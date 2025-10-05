Ekonomika

Některé hospody nepřežijí. Ekonom varuje před plány příští vlády

Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Hnutí ANO coby jednoznačný vítěz voleb vykreslilo ještě před otevřením volebních místností plány za desítky miliard korun. Podle ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně tím zadělává na další zdražování, pokud bude své sliby důsledně plnit.
Spotlight Volby: Petr Bartoň hodnotí z ekonomického hlediska výsledek voleb | Video: Petra Jaroměřská

"Čím komplikovanější ta volební vyjednávání budou, tím větší je naděje, že budeme ochráněni od plnění slibů," tvrdí Bartoň.

Vítězné hnutí slibuje zvýšit rodičovskou, zvýšit důchody, snížit firmám daně a zavést školkovné. Podle Bartoně na to vláda nemá peníze a bude to dělat na dluh.

Pokud tohle začne budoucí vláda plnit, "začne vytvářet podhoubí pro inflaci", tvrdí Bartoň, do ekonomiky se totiž pustí víc peněz, než se odčerpá na daních.

"Nebudeme dlouho čekat, než se zvýší ceny, ještě v rámci tohoto volebního období inflace vládu dožene," míní Bartoň. A zvýší se prý ceny všeho, od potravin až po nemovitosti. 

Vyšší výkon ekonomiky, který přinese státu víc peněz a se kterým ve svých plánech hnutí ANO počítá, na popsané sliby nebude stačit, tvrdí Bartoň.

A to i když vláda zavede systém EET, který má vybrat na daních víc peněz a zeštíhlit šedou ekonomiku.

"My vidíme, z těch hospod, které přežijí zavedení EET, že se možná o nějakou jednu dvě, maximálně deset miliard vybere více, ale už nikdo nevidí, kolik těch hospod kvůli Daňové kobře a daňovému džihádu uzavře," řekl Bartoň pro volební vydání pořadu Spotlight.

 
