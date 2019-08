Dala mi kocourka, je vzorná matka, hájila Nečasovou před soudem Fibingerová

Ještě zhruba čtyřicet svědků potřebuje soud vyslechnout v kauze poslaneckých trafik a krácení daní, v níž jsou obžalováni expremiér Petr Nečas, jeho nová manželka Jana a bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček. Trojici viní žalobce z toho, že uplatili poslance ODS, aby se vzdali svých poslaneckých postů výměnou za lukrativní místa ve státní správě. Poslanci Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa totiž odmítali podpořit vládní daňový balíček, a Nečas proto tlačil, aby odešli ze sněmovny a místo nich nastoupili loajálnější poslanci. Nečasová je pak stíhána i za krácení daní - dostávala jako tehdejší šéfka Nečasova kabinetu luxusní dary v řádu milionů korun, které nezdanila.

Na předvolané klíčové svědky, například ředitele polostátního ČEZ Daniela Beneše, bývalého šéfa Pozemkového fondu Petra Šťovíčka či elitního právníka Karla Muzikáře, kterého živí lukrativní zakázky od státu, čekal ale senát Heleny Králové z Obvodního soud pro Prahu 1 marně. Stejně jako ocelářský magnát Tomáš Chrenek se omluvili, že jsou na dovolené v zahraničí. Beneš již takto nepřišel popáté.

"Jestli jsou takové opakované omluvy, tak by soud měl být důslednější. Jsou tady možnosti pořádkové pokuty nebo předvedení," uvedl žalobce Rostislav Bajger. "Nějaký postup zvažuji, ale samozřejmě vám ho dopředu nebudu říkat," uvedla soudkyně Helena Králová. Té chybí vyslechnout ještě zhruba čtyřicet svědků. "Ale určitě to do konce letošního roku uzavřu," ujišťuje.

Dala mi kocourka

Nejzajímavějším svědkem tak byla bývalá olympijská vítězka ve vrhu koulí Helena Fibingerová. Ta se s Nečasovou seznámila, když před sedmi lety sháněla podporu pro halové mistrovství Evropy v atletice. Pro kandidaturu je třeba souhlas vlády. Tam ji odkázali na tehdejší ředitelku premiérova kabinetu, jíž byla Jana Nečasová, tehdy ještě pod svým původním jménem Nagyová.

Fibingerová, která je vášnivá chovatelka koček, před soudem popisovala historku, jak jí zemřel kocourek poté, co mu dala vakcínu. Ta o tom v rozrušení napsala svým známým SMSku se slovy "Nikdo se se mnou nekamaraďte, já jsem vrah koček", a odeslala ji omylem i Janě Nečasové. Ta jí vzápětí odpověděla "To je strašný". Zhruba po měsíci jí pak přišlo pozvání na úřad vlády. "Tam mě čekal nový kocourek, strašně mě to dojalo," popisovala Fibingerová s tím, že až zpětně se dozvěděla, že onu SMSku poslala omylem i Nečasové.

Obě ženy se pak skamarádily a stýkají se dodnes. "Nemohu o ní říct nic špatného. Je to vzorná matka a skvělá přítelkyně. Když mi bylo těžko, věděla jsem, že můžu jít za ní," uvádí Fibingerová s tím, že se ale nikdy nebaví o politice.

Kontakty si nemusím kupovat

Fibingerová připustila, že sama občas Nečasové dávala dárky. Ale v žádném případě nic extra drahého, šlo jen o drobné pozornosti. "Na mistrovství světa v Polsku jsem jí koupila andílka a pak jsem jí dala náramek, který jsem vyhrála před čtyřiceti lety," uvedla.

Nejcennější, co Nečasové dala, byl prý další náramek, který koupila za zhruba tři tisíce korun. "Jsem jí byla stále dlužná za toho kocourka a hanba mě fackovala, že jsem jí předtím dala takovej šunt," popisovala s tím, že Nečasová jí zase, když měla svátek, dala květiny či voňavku.

Fibingerovou podle svých slov uráží, že ji policie viní z toho, že dávala Nečasové dárky proto, aby ji dostala k důležitým lidem. "Když se chci k někomu dostat, nepotřebuji čekat, než mi to zařídí," uvádí Fibingerová.

Dokazování se v úterý vedlo takřka výhradně k darům, především drahým kabelkám a šperkům, které Nečasová dostávala. Svědčily také dvě zaměstnankyně úřadu vlády. Jedna z nich, Patricie Urbanová, byla zhruba půl roku asistentka Nečasové. Její náplní prý bylo být ředitelce Nečasova kabinetu k ruce - sjednávat schůzky i soukromé záležitosti nebo nakupování. "Sjednávala jsem jí cvičení, kadeřníka, stravování na víkend a další nákupy," popsala před soudem.

Nejde jen o trafiky

Případ poslaneckých trafik a daňových úniků Jany Nečasové je jedna ze tří kauz, které vedly k razii v Úřadu vlády a pádu kabinetu Petra Nečase v červnu 2013. V prvním případě, zneužití vojenské rozvědky ke sledování premiérovy tehdejší manželky Radky, již počátkem roku padl pravomocný trest. Nečasová a trojice šéfů rozvědky dostaly podmíněné tresty.

Městský soud v Praze také řeší případ vynesení tajné zprávy BIS, kdy je spolu s Nečasovou stíhán podnikatel Ivo Rittig a jeho právníci. Soud již před třemi lety i v tomto případě vynesl podmíněné tresty, vrchní soud ale verdikt zrušil. Prvoinstanční soud se má důkladně vypořádat s tím, zda jsou použitelné odposlechy. Nový verdikt ještě nepadl.