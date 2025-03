V ODS to vře. Přidávají se další kraje, kterým se nelíbí "ustupování lidovcům"

Mezi občanskými demokraty roste nespokojenost s jejich umístěním na koaličních kandidátkách do Poslanecké sněmovny. Po jižních Čechách, Ústeckém kraji a Pardubickém kraji mají podle zdrojů Aktuálně.cz výhrady i na Moravě. Přestože mnozí tamní členové ODS věřili, že včetně lídra Zbyňka Stanjury budou mít na prvních čtyřech pozicích kandidátky celkem tři místa, nakonec tomu tak nejspíš nebude.

Moravskoslezský kraj bude díky účasti Andreje Babiše jako lídra ANO v tomto kraji jedním z hlavním bojišť letošních sněmovních voleb. Zatímco ale Babiš už kraj několik týdnů systematicky objíždí a nabírá voliče od těch nejmladších až po ty nejstarší, kampaň koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09 tady není téměř vidět. Mnozí členové ODS to sledují s velkou skepsí, která ještě narostla poté, co vyšlo najevo, jak bude kandidátka koalice těchto tří stran sestavena.

"Byli jsme naprosto přesvědčeni, že kromě prvního místa nám připadne i třetí a čtvrté, protože jsme v tomto kraji mnohem silnější než lidovci a topka. Bohužel jsme se teď dozvěděli, že čtvrté místo na kandidátce získá lidovec, byť tato strana má i dvojku na kandidátce," sdělil Aktuálně.cz důvěryhodný zdroj, který si však nepřál zveřejnit své jméno. Podle něho by měl toto místo obsadit bývalý místopředseda lidovců a v posledních letech náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec. A tím, kdo by mu musel uvolnit místo, je poslanec ODS Jakub Janda.

Ten ovšem tuto informaci nepotvrdil ani nevyvrátil. "Omlouvám se, že to nebudu nyní nijak komentovat, ještě nás čekají v ODS různá jednání," uvedl poslanec Janda, který se coby bývalý mistr světa ve skocích na lyžích věnuje ve sněmovně hodně sportu. Pořadí kolem čtvrtého a pátého místa přitom může být rozhodující pro to, kdo se dostane, či nedostane od podzimu do sněmovny.

V roce 2021 získala koalice na severu Moravy šest křesel, jenže průzkumy zatím naznačují, že letos by mohly dopadnout volby pro koalici tří stran podstatně hůř. Občanští demokraté se ještě k tomu obávají, že lidovečtí voliči budou kroužkovat jen lidovce, takže poslanecký klub ODS nebude velký.

Informace Aktuálně.cz potvrdil místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan, který dlouhodobě bojuje za "okysličování", tedy příchod nových tváří do ODS. "Bohužel jsem tuto informaci slyšel. A považuji to za problém. My jsme tady v kraji podstatně více volitelní, navíc máme v Ostravě primátora i dva senátory. Ale víc bych to nerozebíral," uvedl Ivan, který chce podle svých slov nyní hlavně přispět k úspěchu ODS ve volbách.

"Snažil jsem se prosadit určité představy o budoucí ODS, ale ve vnitrostranických volbách jsem letos v lednu neuspěl. Mrzí mě to, ale teď před volbami nezbývá nic jiného, než abychom všichni táhli za jeden provaz. Považuji stále Petra Fialu za nejlepšího kandidáta na premiéra," uvedl Ivan, který stojí v rámci ODS i za projektem Česko.plus.

Loni Ivan kritizoval například to, že v ODS existuje "strejcovství" , tedy to, že starší, zasloužilí členové si drží léta svoje pozice. Kritizoval také vládu za to, že podle něj neřeší dostatečně problémy lidí a neumí svou politiku dobře vysvětlovat.

Teď je potřeba podpořit Petra Fialu

Podobně jako on také další kritici poměrů v ODS nechtějí v období před volbami vystupovat proti vedení strany. To se týká i senátora Martina Červíčka, člena ODS Michala Šidáka a hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby, kteří na Výkonné radě ODS v tomto týdnu nesouhlasili s tím, jak je sestavena kandidátka v jejich krajích.

"Tento můj nesouhlas ale určitě neznamená, že bych chtěl dělat v ODS nějakou opozici vůči vedení. To rozhodně ne. Dál se budu soustředit na vedení našeho kraje, což jsem slíbil voličům," vysvětluje Kuba.

Podobně Radim Ivan i poslanec Jakub Janda tvrdí, že nyní je nejdůležitější soustředit se na souboj s Babišem. "Kde se objeví, tam jenom lže. My musíme začít velkou vysvětlovací kampaň, aby lidé pochopili, že Babiš není budoucnost naší země. Jemu totiž na této zemi nezáleží," řekl Janda.

Podle Ivana je ovšem nezbytné, aby kampaň v kraji začala co nejdříve, protože jinak hrozí, že Babiš výrazně vyhraje. "Bylo nám v ODS řečeno, že spustíme kampaň do konce března, takže čekám. Je nezbytné, abychom se podstatně více potkávali s lidmi. Mezitím se o to samozřejmě sám nějak snažím a věřím, že i prací na radnici můžu voliče přesvědčit, aby nám dali hlas," míní.

Ministr Stanjura v lednovém rozhovoru pro Seznam Zprávy tvrdil, že chce, aby ODS získala kromě dřívějších voličů i co nejvíce prvovoličů, tedy mladé lidi. "V této skupině musíme být pokud možno nejúspěšnější ze všech politických stran. Pak máme šanci dosáhnout celkově na 30 procent. Myslím, že to by mohlo stačit na první místo ve volbách a na většinovou koalici ve sněmovně," avizoval mimo jiné.

Jenže dnešní realita je taková, že ODS i koalice Spolu má sotva polovinu z 30 procent hlasů. A co víc, Babiš oslovuje kromě jiného ve velkém právě mladé voliče. Svědčí o tom nejen množství zhlédnutí jeho příspěvků i dalších špiček ANO na sociální síti pro mladé TikTok, ale také to, jak cílí svou kampaň. Stále více se ukazuje s mladými lidmi, začal například i s účastí na populárních hospodských kvízech, případně s mladými sportuje.