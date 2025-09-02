Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

O odeslání spisu se stížností na krajský soud v pondělí informovala mluvčí městského soudu Petra Láníčková. Městský soud poslal Jiřikovského do vazby 17. srpna, jeho stížnost nemá odkladný účinek.
"Krajský soud bude o stížnosti obviněného rozhodovat v rámci probíhajícího přípravného řízení, které je ze zákona neveřejné, a proto v této fázi trestního řízení nebude ve věci poskytovat žádné další informace týkající se například obsahu spisu nebo sdělení termínu nařízeného jednání," doplnila Belkovová.
Vazbu pro muže z bitcoinové kauzy požadovala státní zástupkyně. Návrh zdůvodnila obavami z útěku, z maření objasňování skutečností a opakování trestné činnosti, tedy všemi třemi body trestního řádu, kterými může být obviněný vzat do vazby. Městský soud Jiřikovského poslal do vazby pro všechny tři důvody. Státní zástupkyně se práva na podání stížnosti vzdala.
Soudní senát, který bude rozhodovat o stížnosti, o ní může rozhodnout bez nařízení jednání, takzvaně od stolu. Může ale také znovu nařídit vazební zasedání.
Policie Jiřikovského zadržela v jeho domě v Břeclavi 14. srpna, o dva dny později jej obvinila pro dva skutky legalizace výnosů z trestné činnosti. Staly se v roce 2015 a letos. Podle policie zastíral původ bitcoinů z trestné činnosti. Letošní skutek se týká i daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti.
Jiřikovský daroval ministerstvu za předchozího ministra Pavla Blažka (ODS) 468 bitcoinů. Ministerstvo je dražilo od března do května v 78 aukcích, do kterých se přihlásili zájemci z řad jednotlivců i firem. Ministerstvo takto na kupce převedlo 235 bitcoinů, a to na základě 41 kupních smluv dohromady za 446,6 milionu Kč. Zbylými 233 bitcoiny nadále disponovalo, byly uložené u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) nechtěla s bitcoiny nijak nakládat do doby, než trestní řízení odpoví na otázku, zda nepocházejí z trestné činnosti.
Bývalý ministr Blažek kvůli miliardovému bitcoinovému daru skončil v červnu ve funkci. Jeho nástupkyně Decroix nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle závěrů auditu ministerstvo spravedlnosti zadávalo pokyny k převodu darovaných bitcoinů jejich vydražitelům i poté, co se tehdejší ministr Blažek dozvěděl o zajištění části dárcovy kryptoměny policií jako možného výnosu z trestné činnosti.