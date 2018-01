Drahoše jsem podpořil jako člen strany, který to s ČSSD myslí vážně, říká hejtman Netolický

před 2 hodinami

Při návštěvě Pardubického kraje se během minulého funkčního období mohl prezident Miloš Zeman spolehnout na to, že ho přivítá hejtman, který ho zároveň veřejně podporuje. Na konci období však šéf kraje Martin Netolický neváhal dát najevo své sympatie Zemanovu protikandidátu Jiřímu Drahošovi.

Co vás přimělo k tomu, že vy, který jste prezidenta Zemana vždy v Pardubickém kraji vítal a veřejně podporoval, jste teď dokonce povečeřel s paní Evou Drahošovou a vyjádřil podporu jejímu manželovi?

Musíme oddělit vnímání politické a výkon veřejné funkce. Já jsem před pěti lety Miloše Zemana podpořil, protože jsem ho vnímal jako lepší alternativu než Karla Schwarzenberga. Nicméně vývoj posledních několika málo let a zvláště posledního roku mě přiměl k názoru, že bych prostě rád, aby se k sobě ústavní instituce chovaly tak, jak mají.

To znamená, aby se nějakým způsobem respektovaly a chovaly se v souladu s ústavou. Co mě naprosto šokovalo, bylo vyjádření pana prezidenta v květnu nebo červnu, kdy řekl, že si vykládá ústavu tvůrčím způsobem. Tvůrčí způsob je pro mě účelový a já jako právník nedovedu vůbec pochopit, že by mohl jeden z ústavních činitelů takto, jak on říká tvůrčím způsobem, přistupovat k nejcennějšímu dokumentu nejvyšší právní síly. Pro stát je ústava něco jako pro věřící Bible a já si myslím, že bychom k tomu takto měli přistupovat. Není to cár papíru.

Mluvíte také o vztahu k bývalému premiérovi Sobotkovi?

Já si myslím, že už to chtělo dostat celou situaci standardně do normálu, a ne abychom se dívali, jak si dva z nejvyšších ústavních činitelů tak zvláštním způsobem posunkují. Z mého pohledu se chovají poměrně nedůstojně. To jsou věci, kterých si musí všimnout každý.

Druhá věc je, že to byl, ať chceme, nebo nechceme, sociálnědemokratický premiér. Já jsem nikdy nebyl nějakým obdivovatelem Bohuslava Sobotky, ale jako sociální demokrat se nemůžu neustále dívat na to, že nás někdo vnitřně rozkládá a rozděluje, protože to je také jedna z příčin volební porážky. Já jsem se k podpoře Jiřího Drahoše rozhodl jako sociální demokrat, jako člen, který to s budoucností ČSSD myslí vážně, a také na základě konkrétních kroků Zemana v posledním roce.

Na druhou stranu, našel jste v panu Drahošovi nápravu stavu, který jste teď popsal? Nebo pro vás byl jen "menší zlo"?

Domníval jsem se, že může být alternativou, protože jej znám i jako předsedu Akademie věd, se kterou má Pardubický kraj uzavřenou smlouvu o spolupráci. Společnou zkušenost jsme měli už při jejím hodnocení, ke kterému docházelo de facto každý rok. Byla to zejména oblast životního prostředí, nakládání s vodami a podobné věci. Na panu Drahošovi jsem při jednání vždy viděl především slušnost a korektnost. Očekával jsem to i od jeho působení v pozici hlavy státu. Za mě by určitě nebyl prezidentem vulgárním, byl by uvážlivý a myslím, že mohl být sjednotitelem budoucna. Jak ho znám, tak by nevstupoval do politiky jednotlivých stran.

To jsme na tom už tak špatně, že považujeme někoho za vhodného kandidáta jen proto, že je slušný? Neměla by to být samozřejmost?

Já říkám čistě svoje dojmy, jaké mám pocity. Doufám, že si Miloš Zeman také dostatečně zanalyzuje průběh voleb, protože jestli si něco já odnáším z výsledku, tak je to to, že 2,7 milionu lidí volilo Jiřího Drahoše. To je mimochodem stejné číslo, které minule stačilo Miloši Zemanovi ke zvolení, a jemu dalo hlas 2,8 milionu voličů, což je oproti předchozím volbám o 150 tisíc víc.

Nicméně se to číslo rovná Pardubicím a ještě jednomu většímu městu, takže to není žádný fatální rozdíl. Doufám, že pan prezident, kterému k výsledku samozřejmě blahopřeji, bude vnímat názorovou pluralitu a že nebude mít černobílé vidění světa "kdo nejde se mnou, jde proti mně". Hlava státu musí spojovat a já doufám, že si alespoň toto poučení vezme.

Co se podle vás tedy dá teď očekávat od Miloše Zemana? Přece jenom už má druhý mandát, už nemusí myslet na obhajobu, zejména v souvislosti s tím, že ho nyní čeká jmenování premiéra. Andrej Babiš je přitom kontroverzní osobnost, trestně stíhaná. Jak zvolení Miloše Zemana podle vás ovlivní tyto události?

Pochopitelně nedokážu říct, co Miloš Zeman udělá, na druhou stranu vnímejme, že má pořád stejné kompetence. V tomto se první ani druhé období nebudou lišit. Jediné, co jsem zaslechl, že bude změnou, je výrazné prosazování přímé volby hejtmanů, starostů a primátorů.

