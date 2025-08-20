Domácí

Doktore, poraďte!: Jak poznat úpal a úžeh? Pacient má bolehlav, křeče a studenou kůži

Veronika Rodriguez Jakub Zuzánek Blahoslav Baťa Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
před 3 hodinami
Jsou stále častější a delší. Vlny veder si proto vybírají svou daň. Dokládají to data Všeobecné zdravotní pojišťovny, podle kterých končí u lékaře kvůli horku stále více lidí. Zatímco ještě v roce 2020 muselo ošetření vyhledat 744 lidí, loni už jich bylo celkem 1665. Jak ale poznat, že si člověk uhnal úpal nebo úžeh? Podívejte se na další díl videoseriálu "Doktore, poraďte!".
Doktore, poraďte! - úpal, úžeh | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

"Člověk je unavený, je mu na zvracení a mívá teplotu," popisuje nejčastější příznaky při přehřátí organismu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Výjimečná není ani zimnice, o pacienta se mohou pokoušet mdloby.

"Typická je bolest hlavy, můžou se dostavit křeče," pokračuje Šonka. Kůže pacienta podle něj bývá paradoxně studenější.

Související

Doktore, poraďte!: Jak předejít cestovní trombóze? Pijte a dělejte dřepy v uličce

Doktore, poraďte!
2:46

První pomoc je v takovém případě jednoduchá, přehřátého pacienta je třeba ochladit. "Posaďte ho do chladné a větrané místnosti, podložte mu nohy a podejte mu dostatek tekutin," říká lékař.

Ideální je podle něj minerálka, použít lze i rehydratační roztok. "Pokud to jde, snižujte mu tělesnou teplotu sprchou, nebo mu dejte alespoň mokrý ručník na čelo," pokračuje Šonka.

Jestliže se ale stav pacienta po několika hodinách nezlepší, je třeba vyhledat pomoc lékaře. Třeba loni to muselo podle zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny udělat 911 mužů a 754 žen. Celkem 66 z nich si dokonce poleželo pár dní v nemocnici.

 
Mohlo by vás zajímat

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků
31:01

"Trápila jsem se." Poslankyně Balaštíková vedla slavný hřebčín Napajedla před krachem

"Trápila jsem se." Poslankyně Balaštíková vedla slavný hřebčín Napajedla před krachem

Blažek sepsul policii kvůli razii na střeše, Kupka se zlobí. "Sháníme ho"

Blažek sepsul policii kvůli razii na střeše, Kupka se zlobí. "Sháníme ho"
4:12

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím

Veterináři stahují kuřecí stehna od výrobce Vodňanská drůbež kvůli listeriím
domácí Aktuálně.cz Obsah zdravotnictví zdraví úpal úžeh přehřátí lékař Doktore, poraďte video zimnice teplota mdloby křeče VZP nemocnice

Právě se děje

před 43 minutami
Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry
Přehled

Nahota, dotek, umění. Když výstavy provokují a návštěvník je vtažen do hry

Stuttgartské muzeum otevřelo výstavu přístupnou jen nahým návštěvníkům. Připomeňte si 6 kontroverzních projektů, které podobně překračovaly hranice.
Aktualizováno před 53 minutami
Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili
0:44

Velitelé se báli hlásit skutečný stav věcí. Rusy u Pokrovsku přesto nakonec zastavili

Některé rozkazy jsou zločinné - ostré hodnocení ukrajinského podplukovníka z fronty u Pokrovsku pro Aktuálně.cz.
před 1 hodinou
Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Stejskala stříhala hvězda Manchesteru, teď čelil Mbappému a spol.: Obrovská zkušenost

Český brankář Adam Stejskal okupuje s Tirolem čelo rakouské ligy a v minulém týdnu absolvoval prověrku proti Realu Madrid se všemi hvězdami.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Tenistka Linda Nosková vykročila v Monterrey úspěšně za obhajobou titulu. Šestá nasazená Češka zdolala v 1. kole Novozélanďanku Lulu Sunovou 7:6, 7:6.
před 1 hodinou
"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

Německé zastoupení Suzuki vytáhlo do boje proti neoficiálnímu dovozu kultovního off-roadu Jimny.
Aktualizováno před 1 hodinou

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde
Prohlédnout si 25 fotografií
Audi ukáže veřejnosti poprvé novou generaci oblíbeného kompaktního SUV Q3, které dostane benzinové a naftové motory i plug-in hybridní verzi s dojezdem přes 100 km. Nechybí čtyřkolka, všechny Q3 už ale mají pouze samočinnou převodovku. Připravuje se také premiéru konceptu, pod nímž bude poprvé podepsaný nový šéfdesignér značky Massimo Frascella.
Největší novinkou mnichovského autosalonu bude domácí BMW iX3, první zástupce elektrické řady Neue Klasse se zcela novou technikou i designem. Kromě toho také auto přiveze nový koncept interiéru zvaný Panoramic Vision s úzkou obrazovkou táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Mini pak chystá premiéru hned dvou sportovních konceptů JCW.
před 2 hodinami

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu
Prohlédnout si 17 fotografií
Další zprávy