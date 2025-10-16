Český turista nepřežil pád z hory Rysy ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Kvůli nepříznivému počasí záchranáři nemohli podle horské služby při pátrání využít leteckou techniku. Do terénu vyrazili členové horské záchranné služby, kteří pozůstatky našli pod stěnou v oblasti Žabího plesa.
Právě přes tuto lokalitu vede turistická stezka k Chatě pod Rysy a pak na samotnou horu Rysy, která leží na slovensko-polské hranici a která je oblíbeným cílem turistů při túrách ze slovenské i polské části Tater.
"Bohužel mohu potvrdit úmrtí českého občana v Tatrách. Náš konzul je v kontaktu s rodinou," sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Horská záchranná služba dříve během čtvrtka upozornila návštěvníky, že ve vyšších polohách slovenských pohoří už převládají zimní podmínky s výskytem souvislé sněhové vrstvy a se zledovatělým terénem. Turistům doporučila používat v nižších polohách protiskluzové návleky na boty, takzvané nesmeky, a ve vysokohorském terénu pak mačky a cepín.
V září ve slovenských Vysokých Tatrách zemřel po pádu při sestupu z hory Satan pětašedesátiletý český horolezec. Během končící letní turistické sezony přišlo o život v tomto nejvyšším slovenském pohoří také několik Poláků.