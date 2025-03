"Vyrazilo mi to dech." Hejtman Kuba vylíčil rebelii uvnitř ODS

Předseda jihočeské ODS a hejtman Martin Kuba kritizuje vedení ODS, že změnilo bez domluvy s ním pořadí na kandidátce koalice Spolu v regionu pro podzimní sněmovní volby. Na jihu Čech měli být kandidáti ODS původně na prvních třech místech. Vedení strany ale rozhodlo, že občanští demokraté obsadí první dvě místa a pak páté.

Kuba vysvětlil, že kvůli tomu v úterý na výkonné radě ODS nehlasoval pro koaliční smlouvu Spolu. Podobu kandidátek kritizuje také člen širšího vedení strany za Ústecký kraj Michal Šidák. Kandidátku Spolu v Ústeckém kraji má vést TOP 09, ačkoli podle Šidáka v regionu vyvíjí minimální aktivitu.

"Byl jsem bohužel vystaven velmi nepříjemné situaci, kdy jsem přibližně před třemi měsíci jednal s místopředsedou (ODS) Zbyňkem Stanjurou, a tehdy mi oznámil, že v našem regionu by na prvních třech místech měli být zástupci ODS, protože síla strany v krajských volbách na jihu Čech byla enormní," uvedl Kuba. Poté s ním už údajně nikdo z předsednictva nekomunikoval. "A já jsem před úterním hlasováním zjistil, že předsednictvo ODS zřejmě kvůli nějakým dohodám muselo udělat ústupky a změnilo to," dodal.

ODS tak podle Kuby bude mít na jihu Čech jenom jedničku a dvojku kandidátky a dalšího zástupce pak až na pátém místě. Na třetí příčce bude kandidát TOP 09 a čtvrtý bude zástupce KDU-ČSL. "Vyrazilo mi dech, že nikdo předsedovi regionu ani nezavolal. Proto jsem před hlasováním řekl, že to nepodpořím," uvedl Kuba.

Zástupcům ODS v Ústeckém kraji zase vadí, že lídrem tamní kandidátky bude zástupce TOP 09. Až po něm budou následovat dva kandidáti z ODS a pak KDU-ČSL. Před čtyřmi lety měla první dvě příčky kandidátní listiny v kraji ODS, následovala TOP 09 a čtvrté místo patřilo kandidátovi KDU-ČSL. Podle zástupce regionu ve výkonné radě ODS Šidáka přichází ze strany TOP 09 v Ústeckém kraji téměř nulová aktivita a nízký je i volební potenciál uskupení.

Podobu koaliční smlouvy i lídra kandidátní listiny Spolu do parlamentních voleb v kraji ale bude Šidák respektovat. "Nemyslím si, že se to dá zvrátit," řekl. Šidák byl jedním ze tří členů širšího vedení ODS, kteří podobu koaliční smlouvy nepodpořili. Šidák uvedl, že ho vyjádřením nesouhlasného stanoviska pověřil regionální sněm. Kdo bude lídrem Spolu v Ústeckém kraji, Šidák nevěděl.

"ODS měla mít ambice vyhrávat volby samostatně"

Jihočeská ODS získala loni v podzimních krajských volbách více než 47 procent, čímž si zajistila nadpoloviční počet zastupitelů. Jihočeský hejtman Kuba patří dlouhodobě mezi kritiky uskupení Spolu. Podle něj by ODS měla mít ambice vyhrávat volby samostatně.

"Nechápu to, žádná strana přece nevzniká kvůli tomu, aby se spojila s jinou. Každá by měla chtít maximálně uspět samostatně," řekl. Vadí mu také to, že v některých krajích ODS nebude mít v podzimních sněmovních volbách v koalici Spolu lídra. "Připadá mi to velice krátkozraké. Protože strana dělá velmi těžkou pozici politikům ODS pro následující volby tím, že je nepostaví na první místo kandidátní listiny," uvedl.