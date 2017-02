Náměstkova "drzá odpověď" už je v Polsku. Jsme vzorem, všimla si ministryně, která zlevnila internet

před 1 hodinou

Žena, která v Polsku zlevnila ceny za mobilní internet a současná ministryně digitalizace Anna Streżyńska, si všimla kontroverzního výroku náměstka ministra průmyslu Lubomíra Bokštefla v online rozhovoru pro Aktuálně.cz. Ten prohlásil: "Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám: Chcete služby jako v Polsku - odjeďte do Polska." Podle Streżyńské je v tuzemsku dáváno Polsko jako vzor. Zákazníci u severního souseda mohou získat jeden GB dat v mobilu od osmi do 30 korun. V Česku je to až 445 korun.

W Czechach trwa polityczna batalia o ceny internetu. Jako wzór podawana jest Polska, gdzie ceny są znacznie niższe. Wiceminister Mladek na te zarzuty odpowiedział: Zveřejnil(a) Anna Streżyńska dne 18. Únor 2017

"V České republice probíhá politická bitva o ceny za mobilní internet. Jako vzor se dává Polsko, kde jsou ceny mnohem nižší," napsala polská ministryně na svůj facebookový profil.

Spolu s komentářem sdílela i diskuzi s náměstkem na serveru Aktuálně.cz, kde kontroverzní odpověď čtenáři zazněla. Ta kromě důtky pro Bokštefla vyústila i ve výpověď pro šéfa ministerského odboru komunikace a marketingu Romana Proroka.

Ceny v Polsku jsou oproti těm tuzemským výrazně nižší. Za 1 GB mobilních dat Poláci zaplatí od osmi do 30 korun. V Česku je to mnohonásobně více a operátoři si účtují za 1 GB až 445 korun.

Rozbila monopol

Ministryně Streżyńska mezi lety 2006 až 2012 pracovala jako prezidentka Úřadu elektronických komunikací, který je obdobou Českého telekomunikačního úřadu. Za tu dobu se Streżyńské podařilo do Polska dostat čtvrtého operátora a rozhýbat konkurenční prostředí.

Například zlepšila podmínky pro malé operátory. Během jejího působení v čele polského mobilního regulátora tak klesly ceny za volání o 46 % a o 70 % za mobilní internet. Ministryní pro digitalizaci se stala v roce 2015.

Polské ceny u operátorů nyní patří mezi jedny z nejnižších v EU. V Česku jsou naopak jedny z nejvyšších. Za boj proti monopolu polského Telekomu získala v roce 2008 cenu Andrewa Bączkowského.

Nižší ceny za mobilní data si dala za cíl vláda premiéra Bohuslava Sobotky. Operátory má zkrotit novela o elektrických komunikací od ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, tu by měla sněmovna podle plánu schválit zrychleně do konce volebního období.

V novela se však vyskytl i sporný paragraf, který nutí telekomunikační firmy odhalit ceníky pro běžné zákazníky. Regulátor i spotřebitelské organizace varují, že to může způsobit zmrazení cen a zmaření "datového jara", o němž sní Sobotka i šéf Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

autor: Jakub Zelenka