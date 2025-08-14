Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout puchýřům od slunce? Pozor na choulostivé partie

Do nemocnice je přivezou s rudou kůží a bolavými puchýři, na lůžku pak stráví i týden. Řeč je o lidech, kteří to přehnali s opalováním. Nepoužili při něm žádnou ochranu. Třeba Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice v Ostravě zaznamená každé letní prázdniny až 20 takových pacientů. Zhruba polovinu z nich tvoří děti.
"To je samozřejmě špatně," hodnotí data předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Kůži bychom si podle něj měli při slunění chránit a pořádně ji promazávat. "Zvlášť takové partie, které během roku slunečnímu svitu příliš nevystavujeme. Tato místa totiž mohou být na slunce choulostivější," připomíná.
U všech svých léků prostudujte příbalové letáky
Krém je podle něj potřeba používat pravidelně a kůži mazat každou hodinu až dvě. "Měli bychom ho také nanášet v dostatečném množství, rozhodně se jím nevyplatí šetřit," pokračuje Šonka. Radí rovněž sáhnout po co nejvyšším ochranném faktoru. U lidí s fototypem jedna - tedy se světlou kůží a modrýma očima - doporučuje použít rovnou padesátku.
A co vůbec znamená padesátka na obalu opalovacího krému? "Číslo ochranného faktoru vyjadřuje, kolikrát je použití tohoto opalovacího krému schopno prodloužit dobu, po kterou může být člověk na slunci," vysvětluje lékař. Třeba lidem se světlýma očima, kteří mohou být na sluníčku bez ochrany maximálně deset minut, podle něj prodlužuje krém s ochranným faktorem padesát tuto dobu zhruba padesátkrát.
Šonka ve videu také přibližuje, jak ošetřit spálenou kůži nebo jak vybrat vhodné sluneční brýle. Vysvětluje i to, proč by si měli lidé užívající jakékoliv léky zkontrolovat před sluněním jejich příbalový leták.