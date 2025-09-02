Domácí

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

před 1 hodinou
Stížnost Tomáše Jiřikovského proti vazbě, v níž je v souvislosti s bitcoinovou kauzou, dnes dorazila na brněnský krajský soud. Informovala o tom mluvčí soudu Klára Belkovová. Trestní řád lhůtu k projednání stížnosti nestanovuje, podle mluvčí ale lze očekávat, že ji projedná přednostně, stejně jako jiné vazební věci. V obdobných věcech jde o dobu maximálně v řádu týdnů.
Archivní foto Tomáše Jiřikovského, obžalovaného z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun.
Archivní foto Tomáše Jiřikovského, obžalovaného z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun. | Foto: ČTK

O odeslání spisu se stížností na krajský soud v pondělí informovala mluvčí městského soudu Petra Láníčková. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna, jeho stížnost nemá odkladný účinek.

Související

Úřad dál převáděl bitcoiny, i když Blažek věděl o zajištění kryptoměny, zjistil audit

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

"Krajský soud bude o stížnosti obviněného rozhodovat v rámci probíhajícího přípravného řízení, které je ze zákona neveřejné, a proto v této fázi trestního řízení nebude ve věci poskytovat žádné další informace týkající se například obsahu spisu nebo sdělení termínu nařízeného jednání," doplnila Belkovová.

Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.

Soudní senát, který bude rozhodovat o stížnosti, o ní může rozhodnout bez nařízení jednání, takzvaně od stolu. Může ale také znovu nařídit vazební zasedání.

Související

Nelituji ani náhodou, říká Decroix k bitcoinovému "fackování" s Blažkem. Ten útočí

Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v rozhovoru s jedním kritiků ODS po mítinku v Jihlavě
4:59

Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna, o dva dny později jej obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos. Podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.

Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i firem. Ministerstvo takto na kupce převedlo 235 bitcoinů, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.

Bývalý ministr Blažek kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Jeho nástupkyně Decroix nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle závěrů auditu ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr Blažek dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Prezident Pavel: Jako "parta chlapečků" neuspějeme. Zmínil, co Evropě chybí nejvíce

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let

Žloutenka letos zabila už 15 lidí, nakažených je nejvíc od 90. let

"Chceme porazit SPD a skončit třetí." Piráti odšpuntovali ostrou fázi kampaně

"Chceme porazit SPD a skončit třetí." Piráti odšpuntovali ostrou fázi kampaně
domácí Aktuálně.cz Obsah Pavel Blažek Bitcoin ODS Ministerstvo spravedlnosti ČR

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Krejčíkovou zradil servis, třetí Američanku po sobě na US Open nepokořila

Tenistka Barbora Krejčíková do premiérového semifinále US Open nepostoupila. Turnajové čtyřce Jessice Pegulaové z USA podlehla 3:6, 3:6.
před 3 minutami
"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň
1:06

"Bod zlomu se blíží." Západ je ve střehu, Čína odhalí utajovanou bombastickou zbraň

Čína se snaží ohromit svět. Propagandisté její armády tvrdí, že disponuje nejvýkonnějším laserem pro protivzdušnou obranu na světě.
před 9 minutami
Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Naprosto zásadní, pokud jde o šmírovací vyhlášku, podle Bartoše je, že tomuto tématu politici skoro vůbec nerozumí.
před 31 minutami
Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Krvavá jízda sériových vrahů Kotta a Kutílka. Nová kniha přináší nečekané detaily

Právě vycházející kniha Dva na vraždu se zabývá případem prvních polistopadových sériových vrahů, kteří za 26 hodin zavraždili čtyři lidi.
před 32 minutami
Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

Autora seriálu Ajťáci zadrželi v Londýně kvůli příspěvkům na sociálních sítích

V pondělí byl Graham Linehan zatčen policisty na letišti Heathrow. Jeho provinění? Tři tweety o translidech.
před 40 minutami
"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

"Teprve se ve funkci učí." Polský prezident nevzal do USA nikoho z diplomacie

Polský prezident Karol Nawrocki v rozporu s tradicí nevzal do své delegace na cestu do Spojených států žádného zástupce ministerstva zahraničí.
před 44 minutami
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

ŽIVĚ
Lehečka - Alcaraz. Poslední český muž v pavouku čelí ve čtvrtfinále světové dvojce

Sledujte online přenos ze čtvrtfinále tenisového US Open mezi Jiřím Lehečkou a Carlosem Alcarazem ze Španělska.
Další zprávy