Drahošová zahájila kampaň. V dětském domově přála k narozeninám, vtipkovala na Zemanův účet

před 3 hodinami

Redaktor Aktuálně.cz doprovázel manželku Jiřího Drahoše Evu na její cestě v Pardubickém kraji, kam odjela "lovit" voliče pro svého manžela.

Pardubice - Manželka finalisty prezidentské volby Eva Drahošová zahájila vlastní kampaň na podporu svého muže Jiřího Drahoše. Další hlasy pro druhé kolo volby "lovila" na Pardubicku. "Pominu-li úvodní výlet do Zruče, tak Pardubice jsou moji první zastávkou, která je spojena s několika návštěvami," řekla Drahošová.

Do Pardubic přijela na pozvání místopředsedkyně Senátu Miluše Horské. "Znám ji i jejího manžela pět let. Je to kultivovaná dáma a podporuji Drahoše v první i druhé volbě," potvrdila důvody pozvání Horská.

Do závěrečných dnů kampaně se Drahošová obula s vervou, naložila si tolik návštěv a setkání, že by si nezadala ani s politiky, kteří se rozhodli vsadit všechno na jednu kartu takzvané kontaktní kampaně.

Během dne navštívila domov pro seniory v Přelouči, v Pardubicích pak základní školu, krajskou knihovnu, dětský domov, debatovala s lidmi v kavárně a nakonec povečeřela s primátorem Pardubic Martinem Charvátem (ANO) a hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým (ČSSD).

"V podobném tempu chceme pokračovat až do konce kampaně, ale plánujeme vše na koleni, takže ještě nevíme, kam všude stihnu se svým týmem zajet," uvedla manželka prezidentského kandidáta. Otázkou je, kolik hlasů svému muži dokáže desítkami setkání přinést, na besedy a setkání přišli zjevně zejména rozhodnutí obdivovatelé Jiřího Drahoše, které není třeba nijak přesvědčovat.

Domov seniorů volí Zemana

Což však neznamená, že by Drahošová všude slyšela jen to, co chtěla. Přesvědčila se o tom hned při první návštěvě v přeloučském domově seniorů. V keramickém kroužky tady padl bezelstný dotaz, koho klienti domova volí v prezidentské volbě. "Já volím Zemana, už to tam zná," odpověděl bez rozpaků kandidátce na první dámu Miroslav Valenta.

Ani druhý pokus nedopadl lépe. "Volím pana Zemena," odpověděla klientka Eva Kozlíková, aniž by vzhlédla od keramického výtvoru, závěsné kapsy na květiny.

Možná to bylo jen potvrzení údajů z průzkumů, že Zemana volí spíše starší lidé. Na základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích jí dávali najevo sympatie i pracovníci jídelny, kde měl její tým přichystaný oběd: kachní kaldoun a kuře po indicku. O návštěvě tady věděli i malí žáci.

"Je to paní Drahošová," odpověděla na dotaz, jestli ví, koho právě zdravila, žákyně 2.C Bára Sotonová. "Je to manželka pana Drahoše. To je pán, co chce být prezidentem," doplnila Bára správně i další informace.

Drahošová si notovala i s ředitelem školy Leošem Šebelou o pedagogických metodách. "Jsem trochu brutalista, takže když jsme měli den s Integrovaným záchranným systémem, tak jsme tu měli i mrtvého cyklistu, pro kterého přijel pohřebák. Šest set dětí na to nevěřícně zíralo," popisoval ředitel jednu z akcí. "To je velmi výchovné," přizvukovala mu Drahošová.

V pardubickém dětském domově se Drahošové podařilo být mezi prvními lidmi, kteří přáli k právě dovršené plnoletosti jedné z chovankyň, jež z toho byla v očividných rozpacích. Také tady strávila Drahošova manželka asi hodinu při debatě s personálem.

S více lidmi se setkala v pardubické krajské knihovně a známé pardubické kavárně Café Bajer. Obě akce byly plné lidí, Drahošovou přišli podpořit i politici a známé osobnosti. "Byla jsem na všech jejich setkáních, která jsem mohla navštívit, a přišla jsem i dnes, abych se něco dalšího dozvěděla," uvedla například známá pardubická disidentka Jarmila Stibicová.

V kavárně dávali najevo podporu Drahošovi do druhého kola volby senátor Petr Šilar nebo poslanec Marek Výborný (oba za KDU-ČSL).

Hlavním tématem veřejných setkání se ukázal být Miloš Zeman a počet televizních debat, které by měli oba kandidáti absolvovat. A na účet protikandidáta padl i nejeden žert či vtipná poznánka. Ani Drahošová se v tomto směru nedržela stranou. "Lidé radili, aby manžel trval na tom, že beseda musí trvat hodinu a půl a musí být celá vestoje," řekla za všeobecného smíchu na adresu zdravotního stavu konkurečního kandidáta.

Manželka bývalého šéfa Akademie věd si i jinak mohla užívat možnosti vystupovat zatím zcela neformálně. Její bodyguard žertoval s přítomnými novináři, což je u oficiálních ochránců nemyslitelné, a i stínová první dáma se mohla pustit na tenký led. "Můj manžel by se nahé ženy tolik nelekl," uvedla Drahošová při debatě o incidentu z prvního kola volby, kdy na prezidenta Zemana ve volební místnosti vyběhla polonahá aktivistka.

"V České televizi nám fandí, ale nesmí to dávat najevo," reagovala pro změnu Drahošová na poznámku poslance Výborného, že se mu podařilo být ve vysílání ČT asi pět minut s připnutou plackou "Můj prezident je Drahoš", než si toho všiml editor vysílání.

Během závěrečného setkání v Café Bajer už si dala Drahošová s lidmi i sklenku sektu, Další podobné turné ji čeká i v dalších dnech. "Máme hodně pozvánek a protože jich je tolik, tak jezdíme každý sám. Snažíme se navštívit ty regiony, kde manžel neměl takovou podporu, a snažíme se ještě přesvědčit," komentovala první velký volební výjezd manželka finalisty prezidentské volby.