To může dělat pochopitelně jenom prostřednictvím spřátelených parlamentních stran. Já teď budu pečlivě pozorovat, které to budou. Pokud se nepletu, tak před pěti lety to byla sociální demokracie, kde Miloš Zeman v druhém kole získal podporu a následně navštívil její sjezd. V průběhu funkčního období se ale orientoval spíše na hnutí ANO. Uvidíme, která ze stran stávajícího parlamentu bude pro Zemana převodní pákou pro realizaci jeho podnětů.

To bude teď zajímavé sledovat i z hlediska politologů a uvidíme, zdali se bude chtít sociální demokracie zařadit vedle některých stran. Jak jsem včera zaznamenal, už se to začíná trošku formovat, ale ještě bych počkal.

Mluvíte tak trochu v jinotajích. Bavíme se o tom, že si počkáte na to, zdali bude sociální demokracie participovat na vládě za podpory SPD nebo komunistů?

Například.

Nepřipadá vám v této situaci prezident jako Kecal z Prodané nevěsty, který se snaží dohodnout námluvy mezi vámi a vítězným hnutím ANO? Třeba tím, že pozval vašeho místopředsedu Milana Chovance na pódium vedle svých příznivců?

Nevím, jestli je správné, že pan místopředseda Chovanec, který v tuto chvíli sociální demokracii řídí, dal něco tak výrazným způsobem najevo, když ví, že je strana v názoru na druhou kandidaturu Miloše Zeman rozdělená. Já si nejsem jistý, zda je nezbytné před naším sjezdem v Hradci Králové dělat tato gesta.

Nicméně je to totéž i z hlediska pozvání pana prezidenta na sjezd. My ho tam určitě rádi přivítáme, ale myslím, že by bylo dobré, kdyby sociální demokracie vyslechla zdravici a následně vystupovala sama podle sebe. Suverénně, jako strana, která se chce dostat z nejhoršího. O tom musíme vést debatu. Říkám na rovinu, že bych byl radši, kdyby jeden z představitelů sociální demokracie zvážil svoje kroky, protože potřebujeme být ve sjezdu posílení.

Pokud se prezidentu Zemanovi podaří nalézt spřátelené strany v parlamentu, dá se podle vás očekávat, že se bude snažit ovlivnit vývoj témat, na kterých on sám založil kampaň? To znamená migrační krize, referendum o vystoupení z EU a podobně?

To je to, co naznačuji. Zatímco v původní ústavě, ve které jsme působili v rámci Československa, prezident legislativní iniciativu měl, tentokrát už tomu tak není. Z hlediska zákonodárného procesu má úplně jinou roli. Prezident je v rámci procesu až na konci, kdy buď podepíše, nebo nepodepíše daný návrh. Předtím byl i na začátku, to je ten fatální rozdíl.

Pokud chce tedy realizovat určité programové cíle, které slíbil a nejsou v přímé kompetenci hlavy státu, tak musí najít nějakou parlamentní stranu, která bude ztotožněna s názory prezidenta a předloží prostřednictvím poslanecké iniciativy návrh na plénu sněmovny. To je naprosto legitimní, rozumím tomu. Na druhou stranu říkám, že vyčkám, které strany to budou.

Nevytváří se tímto živná půda pro "politické kšefty"?

Politika je o kompromisech a diskusi, takže já rozumím, že to do jisté míry může být prostředek k nějakým dohodám. V tom ale není nic negativního, to bych ani panu prezidentovi, ani parlamentním stranám nevyčítal. Pokud chce mít prezident republiky nějaký větší vliv a nechce mít pouze reprezentativní úlohu, musí spolupracovat s parlamentními stranami, a to intenzivně. Což se ostatně v průběhu předchozího období dělo.

V sobotu večer došlo ve štábu Miloše Zemana k incidentu mezi lidmi z jeho týmu a novináři. Došlo dokonce k slovnímu a fyzickému napadení. Není to podle vás předzvěst toho, že se v příštím volebním období ještě zvýší averze Miloše Zemana a lidí kolem něj vůči novinářům a té části společnosti, která s ním nesouhlasí?

Já doufám, že tomu tak nebude, protože my opravdu potřebujeme klid a v době ekonomického růstu je potřeba jej uplatnit zejména na to, co je podstatné, a to je blahobyt České republiky. Chápu motivaci vytvořit nějaký pocit strachu v lidech, kteří přijdou k volbám. Je to silný motivační prvek. Na druhou stranu nevíme, jestli to za určité situace nepovede k vyostření. Za sebe bych byl rád, kdyby to tak nebylo, ale nedokážu predikovat, protože v tomto je další vývoj nepředvídatelný.

Budete jako hejtman po zbytek svého funkčního období nadále zvát prezidenta při návštěvě Pardubického kraje, jako tomu bylo doposud?

Nám to bylo vždy avizováno dopředu. Pan prezident nám nejprve sdělil, že pojede do krajů, a následně jsme stanovili termíny a podíleli se na programu, na tom se asi nic měnit nebude. Pokud bude mít zájem, tak jej jako hlavu státu u nás v kraji pohostíme.

Jenom podotýkám, že vše záleží na tom, jak prezident přistoupí k druhému funkčnímu období z hlediska regionální politiky. Je ale potřeba rozlišovat osobní názor a to, že také vykonávám nějakou veřejnou funkci. Jsem hejtman Pardubického kraje, což znamená, že mám také nějaké povinnosti, a myslím, že by měly jít nějaké osobní politické názory stranou.

Ostatně, pan prezident navštívil opakovaně Liberecký kraj, kde je Martin Půta za STAN, ale i další kraje, kde nepůsobí sociální demokraté nebo voliči Miloše Zemana, takže si myslím, že žádný dramatický problém nebude.