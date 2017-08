Čeští letečtí záchranáři vyškolí Číňany. A ze Šanghaje přijedou experti na tradiční medicínu

před 58 minutami

Pražští záchranáři budou školit další týmy čínských leteckých záchranářů. Poté, co pomohli zavést leteckou záchranku v Šanghaji, je žádají o radu i v Pekingu. Naopak využít čínské lékařské dovednosti chtějí na hradecké univerzitě. Spustit studijní obor čínské tradiční medicíny chce škola do pěti let. Vyučovat jej mají odborníci z přední Šanghajské univerzity.

Praha - Česko prohlubuje lékařskou spolupráci s Čínou. Hradecká univerzita plánuje do několika let spustit obor tradiční čínské medicíny. A čeští lékaři naopak svým kolegům pomohou se zavedením letecké záchranky v Šanghaji, Pekingu i ve městě Tchien-ťin.

V polovině července začala platit novela o nelékařských povoláních, která i přes odbor České lékařské komory zařadila čínskou medicínu mezi legitimní studijní obor. Ukázalo se však, že Česká republika nemá dostatek specialistů, kteří by ho mohli vyučovat. Univerzita v Hradci Králové, která spolupracuje s ambulancí čínské medicíny v tamní fakultní nemocnicí, chce proto spustit nový studijní obor, který povedou experti ze Šanghajské univerzity.

Koncem října proto pojede česká lékařská delegace uzavřít do Číny memorandum o spolupráci. Škola ale akreditaci na nový obor zatím nemá.

"Univerzita by ráda obor zavedla, potřebuje na to ale finance z ministerstva školství, získat plán i akreditaci. Nejdříve by mohl obor vzniknout za čtyři až pět let," vysvětlila mluvčí školy Zuzana Boučková. Odborníci na tradiční čínskou medicínu by vedle vyučování na škole měli působit i v nemocnici.

"Protože nemáme tolik specialistů na předměty tradiční čínské medicíny, tak univerzita v Šanghaji, což je jednička v celé Číně, nám nabídla pomoc a chce nám ty experty poskytnout," řekl Aktuálně.cz náměstek ministra zdravotnictví a někdejší ředitel královéhradecké fakultní nemocnice Roman Prymula po návratu z červencové vládní cesty do Číny.

Prymula je velkým podporovatelem tradiční čínské medicíny a má hlavní podíl na vzniku specializované ambulance ve fakultní nemocnici. Do dvou let by Číňané měli v areálu špitálu postavit celou kliniku, v níž se bude léčit podle tradičních čínských postupů.

Čeští záchranáři vyškolí další čínské lékaře

Užší spolupráce mezi Číňany a českými leteckými záchranáři začala už v březnu. Po návštěvě pražské záchranky se šanghajská delegace inspirovala ve zřízení letecké záchranné služby, která dosud v nejlidnatějším čínském městě nebyla.

Spolupráce bude pokračovat letos na podzim. V říjnu dorazí do Prahy první šestičlenná skupina budoucích leteckých záchranářů ze Šanghaje, následovat má dalších pět skupin.

"Systém dlouhodobého tréninku je nastavený tak, aby v Šanghaji mohla vzniknout během tří let letecká výjezdová skupina, jak ji známe od nás z České republiky," vysvětlila mluvčí pražské záchranky Jana Poštová.

O rady českých zdravotníků má zájem i Peking nebo Tchien-ťin. Čína se chce inspirovat i v jiných oblastech zdravotnictví. "Číňané mají zájem o spolupráci s námi v oblasti zdravotního pojištění, zejména preventivních a screeningových programů," uvedl náměstek Prymula.