Bývalá novinářka Bazalová byla zvolena do Rady ČTK, rada agentury je kompletní

Poslední volné místo v Radě ČTK obsadila bývalá novinářka Angelika Bazalová, kterou nominovali Piráti. Sněmovna jí dala v dnešním druhém kole tajné volby přednost před kandidátem hnutí SPD, místopředsedou spolku Akce D.O.S.T Michalem Semínem. Bazalovou volilo 131 poslanců, Semín získal 33 hlasů.

Angelika Bazalová začínala v roce 1992 jako regionální redaktorka v ostravské redakci České televize, kde působila rovněž jako moderátorka a editorka až do roku 1996. Následně v roce 1998 vyhrála výběrové řízení na redaktorku do české redakce BBC v Praze. Své působení v BBC ukončila v roce 2001 a přesunula se do České televize v Praze, kde začínala jako editorka zpráv.

Později se stala hlavní editorkou večerní zpravodajské relace Událostí, po několika letech převzala vedení redakce ranního a dopoledního vysílání zpravodajského kanálu ČT24. Před svým odchodem do ústraní působila také jako šéfeditorka nově budované redakce Nových médií.

V prvním kole volby poslanci zvolili do rady veřejnoprávní agentury kandidáta ANO, zastupitele Prahy 3 Davida Soukupa. Uskutečnilo se na minulé schůzi.

Sněmovna nyní vybrala členy rady za někdejšího předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž pětiletý mandát skončil 20. června. Místopředsedy rady jsou nyní Jaroslava Wenigerová (za ODS) a publicista Petr Žantovský (za ANO). Dalšími členy jsou vedle nově zvoleného Soukupa a Bazalové Pavel Foltán (za ANO), Jana Gáborová (za SPD) a od začátku letošního května bývalá ministryně práce Michaela Marksová (za ČSSD).

Soukup a Semín se o místo v Radě ČTK ucházeli už v předcházející volbě. Sněmovna v ní ale tehdy nikoho nevybrala. Pozornost budila Semínova kandidatura, vyostřila také vztahy v koalici mezi ČSSD a hnutím ANO. Pro sociální demokracii byla jeho volba nepřijatelná. Snahu zvolit Semína radním ČTK tehdy kritizovala Federace židovských obcí, vystupuje podle ní antijudaisticky. Semín reagoval, že z teologického hlediska je k židovství kritický, je ale stoupencem náboženské snášenlivosti.

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.