Desítky lidí v Praze demonstrovaly za práva Palestinců a proti přesunu americké ambasády

Praha - Desítky lidí večer demonstrovaly v centru Prahy za práva Palestinců, proti jejich zabíjení v Pásmu Gazy a proti přesunu americké ambasády do Jeruzaléma. Podle účastníků protestu má sice každý stát právo vybrat si své hlavní město, avšak nikoliv na cizím území. Demonstranti došli vyjádřit své rozhořčení před české velvyslanectví USA.

Účastníci protestu se sešli na Václavském náměstí, kam si přinesli české a anglické transparenty s nápisy jako "Zastavte zabíjení v Palestině" nebo "Svobodu Palestině". Řečníci na shromáždění mimo jiné uvedli, že přišli demonstrovat za osvobození Palestiny "od rasismu a od zdí". Gazu označili za "střelnici Izraele".

Akci svolala skupina Ne naším jménem - Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě. "Sedmdesát let politiky etnického čištění Palestiny stačilo, obdobně jako 11 let devastující blokády Gazy, kde v těchto chvílích izraelské okupační síly střílejí do neozbrojených demonstrantů," sdělila za organizátory Jana Ridvanová.

Větší část účastníků akce se s vlajícími palestinskými vlajkami a za doprovodu policie přesunula před velvyslanectví USA. Cestou demonstranti budili pozornost kolemjdoucích skandováním "Okupace není mír" nebo "Free Palestine".

Zatímco někteří přihlížející jim gesty vyjadřovali podporu, od jiných se průvod dočkal uštěpačných poznámek. Z reakcí lidí však bylo zjevné, že většina z nich ví o dnešních nepokojích na území Gazy, při nichž izraelští vojáci podle zpráv agentur zastřelili přes 50 Palestinců.

Před americkým velvyslanectvím pak v projevech demonstrantů mimo jiné zaznělo, že "bez americké podpory by už dávno bylo po izraelské okupaci". Ridvanová upozornila na to, že v Gaze je kvůli blokádě nedostatek jídla, léků a pitné vody.

Užitečný idiot Izraele

"Nepřipusťme, aby ČR i nadále sloužila jako užitečný idiot Izraele. Prezidentu Miloši Zemanovi důrazně připomínáme, že to není on, kdo tvoří českou zahraniční politiku, ale ministerstvo zahraničí," uzavřel další z účastníků protestu.

Americký prezident Donald Trump koncem loňského roku prohlásil, že USA považují Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tamní otevření amerického velvyslanectví dnes provázejí rozsáhlé protesty. Vedle více než padesátky zastřelených Palestinců utrpělo dalších 2200 Palestinců zranění.

Izraelská armáda obvinila radikální hnutí Hamás z podněcování protestů s cílem prolomit hraniční plot. Palestinci v Gaze manifestují od konce března za konec blokády enklávy a za možnost vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale která se teď nacházejí v Izraeli.

Jeruzalém je nejožehavějším bodem izraelsko-palestinského konfliktu. Palestinci chtějí jako svou metropoli převážně arabsky mluvící východní část města, kterou Izrael obsadil v roce 1967 a později anektoval. Izraelská vláda ale považuje Jeruzalém za nedělitelné hlavní město židovského státu.