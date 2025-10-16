Domácí

Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Aktualizováno před 37 minutami
Podle horské záchranné služby, která o neštěstí ve čtvrtek informovala na svém webu, třiačtyřicetiletý turista zřejmě uklouzl na zledovatělém terénu a následně padal asi 300 metrů. Žádost o pomoc při pátraní po turistovi, s nímž byla jeho rodina v kontaktu naposledy v úterý, horská záchranná služba dostala ve středu dopoledne.
Ilustrační foto. Vrcholek hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku.
Ilustrační foto. Vrcholek hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku.

Kvůli nepříznivému počasí záchranáři nemohli podle horské služby při pátrání využít leteckou techniku. Do terénu vyrazili členové horské záchranné služby, kteří pozůstatky našli pod stěnou v oblasti Žabího plesa.

Právě přes tuto lokalitu vede turistická stezka k Chatě pod Rysy a pak na samotnou horu Rysy, která leží na slovensko-polské hranici a která je oblíbeným cílem turistů při túrách ze slovenské i polské části Tater.

"Bohužel mohu potvrdit úmrtí českého občana v Tatrách. Náš konzul je v kontaktu s rodinou," sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Horská záchranná služba dříve během čtvrtka upozornila návštěvníky, že ve vyšších polohách slovenských pohoří už převládají zimní podmínky s výskytem souvislé sněhové vrstvy a se zledovatělým terénem. Turistům doporučila používat v nižších polohách protiskluzové návleky na boty, takzvané nesmeky, a ve vysokohorském terénu pak mačky a cepín.

V září ve slovenských Vysokých Tatrách zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec. Během končící letní turistické sezony přišlo o život v tomto nejvyšším slovenském pohoří také několik Poláků.

 
