jednají podle proděkana Vlka už několik měsíců. Iniciátorem založení vysokoškolského ústavu byla současná ředitelka Alžbětiných lázní Miluše Bartoňková. Podle vedení kraje by ústav mohl využít i úzkého propojení s Institutem lázeňství a balneologie, který také sídlí v Alžbětiných lázních.

Součástí připravovaného návrhu je i rozvoj celoživotního vzdělávání, přičemž nabídka modulů bude reflektovat individuální potřeby trhu práce v Karlovarském kraji. "Věříme, že tento krok významně přispěje k rozvoji vzdělávací infrastruktury v regionu a nabídne mladým lidem nové možnosti studia bez nutnosti stěhování do hlavního města," uvedl děkan FTVS UK Miroslav Petr. Projekt počítá s postupným rozvojem dalších vzdělávacích aktivit a přípravou navazujícího magisterského programu.

Zahájení výuky v bakalářském programu je plánováno na akademický rok 2027/2028. Předpokladem je úspěšné dokončení přípravných kroků, včetně uzavření memoranda o spolupráci mezi Karlovarským krajem a fakultou. Kde by škola mohla působit, zatím není jasné. Podle Klimeše kraj disponuje prostory, které by byly pro školu vhodné. V budoucnu by to mohlo být například v prostorách dnešní střední umělecko-průmyslové školy v Karlových Varech, jejíž rekonstrukce má letos začít.

Karlovarský kraj už mnoho let usiluje o vznik samostatné vysoké školy, která by nabídla vysokoškolské vzdělání přímo v regionu. Velká část studentů vysokých škol se po absolvování už do kraje nevrací, čímž se prohlubuje vzdělanostní handicap Karlovarského kraje. Cest k vytvoření vlastní vysoké školy je ale více. Vytvoření vysokoškolského ústavu s využitím svých zkušeností i pracovníků nabídla také Západočeská univerzita v Plzni. Tento plán podporuje i ministerstvo školství.

Současné vedení kraje ale dává přednost zákonodárné iniciativě, která by uzákonila existenci vysoké školy v Karlovarském kraji za podmínky, že se tím nesníží finanční prostředky státu pro ostatní vysoké školy.

 
