Byl u Moravce, posílal Čechy do Polska. Náměstek Bokštefl má po dvou týdnech skončit spolu s Mládkem

před 3 minutami

Spolu s ministrem průmyslu Janem Mládkem má skončit i náměstek, který poslal lidi za levnějšími daty do Polska. Lubomíra Bokštefla však ještě může ve funkci udržet premiér Bohuslav Sobotka, který bude mít pravomoci jeho úřadování prodloužit, ale i v opačném případě by Bokštefl na ministerstvu zůstal. Jen by se vrátil na předchozí pozici poradce.

Praha - Náměstek Lubomír Bokštefl by měl ve funkci podle svého jmenovacího dekretu skončit 28. února spolu s ministrem průmyslu Janem Mládkem (ČSSD). Bokštefl na sebe upozornil, když v online rozhovoru se čtenáři Aktuálně.cz poslal lidi za levnějšími daty do Polska. Za to dostal od Mládka důtku a z ministerstva byl odvolán šéf tiskového oddělení Roman Prorok. I tak by to ale neznamenalo Bokšteflův definitivní odchod. Vrátil by se zpět na funkci poradce.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odvolal ministra Mládka kvůli drahému mobilnímu internetu. "Některé věci, které ze strany ministerstva zaznívaly, přímo urážely veřejnost," zdůvodnil předseda vlády rozhodnutí na tiskové konferenci.

Bokštefl v diskuzi na Aktuálně.cz předtím prohlásil: "Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska." Podivného výroku si všimla i Varšava.

Konec s Mládkem

Nyní by měl po Mládkovi skončit ve funkci náměstka k 28. únoru i Bokštefl. "Na pracovní místo náměstka na dobu určitou, od 10. února 2017 do doby ukončení výkonu funkce člena vlády ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka v ministerstvu průmyslu a obchodu," píše se ve jmenovacím dekretu podepsaném ministrem.

Dokument zveřejnil na svém twitterovém účtu moderátor České televize Václav Moravec. Ten spekuloval, že Mládek jmenoval Bokštefla náměstkem jen proto, aby mohl do televizního pořadu.

To jsou věci. Do OVM jsme odmítli poradce (chtěli jsme náměstka pro telekomunikace), z poradce se náhle stal náměstek! pic.twitter.com/Bm39lUee6l — Václav Moravec (@vaclavmoravec) February 10, 2017

Premiér Bohuslav Sobotka, který se dočasně ujímá funkce ministra průmyslu, však může Bokšteflův dekret prodloužit a ve funkci náměstka ho ponechat. "Ministerstvo průmyslu a obchodu Vám nyní bohužel nemůže odpovědět na Vaše dotazy, pracovně právní kroky, tedy i působení pana náměstka, se budou řešit s příchodem nového pana ministra," sdělil redakci mluvčí ministerstva František Kotrba. Premiér na otázky do zveřejnění textu nereagoval.

Ani sám Bokštefl netuší, jestli bude pokračovat. "Nemohu vám na to odpovědět. Nic nevím. Samozřejmě vše platí podle pracovně právních vztahů," sdělil Aktuálně.cz stručně.

autor: Jakub Zelenka