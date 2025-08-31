Domácí

Rekord, dvě stě za hodinu. Prahu a Budějovice propojilo první pendolino

před 1 hodinou
České dráhy v neděli poprvé vypravily z Prahy do Českých Budějovic soupravu SC Pendolino, která na dvou úsecích trasy pojede svou maximální rychlostí 200 kilometrů v hodině. Prolomí tím dosavadní rekord na české železnici, který činí o čtyřicet kilometrů v hodině méně. Spoj trasu na jih Čech urazí za 95 minut.
Vlak Pendolino vyrazil z Prahy do Českých Budějovic poprvé v neděli 31. srpna 2025. Ilustrační foto.
Vlak Pendolino vyrazil z Prahy do Českých Budějovic poprvé v neděli 31. srpna 2025. Ilustrační foto. | Foto: Ludvík Hradilek

Mezi Prahou a jihočeskou metropolí jezdí od neděle 31. srpna dvě pendolina každý den, a to večer ve 20.27 z hlavního města a ráno před šestou hodinou v opačném směru. Ranním spojem se cestující do hlavního města dostanou o pět minut rychleji, tedy za 90 minut. 

Pendolino je schopné na modernizované trati dosáhnout své maximální rychlosti díky technologii naklápění na úsecích mezi Voticemi a Sudoměřicemi a Doubím a Soběslaví. Podle ředitele ČD Michala Krapince nový spoj také usnadní cestování z východu na jih Čech, protože se jedná o prodloužení vlaku SC 500 z Bohumína do Prahy. "Fakticky i funkčně tak dochází k prodloužení tohoto spoje a vzniku unikátního přímého spojení Ostrava - Olomouc - Pardubice - Praha - Tábor - České Budějovice," uvedl.

Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) označil první vypravení vysokorychlostního vlaku na jih Čech za symbolickou událost.

"Vstupujeme do éry, kdy se po české železnici bude jezdit dvousetkilometrovou rychlostí. Je to posun, který nastává po 25 letech, kdy se s jízdním řádem roku 2000/2001 vlaky po České republice rozjely sto šedesátkou," prohlásil.

Dodal, že na to musí navázat další zrychlování v úsecích po celé republice. "Chceme, aby zrychlování železnice směřovalo právě k tomu, aby se co nejrychleji provázala jednotlivá města v rámci České republiky," řekl ministr.

Nejbližší zrychlení by podle ministra mělo nastat mezi Brnem a Přerovem, kde už vzniká další úsek trati umožňující rychlost 200 kilometrů za hodinu. Krapinec k tomu uvedl, že ČD jsou na to připraveny a vlakové jednotky ComfortJet s novými vysokorychlostními lokomotivami Vectron jsou schopné dosáhnout dokonce rychlosti až 230 kilometrů v hodině.

 
