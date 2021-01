Bývalý zápasník z Prachaticka obchodoval ve velkém s drogami, "Satana" zatkla policie

Policie a celníci zadrželi muže z Prachaticka, který podle nich vyráběl a distribuoval velké množství drog na jihu Čech i v cizině. Šlo především o pervitin, marihuanu nebo extázi. Kromě něj policisté zatkli dalšího muže a dvě ženy, kteří jsou podezřelí z toho, že se na chodu organizované skupiny podíleli.

Při prohlídkách domů a jiných prostor policisté a celníci zajistili mimo jiné půl milionu korun v hotovosti, luxusní auta a zbraně. Tři zadržení jsou obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Na zásahu se podílelo 150 celníků a policistů, kteří o tom ve čtvrtek informovali na svém webu.

"Pokud se týče drog, tak se dá říci, že se neštítili ničeho. To znamená, že jich vyráběli a prodávali velké množství a různé druhy. Drogy distribuovali nejen v regionu, ale vozili je i do sousedních zemí," uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Dodal, že jedna zadržená žena, kterou policie neobvinila, měla za úkol zajistit distribuci drog do Ruska. Matzner uvedl, že jen pervitinu vyrobila skupina za rok a půl 1,5 kilogramu.

Hlavním organizátorem skupiny byl podle policie sedmatřicetiletý muž z Vimperku, jenž má přezdívky Boss nebo Satan. "Jedná se o bývalého zápasníka. Odběratelé drog i jeho v uvozovkách obchodní partneři z něho měli velký respekt," uvedl mluvčí.

Podle Matznera není vyloučeno, že na chodu skupiny se podíleli i další lidé. "Zadržením výše zmíněných tak nemusela ještě celá věc skončit," řekl. Dodal, že muž považovaný policií za hlavního organizátora skupiny provozoval také erotický noční podnik. "V poslední době se stal místem, kde se s drogami ve velké míře obchodovalo," uvedl policejní mluvčí.