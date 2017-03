Dálnici D10 na Liberec uzavřela nehoda kamionu. Doprava je omezená i směrem na Prahu

před 1 hodinou

Dálnice D10 je na 51. kilometru u obce Trenčín ve směru na Liberec uzavřena kvůli nehodě kamionu, který narazil do svodidel. Při nehodě se nikdo nezranil, řekla policejní mluvčí Monika Schindlová. Podle webu dopravních informací je část návěsu kamionu zaklíněna na svodidlech, policie proto omezí dopravu i v levém jízdním pruhu ve směru do Prahy. Podle Národního dopravního informačního centra (NDIC) se při nehodě srazila i další dvě osobní auta, mluvčí tuto informaci ale nepotvrdila. "Prvotní informace mluví pouze o kamionu, který narazil do svodidel," uvedla Schindlová. Řidiči mohou z dálnice sjíždět na exitu 46 Kosmonosy, vracet zpět na dálnici se mohou na exitu 53 Bakov nad Jizerou.

autor: ČTK