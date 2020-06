Chyba Cermatu stála žáka 300 tisíc, říká matematik. Možná bude mít maturitu dvakrát

Městský soud v Praze dal za pravdu žákovi, který se žalobou bránil proti hodnocení svého maturitního testu z matematiky. Spor se vede o jednu otázku, přičemž právě bod z ní chyběl maturantovi k tomu, aby v loni na jaře zkoušku složil. Matematik Oldřich Botlík tvrdí, že Cermat chybným postupem žákovi zbytečně prodloužil o rok studium a mohl ho tak připravit i o 300 tisíc korun.

Maturant R. L. letos v létě úspěšně složil maturitní zkoušky se samými jedničkami. Možná se ale brzy ukáže, že maturitu udělal hned dvakrát. Poprvé již loni na jaře. Tehdy se pokoušel uspět na třetí pokus. Z didaktického testu z matematiky však o jeden bod neuspěl. Místo aby seděl v lavicích vyšší odborné školy, musel se vrátit do čtvrtého ročníku a maturitu letos na jaře absolvovat znovu.

Jenže možná zbytečně. Kdyby mu tehdy Cermat, který maturity hodnotí, uznal odpověď u jedné z otázek, která je podle obecně prospěšné společnosti EDUin sporná, maturitu by složil. Student se kvůli tomu obrátil na soud a ten jeho námitky uznal, jak informovaly Seznam Zprávy.

"Způsobilo mu to trable a rozhodilo z hlediska jeho životní dráhy. Rodina ho vlastně musela živit o rok déle. Sice chtěl jít na vyšší odbornou školu, tak jako tak se ale do zaměstnání dostane o rok později, takže ekonomické ztráty tam jsou obrovské. Z tohoto hlediska může jít o 300 tisíc korun," říká matematik Oldřich Botlík, který studentovi u soudu pomáhal a na spornou otázku upozornil. Redakce Aktuálně.cz se pokoušela spojit i s žákem, ten však přes Botlíka vzkázal, že si s novináři mluvit nepřeje.

Spor nicméně stále není u konce. Ale až bude a dospělo by se k závěru, že Cermat skutečně studenta poškodil, bylo by podle Botlíka na místě, aby požadoval odškodnění. "Byl by hloupý, kdyby to neudělal," myslí si.

Podstata sporu spočívá v otázce, která po studentech požadovala, aby ve stupních určili velikost úhlu. Sám Botlík se případem začal zabývat poté, co se na něj obrátil jiný maturant, který nevěděl, co se po něm v otázce vlastně chtělo. Domníval se, že jde o chyták.

Není různý úhel jako různý úhel

Původně měla podle Cermatu odpověď na spornou otázku jediné správné řešení, a to 248°. Problém je však v tom, jak kdo chápe termín "různé úhly".

Cermat tím podle všeho chtěl vyjádřit, že má jít o dva různě veliké úhly. Botlík tvrdí, že termín různé úhly znamená, že jde o dva úhly, které nemají stejnou polohu, ale mohou mít stejnou velikost. Pokud chtěl Cermat dosáhnout svého, měl podle Botlíka v zadání uvést termín "různě velké úhly".

Člen nezávislé odborné komise ministerstva pro posouzení maturitního testu z matematiky Eduard Fuchs však tvrdí, že slovo úhel běžně ve školní mluvě znamená i velikost úhlu a Botlíkovy výtky tedy nejsou opodstatněné.

Cermat nicméně později začal za správnou odpověď uznávat i to, když studenti uvedli do formuláře obě čísla najednou - jak 248°, tak 112°. Podle Botlíka tak v zásadě uznal, že původní otázka nebyla správně naformulovaná. Odpověď 248° odpovídá znění otázky s "různě velkými úhly", zatímco obě čísla jsou správnou odpovědí pro otázku, kde se hovoří pouze o "různých úhlech".

Cermat však odmítá, že by měnil způsob hodnocení úlohy. Podle něj je jedinou správnou odpovědí 248°. "Pokud žák k výsledku 248° opsal i zadanou hodnotu 112° a případně i správný postup řešení, stále získával jeden bod za správný výsledek 248°. Tento postup je rovněž reflektován v klíči správných řešení, v němž je uvedeno, že vyjádření ekvivalentní s uvedenými správnými výsledky jsou přípustná. Pokud žák uvedl pouze hodnotu uvedenou v zadání (112°) a úlohu nevyřešil, tedy neuvedl výsledek 248°, za úlohu žádný bod nezískal," vysvětluje mluvčí Cermatu Marek Lehečka.

Neetické poškození maturantů

Botlík však požaduje, aby za správnou odpověď byla považováno i to, když žáci odpověděli pouze 112°. Právě takovou odpověď do testu zanesl i maturant, který se brání soudně. Botlík argumentuje tím, že tak, jak je otázka položená, je správnou odpovědí pouze uvedení obou čísel. Pokud Cermat uznává jenom 248°, měl by tedy uznat i 112°.

"Jediným úplným správným řešením úlohy 11, jak byla v testu zadána, je dvojice hodnot 112° a 248°. Centrum uznávalo za částečně správnou odpověď pouze hodnotu 248°, mělo ovšem uznávat za částečně správnou odpověď také hodnotu 112°. Její neuznávání bylo profesně neetické a nespravedlivě poškodilo maturanty, kteří tuto odpověď uvedli," stojí v Botlíkově odborném vyjádření, kterým podpořil žalobu studenta.

Mluvčí Cermatu do zveřejnění textu na otázku, proč Cermat neuznal i odpověď 112°, neodpověděl.

Soud však nakonec rozhodl, že Cermat nedostatečně zdůvodnil zadání otázky a vyzval ho, ať tak znovu učiní. Soud se pozastavil také nad tím, že Cermat sice tvrdí, že všechny otázky jsou formulovány jednoznačně a mají jednoznačně správná řešení, ale zároveň u jedné z otázek akceptuje dvě možnosti. Ministerstvo tak nyní může své rozhodnutí napodruhé přesněji zdůvodnit, nebo podat proti rozsudku kasační stížnost.

"Mně na tom nevadí, že tam nechali chybu, to se může stát, ale vadí mi to, jakým způsobem dál postupovali. To je vůči maturantům neuvěřitelně bezohledné," říká Botlík.

Kolik lidí kvůli této otázce během loňského jara neodmaturovalo, není zřejmé. Studentů, kteří maturitu z matematiky neudělali o jediný bod a zároveň měli tuto otázku špatně, bylo 274. Není však jasné, kolik z nich uvedlo jako odpověď 112° podobně jako žák, který nyní vyhrál první kolo soudů.