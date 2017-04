Zaorálek posílá Britům nótu kvůli osvobození muže, který v Londýně ubil Čecha

před 13 minutami

Česká republika posílá do Londýna diplomatickou nótu kvůli osvobozujícímu rozsudku v kauze zabitého českého občana. Novinářům to ve středu v Bruselu řekl ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, který se kvůli tomu sešel se svým britským kolegou Borisem Johnsonem. Praha chce od Britů vědět, jakým způsobem by bylo možné případ revidovat. Česká republika chce podle Zaorálka také slyšet ujištění, že národnost oběti nehrála při rozhodování soudu roli. Osvobozující verdikt padl v pondělí v britské metropoli. Pachatel, který nebyl uznán vinným ani z úmyslného zabití, se hájil tím, že jednal v sebeobraně. Čin se stal loni.

autor: ČTK

