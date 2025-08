Léto se vrací, oteplí se jako ve Finsku. Meteorologové ale upozorňují na klíčovou věc

Přestávka, kterou si v uplynulých dnech v Česku vzalo léto, pomalu končí. Předpověď počasí avizuje, že chladnější ráz počasí s deštěm a bouřkami - místy i silnými - se změní a od poloviny příštího týdne se začne oteplovat. Český hydrometeorologický ústav však jakýkoli bezbřehý optimismus poněkud krotí.

Na síti X meteorologové v neděli zveřejnili příspěvek, který reaguje na zprávy o blížícím se citelném oteplení.

"Na některých serverech se začínají objevovat zaručené informace o tom, že nás čeká před následujícím víkendem výrazné oteplení a teploty budou stoupat opět výrazněji nad 30 °C. Situace ale aktuálně vypadá mnohem složitější a takto jednoznačná tvrzení nejsou zatím vůbec na místě," uvedli.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu je situace až do čtvrtka "víceméně jasná - začne se od poloviny týdne opravdu oteplovat". Zdůrazňují ale, že v předpovědi od pátku dál se začíná projevovat velmi výrazná nejistota v charakteru počasí. "Ve střední Evropě se bude vyskytovat výrazné teplotní rozhraní, jehož poloha není zatím vůbec jasná. I proto vidíme od pátku obrovský rozptyl v předpokládaných teplotách vzduchové hmoty, která by nad naším územím měla být," uvádějí meteorologové ve svém příspěvku.

A dále vysvětlují: "To, co uživatelé vidí v podobě předpovědi teplot ve svých mobilních aplikacích, jsou výsledky tzv. deterministického výpočtu numerického modelu. Ten se spočítá se vstupními daty a 'vypadne' z něho - vedle mnoha dalších informací - i předpověď teploty, třeba ve dvou metrech nad zemí."

❗️Na některých serverech se již začínají objevovat zaručené informace o tom, že nás čeká před následujícím víkendem výrazné oteplení a teploty budou stoupat opět výrazněji nad 30 °C. Situace ale aktuálně vypadá mnohem složitější a takto jednoznačná tvrzení nejsou zatím vůbec na… pic.twitter.com/TuWytJr3FV — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) August 3, 2025

"Samotná informace ale nic neříká o tom, jak je tento scénář pravděpodobný a zda se nevyskytuje v určitých dnech i výrazná nejistota. K tomu naopak slouží tzv. ansámblové předpovědi - model se spočítá ve více 'verzích' s poněkud změněnými počátečními podmínkami a výsledkem je třeba průběh teploty, který se zpravidla postupem času od původního deterministického výpočtu liší. Někdy více, někdy méně a čím větší je rozptyl těchto výpočtů, tím je i vyšší nejistota."

Český hydrometeorologický ústav k tomu dále uvádí: "V hladině kolem 1450 metrů nad mořem může být během příštího víkendu - podle dnešních předpokladů - od 6 stupňů Celsia až po 20 stupňů Celsia, a to v závislosti na tom, kde přesně rozhraní s teplým vzduchem bude." Podle meteorologů to velmi přibližně odpovídá rozptylu denních maxim od 21 stupňů do možná až 34 Celsia.

Paradoxní je, že zatímco v Česku v uplynulých dnech držely teploty pod hranicí 20 stupňů Celsia, za polárním kruhem ve Finsku měli daleko tepleji, teplota vzduchu tam dokonce úspěšně atakovala hodnotu tropických 30 stupňů.