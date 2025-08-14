Domácí

Doktore, poraďte!: Jak se vyhnout puchýřům od slunce? Pozor na choulostivé partie

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 1 hodinou
Lidé se před sluncem chránili odnepaměti. Mění se jen způsob. Zatímco před dvěma tisíci lety si po těle mazali bláto, dnes ho nahradily voňavé opalovací krémy v praktických tubách. Na trhu jsou desítky druhů a značek, jen si vybrat. Jenomže jak? S volbou správného faktoru i vhodnou aplikací krému vám v dalším díle našeho videoseriálu "Doktore, poraďte!" pomůže praktický lékař Petr Šonka.
Doktore, poraďte! - opalování | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

Do nemocnice je přivezou s rudou kůží a bolavými puchýři, na lůžku pak stráví i týden. Řeč je o lidech, kteří to přehnali s opalováním. Nepoužili při něm žádnou ochranu. Třeba Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice v Ostravě zaznamená každé letní prázdniny až 20 takových pacientů. Zhruba polovinu z nich tvoří děti.

"To je samozřejmě špatně," hodnotí data předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Kůži bychom si podle něj měli při slunění chránit a pořádně ji promazávat. "Zvlášť takové partie, které během roku slunečnímu svitu příliš nevystavujeme. Tato místa totiž mohou být na slunce choulostivější," připomíná.

U všech svých léků prostudujte příbalové letáky

Krém je podle něj potřeba používat pravidelně a kůži mazat každou hodinu až dvě. "Měli bychom ho také nanášet v dostatečném množství, rozhodně se jím nevyplatí šetřit," pokračuje Šonka. Radí rovněž sáhnout po co nejvyšším ochranném faktoru. U lidí s fototypem jedna - tedy se světlou kůží a modrýma očima - doporučuje použít rovnou padesátku.

Související

Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce

Doktore, poraďte!
2:46

A co vůbec znamená padesátka na obalu opalovacího krému? "Číslo ochranného faktoru vyjadřuje, kolikrát je použití tohoto opalovacího krému schopno prodloužit dobu, po kterou může být člověk na slunci," vysvětluje lékař. Třeba lidem se světlýma očima, kteří mohou být na sluníčku bez ochrany maximálně deset minut, podle něj prodlužuje krém s ochranným faktorem padesát tuto dobu zhruba padesátkrát.

Šonka ve videu také přibližuje, jak ošetřit spálenou kůži nebo jak vybrat vhodné sluneční brýle. Vysvětluje i to, proč by si měli lidé užívající jakékoliv léky zkontrolovat před sluněním jejich příbalový leták.

 
Mohlo by vás zajímat

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii
domácí Aktuálně.cz Obsah zdravotnictví zdraví lékař Doktore, poraďte opalování opalovací krém slunce léto spálení Fakultní nemocnice Ostrava puchýř sluneční brýle léky video ochranný faktor proti uv záření UV záření

Právě se děje

před 22 minutami
Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Vietnamci hájí "dědu Babiše", mladí kroutí hlavou. Hnutí ANO lovilo body v Sapě

Na přítomnost lídrů hnutí ANO ve vietnamské tržnici se objevují rozporuplné reakce. Někteří v ní vidí milou návštěvu menšiny, jiní předvolební kampaň.
Aktualizováno před 22 minutami
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

ŽIVĚ
Putin uzavře dohodu o válce na Ukrajině, řekl Trump. Naznačil, jaké jsou šance

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

"Babiš se spojí s kýmkoli." Fiala po dovolené načal novou fázi kampaně

Na síti X premiér a lídra Spolu zveřejnil po třítýdenní dovolené video, v němž zmiňuje kontroverzní výroky kandidátů hnutí Stačilo! z poslední doby.
před 37 minutami
Krejčíková - Paoliniová. Češka chce v repríze finále Wimbledonu potvrdit svůj vzestup

ŽIVĚ
Krejčíková - Paoliniová. Češka chce v repríze finále Wimbledonu potvrdit svůj vzestup

Sledujte online přenos z osmifinále turnaje v Cincinnati mezi Barborou Krejčíkovou a Jasmine Paoliniovou. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
před 46 minutami
Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Hic jako v... Rekordy padly na 15 místech v Česku, pátek ještě "přitopí"

Nejtepleji bylo ve čtvrtek na měřicí stanici Plzeň-Mikulka, kde teploměr ukázal 36,2 stupně Celsia.
před 52 minutami
Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

Zemřel muzikálový a operní pěvec Petr Dopita. Byl Draculou i biskupem z Nottinghamu

Účinkoval v muzikálech Jekyll & Hyde, Johanka z Arku, Robin Hood nebo Tajemství. Zpíval v operách Bohéma či Evžen Oněgin. Hrál i na kanadskou pilu.
Aktualizováno před 1 hodinou
O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

O čem se u klimatizací nemluví. Může způsobit infarkt i roznést smrtelnou bakterii

Špína a teplotní šoky z klimatizace mohou lidi ohrozit až na životě. Zvlášť ty nemocné a zranitelné, varují lékaři.
Další zprávy