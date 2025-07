České zbrojení: Přátelé karpatského údolí. Zde vyrábí granáty, jimiž Kyjev brzdí Rusy

Klamné cíle vyrobené v Bojkovicích na sobě nosí legendární stíhačky F-16 a zdejší protitankové střely RPG-75 míří do skladů řady evropských armád. Sílu téhle zbraně znovuoživila ruská válka na Ukrajině, a tak jich Zeveta teď vyrábí tisíc měsíčně. Byť dnes podnik zaměstnává daleko méně lidí než před rokem 1989, v jeho dílnách schovaných ve třech slováckých údolích se jede naplno.

Rozlehlá jelení obora a také včelí úly. I to je součástí 115 hektarů velkého areálu nad bojkovickým koupalištěm, kde se už v roce 1936 začala rodit "továrna pro věci ohňostrojné a pyrotechnické". U jejího vzniku stál Vítězslav Kyšer, československý legionář, kterého v roce 1943 po několikaletém žaláři zavraždili nacisté.

Byť už se dnes továrna jmenuje jinak, postupně se čím dál zřetelněji vrací ke svým kořenům. Tedy ke zbrojní výrobě. "Převážnou část naší moderní historie, tedy zhruba mezi roky 2000 a 2021, tvořila civilní výroba přibližně 90 procent našeho obratu a produkce," popisuje Radoslav Moravec, předseda představenstva firmy Zeveta Bojkovice.

Výjimkou prý bylo jen období mezi roky 2005 až 2008, kdy se do hospodaření firmy citelně promítla dlouhodobá zakázka na likvidaci staré munice české armády. "Věřili jsme tomu, že v průběhu let se ke zbrojní výrobě vrátíme," říká Moravec. Pak prý nastal "enormní růst" - a k dnešku podíl speciální a civilní výroby je už padesát na padesát.

Moravec, který Zevetě šéfuje od roku 2000, si vybavuje, že tehdy šlo o typickou fabriku po konkurzu, která si prošla zpackanou konverzí výroby. "Postupně jsme navázali na to, co tady uměli dělat. Získali jsme zakázky v segmentu nákladních vozidel, výlisky na filtry ke stavebním strojům, součástky pro tepelná čerpadla či skříně plynoměrů," přibližuje své první roky.



A byť Radoslav Moravec Zevetě vládne už déle než čtvrtstoletí, během rozhovoru s reportérem deníku Aktuálně.cz se odmítne nechat vyfotit. V areálu firmy se z bezpečnostních důvodů dá fotografovat velmi omezeně, proto prý není možné portrétovat ani nikoho z vedení firmy.

Hlavice může být i termobarická

Zatímco ještě před rokem 1989 pracovalo v Bojkovicích 2400 zaměstnanců, nyní jich tu dělá 450. A klíčovým produktem jejich umu je jednorázová protitanková zbraň RPG-75. Podle Moravce se do jejího vývoje investuje od roku 2009.

"Po začátku války na Ukrajině v únoru 2022, která ukázala důležitost této zbraně, jsme postupně připravovali výrobu. Dneska jsme na tisícovce kusů RPG-75 měsíčně," vypočítává Moravec s tím, že poptávka je vyšší a přednost má prý ten zákazník, který dřív pošle zálohu. "Naše ověřená maximální kapacita produkce jsou dva tisíce kusů měsíčně," pokračuje.

Přímo v Bojkovicích se přitom tahle zbraň vyrábí už od 60. let minulého století, její předchůdce se předtím do výzbroje Československé lidové armády dostával z Bulharska. Dnes už RPG-75 nemá pouze průbojnou hlavici, ale i termobarickou se speciální trhavinou či tu multifunkční, která se údajně probije i 150 milimetrů tlustou vrstvou pancíře.

Jednou z inovací, na níž nyní specialisté v Zevetě Bojkovice s kolegy ze Slovenska pracují, je RPG-75 osazená zaměřovačem s nočním viděním. Běžně totiž tahle jednorázová zbraň nabízí vojákovi pouze jednoduché mířidlo pro střelbu ve dne.

Dalším důležitým produktem vyvíjeným v Bílých Karpatech jsou ruční granáty. Třeba i ty termobarické, které by Zeveta ráda v nejbližší době začala dodávat české armádě. Třaskaviny a roznětky do nich si vyrábějí přímo v Bojkovcích.

"Když nemáte roznětky, nebude to bouchat. Jeden z našich dodavatelů nám kdysi ohlásil, že je nedodá, ale i když je pak dodal, vzbudilo to v nás obezřetnost," vysvětluje Moravec, proč se pustili do vlastní produkce.

Zeveta Počet zaměstnanců: 450

Sídlo: Bojkovice

Rok založení: 1936

Specializace: výroba ručních granátů, klamných cílů pro letadla a vrtulníky a protitankoví zbraně RPG-75

Zdejší katalog nabízí třeba i dýmové granáty či klamné cíle pro leteckou techniku. V případě zaměření nepřítelem a výstřelu letadlo či vrtulník odpálí tenhle "flér" a protivníkovu střelu zmate. "Dvě země je dokonce používají i na svých letounech F-16," nechce Moravec prozradit, které vzdušné síly bojkovický produkt nakoupily.

Obrat roste, majitelé si nemohou stěžovat

Jak v minulosti uvedl například týdeník Ekonom, Zevetu Bojkovice měl přes své blízké ovládat kontroverzní podnikatel a právník Petr Sisák. Ten byl před několika týdny za zmanipulované insolvenční řízení firmy Via Chem Group nepravomocně odsouzen k osmi letům vězení.

Podle aktuálních dat z obchodního rejstříku se dnes v bojkovické společnosti angažuje Sisákova dcera Lucie. Je předsedkyní dozorčí rady Zevety a místopředsedkyní představenstva její mateřské společnosti ZB holding.

A byť v rejstříku ještě nejsou zaneseny loňské hospodářské výsledky, podle slov ředitele Radoslava Moravce si majitelé nemohou stěžovat.

"Co se týče roku 2024, tam je nekonsolidovaný obrat zhruba 1,35 miliardy korun, což je čtyřicetiprocentní nárůst oproti předloňsku," říká.

Strategický trojúhelník ožívá

Věc, jež může byznys Zevety komplikovat, jsou dodávky hlavních surovin. Továrna potřebuje například chemikálie, metalické prášky, prachy či trhaviny. "Cítíme, že speciálních prachů je nedostatek, domlouváme se v podstatě na každé tuně," upřesňuje Radoslav Moravec.

Zákazníci, které má Zeveta v Jižní Americe, Asii a v řadě evropských zemí, však nepočkají. "Ukrajina je pro nás také důležitá, ale zakázky máme i z jiných států. Loni šlo na Ukrajinu zhruba padesát procent naší produkce, pro českou armádu pak pětina," vypočítává Moravec.

Devadesát let poté, co legionář Vítězslav Kyšer založil v Bojkovicích výrobu a podnik se postupně stal jedním z hlavních dodavatelů pozemních jednotek československé armády, začíná pozice Zevety na zbrojním trhu znovu posilovat.

Dříve strategický trojúhelník československého obranného průmyslu Slavičín-Dubnica nad Váhom-Bojkovice tak nejspíš i kvůli válce na Ukrajině a mohutnému pumpování miliard do evropské obrany čeká novodobá renesance.

Jak se v Bojkovicích vyrábí granáty a jednorázové protitankové zbraně RPG-75 (1. 7. 2025)