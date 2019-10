Mám sbaleného Švejka, s blízkými jsem se rozloučil, řekl Rath před nástupem do vězení

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD David Rath v pondělí nastoupí do vězení k odpykání sedmiletého trestu, a to do 18:00. Rath na dotaz dodal, že dosud nezaplatil sankci deset milionů korun, kterou mu krom vězení uložil soud za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. Tvrdí, že peníze mu zadržuje soud a jiné nemá.

2:08 David Rath si do vězení vezme Švejka a doufá, že tam bude lékařem. | Video: ČTK

Rath na setkání s novináři, které svolal na poledne ke své ordinaci v Hostivici, řekl, že mu v posledních hodinách před nástupem zbývá už jen vyřešit pár administrativních drobností, které nestihl dotáhnout v posledních dnech. Podle svých slov se jinak už se všemi blízkými v podstatě rozloučil. Předal i svou lékařskou praxi v Hostivici, zajistí ji dva lékaři na částečný úvazek. Do vazby si kromě hygienických pomůcek příliš věcí nebere. Jen několik knih. "Mám Schindlerův seznam, od Pasternaka Doktora Živaga a Osudy dobrého vojáka Švejka. Myslím, že všechny ty knihy jsou pro tuto situaci aktuální," řekl Rath. Dodal, že se nedostaví k úternímu soudnímu projednání druhé větve korupční kauzy, podle něj to nemá smysl. Řekl, že soud kromě jiného využívá nezákonné odposlechy. Kromě trestu vězení má Rath také zaplatit pokutu 10 milionů korun. Tvrdí, že by tak rád učinil. "Já těch deset milionů ale nemám," řekl exhejtman. Pokud je ale nezaplatí, prodlouží se mu trest vězení o 2,5 roku, rozhodl vrchní soudu. Rath si postěžoval, že stát mu stále neuvolnil peníze, které mu přiřkl vrchní soud. Chci pomáhat jako lékař Rath doufá, že bude možné, aby za mřížemi pomáhal jako lékař. "Vzhledem k tomu, že věznice nemají lékaře, a to ani mnohé nemocnice v Čechách, předpokládám, že budou nějaké zbytky zdravého rozumu a budou mě chtít využít jako lékaře," věří Rath. Bývalý středočeský hejtman zatím neví, kolik bude mít spoluvězňů. "Chvilku asi budu v cele sám. Návštěvy jsou podle mých informací jednou za dva měsíce," řekl. Související Rath zastupitelem v Hostivici nebude, Ústavní soud zamítl jeho stížnost "Předpokládám, že vězeňská služba pracuje podle zákona. Pokud nebudou selhávat, tak se nemám čeho obávat," reagoval Rath na dotaz, jestli má obavy o svou bezpečnost. Výzvu k nástupu do výkonu trestu doručili policisté minulý týden, podle Ratha bylo nestandardní, že mu soudce neposlal dokument poštou. Také pětidenní lhůtu na nástup označil bývalý politik za velmi krátkou. Dodal také, že nikdo z ostatních odsouzených zatím výzvu k nástupu trestu neobdržel. Kdy nastoupí Kottovi, není jasné Soud poslal v Rathově kauze do vězení i bývalou ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Kottovou a jejího manžela Petra. Každý má zaplatit 15 milionů korun. Soud je potrestal za ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad a gymnázia v Hostivici. Podle odvolacího senátu žádali Kottovi úplatky 26 milionů, přijali téměř 17 milionů korun. Sedm milionů dali Rathovi. Policie ho zadržela v květnu 2012, když si tuto částku odnášel z domu Kottových v krabici od vína. Advokát Kottových Tomáš Sokol se nemůže k jejich nástupu do vězení vyjadřovat. Klienti ho nezbavili mlčenlivosti. Není tedy jasné, zda už si trest odpykávají.