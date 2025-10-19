Čeští vymahači jdou po pokutách za přestupky v Itálii. Právník dává překvapivou radu

Jen v období léta vyrážejí do zahraničí statisíce Čechů. Po návratu některé řidiče čeká nepříjemné překvapení v podobě pokuty za dopravní přestupky. Ty spáchané na území Itálie začala už před lety vymáhat česká inkasní agentura. Předáním tuzemským vymahačům navíc došlo k výraznému navýšení sankce.
Přitom Evropská unie kvůli nezákonným praktikám v přeshraničním řešení pokut za dopravní přestupky musela už dvakrát zasahovat. Nejdřív v roce 2015 a pak loni.
Zaplatíme, ale ne tolik
Malá stavební firma z Pardubického kraje se už několik týdnů přetahuje s inkasní společností LogiCall, která po ní chce zaplatit za pět dopravních přestupků spáchaných v Itálii skoro 50 tisíc korun.
"Pokuty chceme zaplatit, ale to navýšení považujeme za naprosto neadekvátní," řekl deníku Aktuálně.cz majitel firmy. Redakce jeho totožnost zná, přál si však zůstat v anonymitě.
Původní výše jedné pokuty činila 182 eur (v přepočtu zhruba 4,5 tisíce korun), a to za porušení zákazu vjezdu. Pokuty nejprve navýšili italští advokáti, a to na sumu skoro šest tisíc korun.
Italové je následně předali k vymáhání české společnosti LogiCall. Ta už požaduje 9200 korun. Za pět přestupků tedy celkem zhruba 46 tisíc korun.
Z dokumentů, které má deník Aktuálně k dispozici, vyplývá, že předáním vymáhání jedné pokuty do rukou české inkasní agentury došlo k navýšení o skoro šedesát procent.
"Jednu pokutu jsme zaplatili v plné výši, pak jsme vše konzultovali s právníkem," říká jednatel zmíněné pokutované společnosti.
"Právník nám řekl, ať si od inkasní společnosti vyžádáme původní rozhodnutí o pokutě, na jejímž základě částku vymáhají," pokračuje.
"Rozhodnutí nám ale společnost LogiCall neposlala. Dvakrát poslali jiný dokument, poté napsali, že si to rozhodnutí máme stáhnout u nich na webu," vypráví.
Chtějí i dvojnásobek
Právník Dominik Řehounek z poradenské společnosti DAS tvrdí, že soukromá společnost nesmí vymáhat veřejnoprávní pokuty, tedy například pokuty za překročení rychlosti či za porušení zákazu vjezdu.
"Itálie je v současné době jediná ze zemí Evropské unie, kdo to dělá. Tedy předává vymáhání veřejnoprávních pokut soukromé inkasní agentuře," popisuje Řehounek.
"Viděl jsem stovky pokut, které vymáhala po českých řidičích společnost LogiCall. Zpravidla si za své služby navyšuje původní pokutu o desítky procent, v některých případech i o dvojnásobek původní částky," popisuje právník zkušenosti s pokutami, které pomáhal řešit.
"Pokud sankce za dopravní přestupky z Itálie vymáhá česká firma, je to podle českého práva nelegální a je to nelegální i podle evropského práva," shrnuje Řehounek.
Společnost LogiCall odmítá, že by si sumy za vymáhané pokuty navyšovala.
"Nemáme odměnu za vymoženou pokutu a ani nesmíme cokoliv vymáhat navíc, co není předmětem správního řízení italských samosprávných celků," říká jednatel a majitel společnosti LogiCall Česká republika Ivan Kocmánek.
"Naše práce a náklady jsou samozřejmě zaplaceny společností, která je oprávněna zastupovat italské samosprávné úřady," dodává.
Výši odměny společnost nesděluje s tím, že jde o obchodní tajemství a není prý navázáno na to, zda dotyčný pokutu uhradí, nebo ne. Kocmánek odmítá i to, že by proces vymáhání byl nelegální.
"Je důležité zmínit, že ačkoliv se některé subjekty brání úhradě pokuty a snaží se poukazovat na to, zda smíme či nesmíme tuto agendu zpracovávat, je na druhé straně mnoho subjektů, které jsou rády, že jsme jim pomohli vyřešit správní delikt a nehrozí jim další postih, například v případě, že by byli zastaveni policií v Itálii při další jízdě," říká za LogiCall Ivan Kocmánek.
Pokuty řeší celá Evropa
Vymáhání sankcí za dopravní přestupky spáchané řidičem v jiném státě Evropské unie, než jehož občanství má, upravuje unijní směrnice už od roku 2015.
Jde o směrnici o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech; Česko ji má obsaženou v zákoně o silničním provozu.
"V praxi nicméně docházelo a stále dochází ke zneužívání současné právní regulace," konstatuje Tomáš Kočař z advokátní kanceláře KPMG Legal.
"Nejčastějším případem je zasílání právně nevykonatelných výzev k úhradě namísto formálních rozhodnutí o spáchání přestupku, zasílání pokut na základě fotografií z kamer, aniž by byla jasně prokázána identita řidiče," upřesňuje Kočař.
Dále prý podle něj dochází k nerespektování jazykových práv pachatelů přestupků nebo nadměrnému využívání ke generování příjmů od cizinců.
"Často to přitom souvisí i s tím, že v některých členských státech tamní orgány zmocňují soukromé subjekty k vymáhání těchto pokut za dopravní přestupky," potvrzuje Kočař slova právníka Dominika Řehounka.
Právě kvůli praxi v Itálii loni EU schválila novou směrnici o přeshraničním vymáhání - ta z roku 2015 už nestačila a vinou toho docházelo ke zneužívání. Nová pravidla přesněji upravují právě to, že zmíněný druh pokut nesmí řešit soukromá společnost.
Deníku Aktuálně se podařilo získat vyjádření Evropské federace národních asociací inkasních agentur. "Není to zakázáno, ale uvidíme, co přinese nová směrnice," řekla za federaci viceprezidentka Michela De Marchi na dotaz, zda zákon zakazuje, aby veřejnoprávní pokuty vymáhala soukromá společnost.
"Od ledna 2025 platí v EU zákaz zapojení soukromých inkasních agentur do přeshraničního vymáhání pokut za dopravní přestupky," konstatuje advokát Tomáš Hokr z kanceláře Bříza a Trubač.
Transpozice směrnice však teprve probíhá. "Je tedy pravděpodobné, že do té doby bude inkasní agentura ve své praxi stále pokračovat," domnívá se Řehounek.
Klientům radí, aby si vždy vyžádali původní rozhodnutí o pokutě a doklad o doručení. "Pokud je vše v pořádku, je možné zaplatit sankci dle instrukcí v původním rozhodnutím o pokutě přímo na účet italského správního orgánu, který rozhodnutí vydal," doporučuje.
"Někteří klienti ale raději zaplatili firmě LogiCall. I když jsme se domluvili na postupu, pak jim někdo z té inkasní agentury zavolal, klient začal mít strach a zaplatil," líčí právník Dominik Řehounek.
Správně by podle něj měly italské úřady předat pokutu k vymáhání českým úřadům.