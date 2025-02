Emoce ve sněmovně: Žádná totalita, jen divadlo, hádají se s Babišem vládní poslanci

Předsedovi ANO Andreji Babišovi a dalším opozičním poslancům se daří už několik dnů blokovat hlasování o zvýšení koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu. Když se vládní koalice pokusila přiblížit hlasování, Babiš začal v pátek dopoledne opakovat, že přichází nová totalita. Vládní poslanci to označují za nesmysl a divadlo.

První den. Druhý den. Třetí den. Čtvrtý den. Pátý den. A předtím celá řada dalších dní. Tak dlouho už vystupují opoziční poslanci v čele s Andrejem Babišem, aby oddálili hlasování o zvyšování koncesionářských poplatků. A ačkoli již tak dlouhou dobu blokují jednání sněmovny od řečnického pultíku prakticky v přímém přenosu, nejčastější fráze, kterou Andrej Babiš na začátku pátečního jednání opakoval, byla "nová totalita".

"Dobrý den, vážení spoluobčané, toto je nová totalita!" uvedl Babiš své vystoupení. Jeho slovům opoziční poslanci tleskali, ti vládní bouchali do lavic na znamení protestu. Hned poté osočil předsedkyni sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, že jej nenechala vystoupit s přednostním právem, načež začal zpochybňovat pravidla sněmovního jednání. "Proč tady máme jednací řád, proč vy vlastně řídíte schůzi? Jděte pryč!" útočil na předsedkyni sněmovny.

Aktuálně.cz později Pekarová řekla, že postupovala v souladu s jednacím řádem a snažila se být k Babišovi i dalším maximálně vstřícná. "Měla jsem opětovnou snahu se s nimi dohodnout, ale o to oni absolutně nestojí. Už v úterý nám tvrdili, že ve středu kromě pana Babiše už nebudou s přednostním právem vystupovat a posuneme se k otevření bodu o koncesionářských poplatcích. Později tuto dohodu bez mrknutí oka porušili. Nedá se jim věřit nic," dodala.

Podobně reagoval i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda či ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). "Míra zneužívání přednostních práv, která tady probíhá, přesahuje úplně všechny meze. Oni mají právo vystoupit před programem schůze, po programu schůze, před otevřením bodu, před otevřením rozpravy. To prostě není normální," uvedl Benda.

Podle ministra Blažka Babiš lže a měl by mnohem více zvažovat, co říká, když mluví například právě o totalitě. "To jsou naprosto nesprávné, přehnané výrazy, člověk má šetřit slovy jako demokracie, totalita a podobné pojmy, které mají svůj obsah. Totalita by zcela jistě nenechala mluvit pana Babiše v přímém přenosu televize tři hodiny. To je od něj úplně hloupý příměr," zhodnotil Blažek.

Už před koncem pátečního zasedání je tak jasné, že hlasování o poplatcích bude jindy. Patrně se odsune na 5. března, řekl Aktuálně.cz Benda.