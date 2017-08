Hejtman Čunek na Zlínsku vyhlásí zákaz vstupu do oblasti ohniska nákazy africkým morem

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Kvůli obavám z dalšího šíření afrického moru prasat vyhlásí zlínský hejtman Jiří Čunek zákaz vstupu do oblasti ohniska nákazy. Opatření má začít platit ve středu a týkat se bude oblasti o rozloze zhruba 50 kilometrů čtverečních. Výjimkou budou pouze lidé, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivci a vybraní lesní hospodáři a zemědělci. Zákaz bude platit minimálně do 29. srpna a jeho dodržování budou kontrolovat policisté.

Zlín - Zlínský hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) vyhlásí kvůli obavám z dalšího šíření afrického moru prasat zákaz vstupu osob do lesů a polí v oblasti ohniska nákazy na Zlínsku. Opatření má začít platit ve středu. Týkat se nebude pouze lidí, kteří v zamořené oblasti žijí, myslivců a vybraných lesních hospodářů a zemědělců. Hejtman to v úterý řekl novinářům ve Zlíně.

"Omezení začne platit zítra (ve středu), protože musíme přeznačit asi 360 tabulí," uvedl Čunek. Od minulého týdne byl jejich prostřednictvím zakázán vstup do ohniska nákazy lidem s domácími zvířaty.

"Koncem měsíce srpna divočáci začínají migrovat do jiných oblastí za jinými potravinami. My je proto potřebujeme přirozeně zadržet v území tím, že se zde bude zakrmovat a postupně se budou odchytávat," zdůvodnil zákaz vstupu Čunek. Podle něj by se díky opatření mělo podařit vytvořit prostředí, v němž se budou zvířata cítit bezpečně a nerušena člověkem

Hejtman uvedl, že úplný zákaz vstupu lidí se bude týkat oblasti o rozloze zhruba 50 kilometrů čtverečních vymezené už dříve osazenými elektrickými a pachovými ohradníky a katastry měst a obcí Lípa, Slušovice, Březová, Lukov, Fryšták a Zlín.

Zákaz vstupu má platit minimálně do 29. srpna. Pod hrozbou pokut až do 20 000 korun ho budou kontrolovat policisté. Čunek se na tom v úterý dohodl na jednání se zástupci Státní veterinární správy, ministerstva zemědělství, odborníky z Mendelovy univerzity v Brně, zemědělci a myslivci.

"Zákaz se týká lesů a polí. Nevztahuje se na příjezdové cesty a obce," řekla mluvčí hejtmanství Renata Janečková. Opatření se tedy nedotkne například zlínské zoo, která do dané oblasti spadá.

Předseda Mysliveckého spolku Lukov-Vlčková a zároveň starosta Lukova na Zlínsku Jiří Jangot (NK) připravované opatření proti šíření afrického moru prasat ocenil. "Zatím mi nic na papíře nepřišlo, ale pokud to tak skutečně bude, jen to přivítám," řekl.

Naopak David Šobr z Lípy, tedy obce, která spadá do zasažené oblasti, považuje zákaz vstupu do lesa za výrazné omezení. "Bydlíme na vesnici, do lesa to máme kousek. Byl jsem do něj zvyklý chodit každý večer venčit psa. Máme i dvouleté dítě, se kterým chodíme do lesa na procházky. Teď budeme muset v horku chodit po rozpáleném asfaltu v dědině, což není příjemné," řekl Šobr.

V ohnisku nákazy bude zakázán lov veškeré zvěře. Divočáky nesmějí myslivci v oblasti lovit už od června, kdy se nákaza africkým morem na Zlínsku objevila. Hejtman zároveň potvrdil, že bude myslivcům v okrese Zlín mimo ohnisko nákazy zvýšeno zástřelné za uloveného divočáka z 1000 na 2000 korun. Další peníze dostávají myslivci od kafilérií, které ulovená divoká prasata zpracovávají.

Hejtmanství od středy také hodlá začít nakupovat chladicí boxy pro myslivecká sdružení působící na Zlínsku. Sloužit mají k uchovávání ulovených divočáků, vejdou se do nich tři až čtyři kusy. Pakliže se prokáže, že zastřelená divoká prasata nemají africký mor, budou je moci myslivci nově využít ke spotřebě.

"Státní veterinární správa zabezpečí, že laboratoře budou fungovat do 24 hodin," uvedl Čunek s tím, že možnost zavedení opatření ještě musejí ověřit veterináři. Nakoupeno podle něj má být asi 67 chladicích boxů za šest až sedm milionů korun. Opatření mají myslivce motivovat ke zvýšenému odlovu divokých prasat na Zlínsku.

Od středy začne Zlínský kraj dále nakupovat klece k odlovu divočáků v zamořeném území. "Chceme odchytit co nejvíce prasat," řekl Čunek.

První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na kraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi není nebezpečná.