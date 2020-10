Ventilátory z jarní veřejné sbírky najdou uplatnění. Nemocnice se o ně mohou hlásit

Dvě stovky plicních ventilátorů CoroVent, na které se během jara složili lidé ve veřejné sbírce, najdou po několika měsících, co ležely ve skladu, využití. Předtím o ně dlouhou dobu ministerstvo zdravotnictví nejevilo zájem. Nyní si však o ně mohou nemocnice prostřednictvím formuláře na stránkách Českého vysokého učení technického zažádat.

"Na webových stránkách ČVUT v Praze byla zřízena stránka s jednoduchým formulářem, po jehož vyplnění a zhodnocení možností bude CoroVent dodán do příslušného zařízení," popsala mluvčí školy Andrea Vondráková. Uvedla, že prvním krokem je, právě na základě formuláře, zjistit poptávku po CoroVentu.

"O plicní ventilátor CoroVent smí žádat pouze zdravotnické zařízení s anesteziologicko-resuscitačním oddělením a se zkušeností s invazivní plicní ventilací," upozornila. Dodala, že stejným postupem nemocnice mohou požádat o celoobličejové masky Covmask.

Plicní ventilátory CoroVent, na které Češi na jaře za jediný den v internetové sbírce vybrali 14 milionů korun, by konečně mohly najít využití. Padesátku stejných ventilátorů už minulou středu slavnostně převzal od finanční skupiny PPF Petra Kellnera ministr zdravotnictví Roman Prymula, o čemž obě strany veřejnost informovaly.

Deník Aktuálně.cz tehdy zjišťoval, proč ministerstvo využilo ventilátory od firmy PPF, zatímco o ty, na které vybrali už na jaře peníze lidé v kampani, zájem nemělo. Ministr na otázky nereagoval, tiskové oddělení ministerstva po několika dnech odkázalo na Prymulův Twitter. Na něm však odpověď na otázku, proč ministerstvo upřednostnilo ventilátory od firmy nejbohatšího Čecha, nebyla.

"Využijeme samozřejmě všechny. Nic nebrání tomu, aby je ČVUT jako organizátor sbírky a vlastník darovalo konkrétním zdravotnickým zařízením. Pomůžeme. Všem, kteří podpořili CoroVent, děkuji, i jménem nemocnic," napsal ministr Prymula na Twitter poté, co se na důvody nevyužití ventilátorů z veřejné sbírky deník Aktuálně.cz dotazoval.

České ventilátory do celého světa

Alternativní plicní ventilátor CoroVent vznikl letos na jaře díky spolupráci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, iniciativy Covid19CZ a třebíčské firmy MICo. Má pomoci s případným nedostatkem ventilátorů v důsledku nárůstu pacientů s covidem-19 ve stavu, který vyžaduje zavedení plicní ventilace. Tvůrci na jaře uváděli, že cena CoroVentu by mohla být proti běžným ventilátorům zhruba desetinová.

V srpnu získal český plicní ventilátor americkou certifikaci FDA EUA (Emergency Use Authorization), která má usnadnit především jejich prodej do zahraničí. Certifikace podle firmy otevřela možnosti exportu CoroVentu do Severní a Jižní Ameriky, zemí Blízkého východu či Asie. Zástupci MICo už také dříve uvedli, že pro Česko je připraveno 182 kusů pořízených ze sbírky.

V Česku musí přístroj projít ještě procesem standardní certifikace. Podle ministra však pro použití v urgentní medicíně v Česku není nutné, aby měl ventilátor všechny potřebné certifikace pro běžnou zdravotní péči.

Prymula ve středu také řekl, že ministerstvo zdravotnictví pořídilo od začátku epidemie covidu-19 pro nemocnice 500 nových plicních ventilátorů. Dostaly je státní, krajské i soukromé nemocnice.

Podle dat o kapacitách nemocnic zveřejněných serverem Hlídač státu bylo v nemocnicích v neděli 1786 lůžek s umělou plicní ventilací, z nichž bylo 953 obsazeno pacienty s covidem i jinými diagnózami.