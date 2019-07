Vinu odmítám, řekla u soudu exposlankyně Kailová obžalovaná v kauze vítání občánků

Bývalá poslankyně Zuzana Kailová (dříve za ČSSD) u soudu odmítla vinu v kauze vítání občánků v Ústí nad Labem. Kvůli projektu je obžalována ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Hrozí jí až deset let vězení.

Ve stejném případu byli už dříve obžalováni bývalý primátor Vít Mandík a radní Josef Macík (oba ČSSD). Podle policie bývalí členové vedení města z titulu své funkce neoprávněně umožnili získat majetkový prospěch společnosti, která vítání občánků organizovala. Policie chtěla Kailovou obvinit už v roce 2014, Poslanecká sněmovna ji ale ke stíhání nevydala.

Okresní soud Mandíka a Macíka loni v září napodruhé zprostil obžaloby, rozsudek ale není pravomocný, státní zástupkyně se odvolala. Případem se tak podruhé bude zabývat krajský soud. Poprvé okresní soud oba muže potrestal za pokus porušení povinností při správě cizího majetku podmínkami, krajský soud rozhodnutí zrušil a vrátil věc k novému projednání.

Projekt vítání občánků Kailová v úterý u soudu obhajovala. "Viděla jsem projekt jako přínosný, jako poděkování rodičům, že se usadili v Ústí nad Labem a přivedli zde na svět své první dítě," uvedla Kailová. Podle ní za celou dobu neslyšela vůči projektu žádnou výtku.

Výběrové řízení na projekt se konalo na jaře 2011 a podle obžaloby byly osloveny jen firmy, které byly vzájemně propojeny. Když se přihlásila do výběrového řízení další neoslovená společnost, která nabídla nejnižší cenu, radnice soutěž zrušila. Zakázku pak město svěřilo administrátorovi a do soutěže se přihlásila jen společnost Darothore, které rada města zakázku přidělila.

"Já jsem nezaznamenala, že by kdokoliv měl výhradu k materiálu," uvedla Kailová. Materiál podle ní připravil příslušný vedoucí odboru. "Já jsem se na zadávací dokumentaci nepodílela, ani jsem žádné firmy neoslovila. Kategoricky odmítám, že bych komukoliv měla dávat nějaké instrukce k tomu, jak by to měl připravit," řekla Kailová.

Kauza mě poškozuje a vyčerpává, tvrdí Kailová

Bývalá poslankyně na závěr své výpovědi uvedla, že ji kauza dlouhodobě poškozuje a vyčerpává. "Poslední roky jsem nesehnala ani odpovídající pracovní místo," uvedla.

Její advokát David Krofta novinářům řekl, že se Kailová cítí jednoznačně nevinná. "Dle mého názoru se jednalo o čistě politickou pravomoc rozhodnout, zdali se akce konat bude, nebo nebude, to je věc obecní samosprávy. Jestli byla nebo nebyla akce dobře připravena, od toho má úřad statutárního města obsáhlý aparát a na žádném stupni přípravy dokumentace nezaznělo nějaké varování, že by výběr byl proveden formálně špatně nebo že by cena byla neodpovídající," poznamenal Krofta.

Státní zástupkyně Lenka Pošíková uvedla, že nelze předjímat konec. "U druhé větve případu (Mandík, Macík) bude nutné vyčkat na rozhodnutí krajského soudu jako soudu odvolacího. Nemělo by to mít ale vliv na výsledek rozhodnutí," řekla. Hlavní líčení bude pokračovat 12. listopadu. Jako svědci budou vyslechnuti bývalí členové rady či někdejší tajemník.