Byly jí čtyři, když se její otec oběsil v policejní cele. Chce od státu 15 milionů

Desetiletá dívka usiluje o odškodnění za to, že tragicky ztratila otce. Spáchal sebevraždu v policejní cele. Podle jejího právního zástupce za smrt otce nese odpovědnost stát. Dívka po něm žádá 15 milionů korun. Podle pravomocného rozsudku na kompenzaci nárok nemá. Podle zjištění Aktuálně.cz však do případu vstoupil Nejvyšší soud, jenž předchozí verdikt zrušil. Dívka tak dostala šanci.

Veronice Klamicerové je dnes 10 let, o otce přišla v roce 2016 (ilustrační snímek). | Foto: Shutterstock

Veronice Klamicerové byly čtyři roky, když přišla o otce. Petr Klamicer si vzal život v cele předběžného zadržení 28. ledna 2016. Dopoledne byl zadržen policií kvůli podezření z majetkových deliktů, mimo jiné kradl kabely. Během odpoledního výslechu se přiznal. Večer se pak v cele, kde policie může držet podezřelé 48 hodin do sdělení obvinění, oběsil na tkaničce od mikiny.

Zákon počítá s tím, že policisté kontrolují zadržené, aby si nemohli ublížit. V případě Petra Klamicera však podle jeho dcery, zastoupené advokátem, selhali. Například mu nesebrali mikinu se všitou tkaničkou, na které se oběsil. Odpovědnost státu za tragickou smrt jejího otce však soud prvního stupně ani odvolací instance neshledaly. Nejvyšší soud ovšem toto pondělí rozhodl opačně.

"Úvaha odvolacího soudu o tom, že neodebrání mikiny poškozenému nemohlo a priori představovat jednu z rozhodujících příčin přičitatelných žalované z hlediska smrti Petra Klamicera (…), je (…) nesprávná. Pro takto formulovaný kategorický závěr totiž neměl odvolací soud dostatek skutkových zjištění," stojí v rozhodnutí senátu soudce Víta Bičáka, jejž Aktuálně.cz prostudovalo.

Porušení pokynu policejního prezidenta

Spor vede Klamicerova dcera podle zákona o odpovědnosti způsobené nesprávným úředním postupem. Žaloba směřuje na ministerstvo spravedlnosti. Nesprávný úřední postup spočívá v jednání veřejné moci, v tomto případě policie, jež se vzepřelo stanoveným pravidlům. Stát je takovým chováním vinným ve chvíli, kdy v důsledku nerespektování regulí dojde ke škodě, třeba právě k úmrtí.

Dva příslušníci policie Klamicerovi neodebrali mikinu, v rozporu s pokynem policejního prezidenta ho nekontrolovali a umístili do cely bez kamery. Od svého ředitele za to dostali sice kázeňský trest, podle nižších soudů však nelze říci, že otec Veroniky by si neublížil ani v případě bezchybného postupu policie. Ačkoliv chybu dotyčných příslušníků jasně konstatovaly.

Nejvyšší soud rozsudky zrušil na základě jednoduché úvahy: nelze vyslovit zjevné selhání státu, ale následně ho odpovědnosti za ni zprostit. Kauza se vrací na začátek k Obvodnímu soud pro Prahu 2. Jeho úkolem bude nade vší pochybnost prokázat, že Klamicerově sebevraždě nešlo zabránit, ani pokud by policisté dodrželi všechny předpisy.

"Před umístěním osoby do cely je policista oprávněn přesvědčit se, zda tato osoba u sebe nemá zbraň nebo jinou věc způsobilou ohrozit život anebo zdraví a takovou věc odebrat. Za tímto účelem je oprávněn provést prohlídku osoby. Je-li věcí podle věty první zdravotní pomůcka, jejíž odnětí způsobuje psychickou nebo fyzickou újmu, musí být pro odebrání zvláštní důvod." Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 29, odstavec 1

"Soud rovněž vyřeší související odbornou otázku spočívající v určení časového intervalu, který by zemřelý Petr Klamicer potřeboval k dokonání sebevraždy jiným předmětem než pomocí neodňaté mikiny. Po takto doplněném dokazování soud prvního stupně znovu a ve všech souvislostech zhodnotí existenci příčinné souvislosti, a to ve vztahu ke každému dílčímu nároku uplatněnému žalobou," píše se v rozhodnutí.

Odškodné chce i Klamicerova partnerka

Nejvyšší soud už v prosinci obdobným způsobem rozhodl v totožném sporu, jejž s ministerstvem spravedlnosti vede někdejší Klamicerova partnerka Linda Paletová. Ta od státu žádá za nemajetkovou újmu pět milionů korun. Částka 15 milionů nárokovaná její dcerou má pokrýt psychickou zátěž způsobenou tragickou ztrátou otce, zahrnuje také výživné, jímž by Klamicer přispíval do rodinného rozpočtu.

"V této době je to pro mě dobrá zpráva, která mě potěšila. Ale uvědomuji si, že to není konec a celá věc bude pokračovat," reagovala v prosinci pro Aktuálně.cz na závěr Nejvyššího soudu Paletová. S partnerem se viděla ještě ráno toho dne, kdy policie Klamicera zadržela. Došla si pro něj do jedné restaurace v Radotíně. Následně ho převezla na služebnu na Smíchově.

V roce 2014 Nejvyšší soud dospěl k závěru, že hodnota života zdravého člověka činí 10 milionů korun. Později však od této pozice ustoupil. Následně přednesl revidované stanovisko, podle něhož se musí každý posuzovaný případ hodnotit s ohledem na jeho konkrétní okolnosti.

Petr Klamicer byl první člověk, který se od roku 2010 připravil v policejní cele o život. Od jeho smrti spáchali sebevraždu během zadržení další čtyři lidé. "Chci se s ním už konečně rozloučit, abych mohla klidně žít. Abych věděla, že už není, ale proč to udělal, jakým způsobem, jak je to možné? Nebyl hlídaný? Vždyť nebyl ani odsouzený," citoval v srpnu 2016 Český rozhlas Klamicerovu matku.