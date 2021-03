Epidemie v Česku brzdí. Přísná opatření se navíc do čísel teprve promítnou, míní ÚZIS

Povinné testování bude podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) platit i pro firmy od deseti do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března. Schválila to dnes vláda. Testování v malých podnicích se týká 650 000 pracovníků. Havlíček to napsal ČTK.

Firmy nad 250 zaměstnanců musely první cyklus testování dokončit do pátku, pro podniky s 50 až 249 pracovníky končí termín toto pondělí. Úřady a další veřejné instituce musejí všechny zaměstnance otestovat do středy. Pokud se připočtou malé firmy, pravidelně jednou týdně bude testování podle Havlíčka podstupovat 3,2 milionu pracovníků.