Chlapec zemřel po vytržení zubu, soud schválil odškodné. Nemocnice se brání

Městský soud i na základě znaleckého posudku dospěl k závěru, že nemocnice a lékařka pochybily v lékařské péči. Chlapec zemřel na následky otravy krve. Zařízení vinu odmítly, podle nich neporušily žádné povinnosti.
Událost se stala v roce 2017. Chlapce bolel zub, rodiče pro něj vyhledali ošetření postupně jak u stomatoložky, tak v nemocnicích či na pohotovosti. V poslední z nich lékařka postižený zub vytrhla, nerozpoznala však sepsi, tedy otravu krve z infekce. Zánět byl v pokročilém stadiu, chlapec později zemřel.
Podle červnového rozhodnutí městského soudu lékaři nepostupovali na základě současných poznatků lékařské vědy. Podle odborného posudku měli ošetřující lékaři vytrhnout postižený zub už v počátcích. Nasazena také měla být podstatně silnější antibiotika.
Odškodné mají podle nepravomocného rozhodnutí zaplatit ošetřující lékařka, Úrazová nemocnice v Brně a Fakultní nemocnice u sv. Anny, která se proti rozhodnutí odvolala. Žaloba původně mířila i na Fakultní nemocnici Brno, žalobci ji ale vzali zpět. Původně také žádali více peněz, a to 1,25 milionu korun pro každého. Vzhledem k tomu, že chlapec měl více kazů, rodiče uznali, že jeho péči zanedbali a požadovanou částku snížili.