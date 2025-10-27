Domácí

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Tým Spotlight Tým Spotlight
před 3 hodinami
Mezinárodně uznávaný elitní vyjednavač Adam Dolník přiznává, že s věkem se u něj vnímání toho, co je odvaha, mění. Co je odvaha, když je člověk mladý, je později s rodinou po boku „totální nezodpovědnost“, konstatuje.
Spotlight Aktuálně.cz - Adam Dolník. | Video: Tým Spotlight

Osobní život vyjednavače nejvíce ovlivňuje naprostá nepředvídatelnost jeho volného času. "Nikdy nejsem schopen předpovědět, co bude za pět minut. Prakticky pořád musím být v dosahu mezinárodního letiště a zabalený," popisuje Dolník.

Pokud jde o vyjednávání o příměří ve válce na Ukrajině, Putin podle Dolníka hraje svou úlohu velmi dobře. "Rozumí totiž tomu, co je podstatné pro Donalda Trumpa. A pro toho je podstatná jediná věc - on sám a kredit za to, že zařídil mír," vysvětluje elitní vyjednavač. 

Ruský prezident si prý velmi dobře uvědomuje, že Trump je zcela závislý na tom, co udělá. "A za mě velice chytře neustále posouvá ty hranice," říká host Zuzany Tvarůžkové s tím, že Trump není dobrý vyjednavač.

"Má jenom jeden rozměr - a tím je nátlak. Umí vyjednávat jen z pozice síly, takže stanovuje různé lhůty, které ale potom prodlužuje. Putinovi se v tento moment vyplatí čekat, posouvat hranice a získávat vlastně pořád víc," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:07-05:07 Kdo je pro vyjednavače "nejtvrdší oříšek"? Podle čeho Dolník pozná, že případ bude mimořádně náročný? Jak se za posledních deset až dvacet let proměnily teroristické organizace? V čem jsou dnes útočníci nevyzpytatelní?

05:07-09:27 Jak mají média informovat o terorismu, aby jim nedělala službu? Kde leží hranice mezi extremistickým hnutím a teroristickou organizací? V čem je při vyjednávání specifická pozice hnutí Hamás?

09:27-15:10 Přibývá únosů? Jaký je jejich hlavní motiv? Na koho únosci nejčastěji cílí? Co spouští zásah vyjednavačů? Jak si v cizím prostředí získávají důvěru rodiny rukojmího a jak zvládají vlastní emoce?

15:10-20:54 Jakou roli hrají psychologické dovednosti? Co obnáší "dostat se únosci pod kůži"? Jaký profil mívají únosci v organizacích typu Boko Haram nebo Islámský stát? A existuje nějaký jednotný profil, nebo jde o pestré spektrum?

20:54-25:24 Byl někdy Dolník sám v bezprostředním ohrožení života? Jak profese vyjednavače zasahuje do jeho civilního a rodinného života? Co by si měl uvědomit člověk, který chce tuhle práci dělat? Jak se dívá na manipulaci vs. férové ovlivňování?

25:24-29:50 Jak se projevují vyjednávací principy v politice - dochází skutečné k vyjednávání "za zavřenými dveřmi" jinak než v televizních debatách? Jak jednat s protivníkem, který chce válčit a nedodržuje dohody? Jak by měl vypadat efektivní proces vedoucí k dohodě s Ruskem?

 
Mohlo by vás zajímat

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

"Spolupráci s Babišem už nechci zažít," přiznává Jurečka. Traktor vymění za motorku

"Spolupráci s Babišem už nechci zažít," přiznává Jurečka. Traktor vymění za motorku

Špitály čeká velký otřes, hrozí zavírání. „Ale já mám plán,“ tvrdí Babišův navrátilec

Špitály čeká velký otřes, hrozí zavírání. „Ale já mám plán,“ tvrdí Babišův navrátilec
domácí Aktuálně.cz Obsah vyjednavač Terorismus válka Vladimir Putin Donald Trump

Právě se děje

před 56 minutami
Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

Imamoglu, který je považovaný za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je od března ve vězení kvůli obvinění z korupce.
před 1 hodinou
Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.
před 1 hodinou

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
před 1 hodinou
Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

Mileiova strana Svoboda postupuje získala podle téměř konečných výsledků ve volbě 127 poslanců ze 257 členů dolní parlamentnu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

ŽIVĚ
Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Brankář Vítek Vaněček dovedl hokejisty Utahu v NHL k výhře 3:2 na ledě Winnipegu, která byla pro tým Mammoth už sedmá v řadě.
před 3 hodinami
"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

Devatenáct let uplynulo od srdcervoucího okamžiku, který ukončil kariéru tenisové šampionky Mary Pierceové.
Další zprávy