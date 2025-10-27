Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Osobní život vyjednavače nejvíce ovlivňuje naprostá nepředvídatelnost jeho volného času. "Nikdy nejsem schopen předpovědět, co bude za pět minut. Prakticky pořád musím být v dosahu mezinárodního letiště a zabalený," popisuje Dolník.
Pokud jde o vyjednávání o příměří ve válce na Ukrajině, Putin podle Dolníka hraje svou úlohu velmi dobře. "Rozumí totiž tomu, co je podstatné pro Donalda Trumpa. A pro toho je podstatná jediná věc - on sám a kredit za to, že zařídil mír," vysvětluje elitní vyjednavač.
Ruský prezident si prý velmi dobře uvědomuje, že Trump je zcela závislý na tom, co udělá. "A za mě velice chytře neustále posouvá ty hranice," říká host Zuzany Tvarůžkové s tím, že Trump není dobrý vyjednavač.
"Má jenom jeden rozměr - a tím je nátlak. Umí vyjednávat jen z pozice síly, takže stanovuje různé lhůty, které ale potom prodlužuje. Putinovi se v tento moment vyplatí čekat, posouvat hranice a získávat vlastně pořád víc," uzavírá.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:07-05:07 Kdo je pro vyjednavače "nejtvrdší oříšek"? Podle čeho Dolník pozná, že případ bude mimořádně náročný? Jak se za posledních deset až dvacet let proměnily teroristické organizace? V čem jsou dnes útočníci nevyzpytatelní?
05:07-09:27 Jak mají média informovat o terorismu, aby jim nedělala službu? Kde leží hranice mezi extremistickým hnutím a teroristickou organizací? V čem je při vyjednávání specifická pozice hnutí Hamás?
09:27-15:10 Přibývá únosů? Jaký je jejich hlavní motiv? Na koho únosci nejčastěji cílí? Co spouští zásah vyjednavačů? Jak si v cizím prostředí získávají důvěru rodiny rukojmího a jak zvládají vlastní emoce?
15:10-20:54 Jakou roli hrají psychologické dovednosti? Co obnáší "dostat se únosci pod kůži"? Jaký profil mívají únosci v organizacích typu Boko Haram nebo Islámský stát? A existuje nějaký jednotný profil, nebo jde o pestré spektrum?
20:54-25:24 Byl někdy Dolník sám v bezprostředním ohrožení života? Jak profese vyjednavače zasahuje do jeho civilního a rodinného života? Co by si měl uvědomit člověk, který chce tuhle práci dělat? Jak se dívá na manipulaci vs. férové ovlivňování?
25:24-29:50 Jak se projevují vyjednávací principy v politice - dochází skutečné k vyjednávání "za zavřenými dveřmi" jinak než v televizních debatách? Jak jednat s protivníkem, který chce válčit a nedodržuje dohody? Jak by měl vypadat efektivní proces vedoucí k dohodě s Ruskem?