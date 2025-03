"Nakopnutí" zbrojovek a půjčky na nákupy. Brusel už ví, jak zadotuje obranu Evropy

Dělostřelecké systémy, munice, drony či protivzdušná obrana. Evropská komise ukázala státům, na co všechno jim půjčí z balíku 150 miliard eur (3,75 bilionu korun). Země zatím mohou úvěry využít na nově uzavírané zbrojní zakázky, ale jak Aktuálně.cz zjistilo od úředníka komise, výhledově by se tak daly financovat i rozjeté kontrakty. Praha by tak mohla získat peníze na dělostřelecké náboje.

Jsou to necelé tři týdny, co se ministryně obrany Jana Černochová (ODS) vydala na schůzku do Bratislavy, kde se setkala se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem (SMER). Podle zveřejněných informací se jednalo především o společných nákupech velkorážové munice, německých tanků či kopřivnických náklaďáků Tatra.

Právě tohle jsou nákupy, na něž by si Praha i Bratislava mohly půjčit peníze z nového evropského programu ReArm Europe, jehož smyslem je zvýšení obranyschopnosti zemí EU. Podmínkou k využití financí z balíku 150 miliard eur je, aby nakupovaly minimálně dvě země a na zakázce se nejméně z 65 procent podílel evropský obranný průmysl.

Výdaje států EU na obranu? Až 3,5 procenta HDP

"Evropa je v nelehké situaci a musí reagovat rychle a účinně," tvrdí úředník Evropské komise, s nímž deník Aktuálně.cz detaily programu probíral. Jeho hlavním nástrojem jsou nízkoúrokové půjčky na zbrojní nákupy členských zemí EU, na nichž může participovat i Ukrajina či Norsko.

Pokud se státy spojí a rozhodnou evropské miliardy využít, mohou jimi zaplatit buď celou hodnotu zakázky, nebo třeba jen její část. Jestli je ale úvěrový program pro členské země atraktivní, zatím není zřejmé. Ukážou příští čtyři roky, což je doba, kdy by si jednotlivé státy mohly peníze na obranné projekty půjčovat.

"Obdrželi jsme desítky připomínek od samotných států, zbrojních firem a dalších institucí," přibližuje už výše citovaný úředník Evropské komise, jakým způsobem se v posledních dnech program na zvýšení obranyschopnosti ladil.

Jedním z výsledků je i rozvolnění evropské fiskální politiky týkající se sankcí za nadměrné schodky státních rozpočtů. Očekávaným důsledkem tohoto kroku pak má být, že obranné výdaje členských zemí EU budou moct vystoupat až na úroveň 3,5 procenta HDP.

"I s většími rozpočty státy narazí na nedostatek kapacit průmyslu"

Pro připomenutí - Česko má aktuálně v plánu dosáhnout úrovně tří procent HDP v roce 2030, tempo i finální částka ale mohou být po letošním summitu NATO v Haagu vyšší a rychlejší, jak před pár dny prohlásil Tomáš Pojar, vládní poradce pro národní bezpečnost, na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost.

Čerstvá představa Evropské komise je taková, že půjčenými penězi by nemusela dotovat jen státní zakázky. "Nakopnout" chce i obranný průmysl. Zbrojní firmy, které jsou ve svém regionu důležitým zaměstnavatelem, by mohly čerpat dotace ze strukturálních fondů, aby tím rozšířily už tak napnuté výrobní kapacity. Tedy například výstavbu nových linek, aby zrychlily produkci zbraní pro evropské armády.

"I s většími rozpočty státy narazí na nedostatek kapacit průmyslu a odborníků, který je výsledkem mnohaletého dluhu, který v obraně máme. Jako nedostatečně ambiciózní se zatím zdá být v oblasti zpřístupnění soukromých financí pro obranné firmy. V tuto chvíli čekáme na další podstatné informace, zatím máme spíše vágní obrysy," okomentoval už dřív program ReArm Europe Jan Jireš, vrchní ředitel Sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR.

Jestli jsou půjčené peníze vynaložené hospodárně a státy třeba nenakupují předražené technologie nebo munici, Evropská komise kontrolovat zpětně nebude. To si prý musí ohlídat samy státy. Vidina - a značně optimistická - je taková, že v kontraktech, kde bude figurovat víc zákazníků, země dotlačí zbrojní firmy k co nejvýhodnějším cenám.

Celkově by mělo jít na posílení obrany Evropy 800 miliard eur z nejrůznějších unijních zdrojů a fondů. "Je to nový finanční nástroj na ty půjčky. Je to aktivace únikové doložky. Je to rozpočet Evropské unie s cílem zvýšit investice. Je to úloha Evropské investiční banky a je to mobilizace soukromého kapitálu," počítala Jana Černochová na středeční schůzi Senátu,

Odvaha a odhodlání je k ničemu. Když nemáte munici, prohrajete, říká analytik Michael Clarke (9. 4. 2024)