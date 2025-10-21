Domácí

Česká televize musí platit. Soud potvrdil 600 tisíc odvolanému členovi dozorčí komise

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Odvolaný člen dozorčí komise rady České televize Jiří Stránský má nárok na náhradu škody zhruba 600 000 korun. Nejvyšší soud zamítl dovolání České televize, která podle pravomocného rozsudku nese za nezákonné odvolání odpovědnost. Rada je totiž orgánem televize, a nikoliv orgánem státu, stojí v rozsudku, který je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Lukáš Bíba

Pro odvolání dozorčí komise kvůli výhradám k její práci hlasovalo v roce 2020 deset televizních radních, čtyři z nich působí v radě i v současnosti. Nejvyšší správní soud v roce 2022 rozhodnutí rady zrušil jako nezákonné a civilní soudy pak některým odvolaným členům komise přiznaly náhradu ušlého zisku.

Televize v dovolání argumentovala tím, že rada je orgánem státu a její rozhodnutí bylo výkonem státní správy, za škodu by tak měl odpovídat stát. Nejvyšší soud ale potvrdil, že rada je orgánem televize. "Slouží k uplatňování práva veřejnosti na kontrolu a je součástí vnitřní organizace České televize, přestože její členy volí a odvolává Parlament," uvedla mluvčí soudu Gabriela Tomíčková.

Související

Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Václav Moravec - moderátor

Odvolání člena dozorčí komise nebylo podle soudu výkonem státní správy, ale spadalo do kategorie takzvané ostatní veřejné správy, kterou Česká televize vykonává sama jako nezávislá veřejnoprávní instituce. Odpovědnost za škodu způsobenou takovým rozhodnutím proto nenese stát, ale přímo televize podle občanského zákoníku, sdělila Tomíčková.

Televize začala za předchozího generálního ředitele Jana Součka po radních až čtyřmilionovou škodu vymáhat prostřednictvím předžalobní výzvy. S dalšími kroky se podle zářijového vyjádření předsedy televizní rady Karla Nováka čekalo právě na rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovoláních v jednotlivých sporech.

Jednáním televizních radních Romana Bradáče, Pavla Matochy, Jiřího Šlégra a Luboše Xavera Veselého, kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise a v radě působí i v současnosti, se několikrát zabýval sněmovní mediální výbor, a to na základě několika stížností. Zaslaly je občanské iniciativy a senátní komise pro sdělovací prostředky. Mediální výbor ale k závěru i vzhledem k blížícím se sněmovním volbám nedospěl.

 
Mohlo by vás zajímat

"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

Pervitin, alkohol a dcera na zadní sedačce. Policie řeší nehodu jako pokus o vraždu

"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky

"Léčba neplodnosti mi přinesla problémy." Pekarová popsala, proč mizí z politiky
domácí Aktuálně.cz Obsah Česká televize Nejvyšší soud Rada České televize rozhodnutí televize škoda

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

Trump navzdory slibům bourá kus Bílého domu. Zaměstnanci mají zakázáno fotit

V Bílém domě začala stavba tanečního sálu a renovace východního křídla. Kus křídla už byl zbourán navzdory Trumpovu tvrzení, že práce budovu nenaruší.
před 3 minutami
Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Beatles budou mít vlastní film. Režisér Mendes oživí jejich legendu hned čtyřikrát

Filmové biografie hudebníků jsou v kurzu. Příběh Beatles zatím nikdo nezpracoval, až nyní. Režisér Mendes chystá v roce 2028 hned čtyři filmy.
Aktualizováno před 7 minutami

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo

Exprezident Sarkozy nastoupil do vězení. Vnímá se jako hrabě Monte Cristo
Prohlédnout si 14 fotografií
Nicolas Sarkozy s manželkou Carlou Bruniovou-Sarkozyovou odcházejí ze svého pařížského domu.
Před domem Nicolase Sarkozyho stojí lidé s francouzskými vlajkami a s nápisy „Courage Nicolas, reviens vite“ (Drž se, Nicolasi, vrať se brzy) a „La vraie France avec Nicolas“ (Pravá Francie stojí při Nicolasovi).
Aktualizováno před 13 minutami
Skvělá zpráva, Adamczyková se vrací. Mám radost, říká a hned zabojuje o olympiádu

Skvělá zpráva, Adamczyková se vrací. Mám radost, říká a hned zabojuje o olympiádu

Dvaatřicetiletá olympijská vítězka ze Soči 2014 a dvojnásobná mistryně světa přerušila kvůli těhotenství kariéru vloni v červnu.
Aktualizováno před 33 minutami
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

ŽIVĚ
"Další léčka vlády nachystaná na občany." Havlíček mluví o kolapsu zdravotnictví

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 35 minutami
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

ŽIVĚ
Háček? Trumpova snaha o brzké setkání s Putinem se komplikuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 36 minutami
Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

"V článcích, které poslední dobou vycházely, se psalo, že to tak meteorologové vidí. Ale my to nevidíme," říká meteorolog.
Další zprávy