Doktore, poraďte!: Jak poznat úpal a úžeh? Pacient má bolehlav, křeče a studenou kůži

"Člověk je unavený, je mu na zvracení a mívá teplotu," popisuje nejčastější příznaky při přehřátí organismu šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Výjimečná není ani zimnice, o pacienta se mohou pokoušet mdloby.
"Typická je bolest hlavy, můžou se dostavit křeče," pokračuje Šonka. Kůže pacienta podle něj bývá paradoxně studenější.
První pomoc je v takovém případě jednoduchá, přehřátého pacienta je třeba ochladit. "Posaďte ho do chladné a větrané místnosti, podložte mu nohy a podejte mu dostatek tekutin," říká lékař.
Ideální je podle něj minerálka, použít lze i rehydratační roztok. "Pokud to jde, snižujte mu tělesnou teplotu sprchou, nebo mu dejte alespoň mokrý ručník na čelo," pokračuje Šonka.
Jestliže se ale stav pacienta po několika hodinách nezlepší, je třeba vyhledat pomoc lékaře. Třeba loni to muselo podle zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny udělat 911 mužů a 754 žen. Celkem 66 z nich si dokonce poleželo pár dní v nemocnici.