"Na ubytovnu nepůjdu, tam jsou vši." Frýdek-Místek omezí bezdomovce, ti neví, kam jít

Zákaz žebrání a bivakování ve velké části města se chystá zavést vedení Frýdku-Místku. Vyhláškou údajně reaguje na stížnosti místních obyvatel proti lidem bez domova kvůli narušování veřejného pořádku a "zhoršování čistoty". Místní bezdomovci, kteří přespávají v parku, se tak bojí budoucnosti. "Na jedné ubytovně jsou štěnice a na druhé jsou vši. Tak kam máme jít?" ptají se.

Paní Janě může být něco přes čtyřicet. Na nose má brýle, světlé vlasy jí proplétají šediny. Kvůli "špatné rodinné situaci", jak sama říká, už jedenáct let žije na ulici. Lépe řečeno v parku. Konkrétně v jednom houští v sadech Bedřicha Smetany na břehu Ostravice ve Frýdku-Místku. Není sama.

Spolu s dalšími "obyvateli" parku, bezdomovci Jiřím, Davidem, Tomášem a Honzou tráví středeční odpoledne na jedné z laviček. "Dneska pro mě přišli ke stromu: 'Jani, jsi tady?' Ať si s nima vypiju," směje se Jana, která si s muži předává cigarety a PET lahev s bílým vínem. Na poměry bezdomovců působí poměrně upraveně. "Máme tady komunitu, vzájemně si věříme," dodává Jiří.

Dosud je policisté spíše nechávali na pokoji. To by se ale mohlo už za několik týdnů změnit. Frýdek-Místek se chystá rázně zakročit proti pohybu bezdomovců ve městě. Na mnoha veřejných místech včetně sadů Bedřicha Smetany chce vyhláškou omezit žebrání, bivakování a celkově nelegální přespávání.

Vedení Frýdku-Místku tím reaguje na dlouhodobé stížnosti občanů a podnikatelů na "narušování veřejného pořádku a zhoršování čistoty ve vybraných lokalitách". Těch je celkem 43, patří mezi ně nádraží, některé parky, podchody, nákupní centra, okolí škol, hřišť, nemocnic, kulturního domu nebo autobusových zastávek, ale také městská památková zóna ve Frýdku.

"Konkrétně jde zejména o opakované bivakování, nelegální přespávání a agresivní formy žebrání, které negativně ovlivňují bezpečí a komfort obyvatel. Situace se netýká pouze sociálně vyloučených osob, nicméně právě u nich se problematické chování vyskytuje nejčastěji," uvedla mluvčí města Jana Musálková Jeckelová.

Vyhlášku by chtělo vedení města v čele s primátorem Petrem Korčem (Naše Město F-M) schválit na březnovém zasedání zastupitelstva. Její dodržování pak budou kontrolovat městští policisté.

A místní bezdomovci to neberou dobře. "Chtějí nás vyštvat někam na bok," říká Jana. "Víte, co jim řeknu já? Ať jdou do prdele. Tak se o lavičku posunu, no," pronáší David, vysoký muž, kterému zpod čepice raší rezavé vlasy. "Bude léto, tak půjdu někam pod stan. Ale co budu dělat v zimě, to nevím," dodává Jiří.

"Na ubytovnu ani nechoď, říkala mi kámoška"

Místní lidé, kterých se Aktuálně.cz na situaci dotázalo, povětšinou říkají, že výrazné zhoršení situace v poslední době nezaznamenali. "Občas je vídám vysedávat v altáncích v parcích, což není ideální. Ale nemůžu říct, že by mě někdy nějak obtěžovali," říká paní Marie.

"Stane se, že nějaký bezdomovec leží opilý v podchodu, nemám z toho dobrý pocit. Nestalo se mi ale, že by to zašlo někam dál," dodává mladá žena s blond vlasy, která do parku šla na procházku s kočárkem.

Víme, že vyhláška problém s bezdomovectvím nevyřeší, uvádí za vedení města mluvčí Musálková Jeckelová. "Záměrem není nikoho vytlačit jinam, ale zajistit veřejný pořádek v místech, kde k narušování dochází nejčastěji, a zároveň nabízet alternativu v podobě sociálních služeb," dodává.

Ve městě fungují dvě noclehárny pro bezdomovce ve správě Slezské diakonie - jedna pro muže s 22 lůžky a další pro ženy s šesti místy. Ty kromě přístřeší nabízejí i poradenství pro lidi bez domova.

Jenže tam se partě z parku moc nechce. "Jasně že nám doporučují ubytovny. Ale na jedné jsou štěnice a na druhé jsou vši. Kámoška mi říkala, tam ani nechoď. Já jsem jedenáct let venku, vši jsem neměla ani jednou a chci, ať to tak zůstane," říká Jana. "Přijdete a tam po borcovi skáčou vši. Všechno vás svědí, když to jenom vidíte," dodává Jiří.

Skutečně se může stát, že na noclehárnu přijde bezdomovec, který má vši nebo štěnice, říká koordinátorka centra Bethel ve Frýdku-Místku Lucie Drkošová. "Vždy se mu ale snažíme poskytnout pomoc, aby se toho zbavil a na nikoho dalšího to nepřenesl. Spolupracujeme také s deratizačními firmami," uvádí.

Upozorňuje také, že na noclehárně neplatí, že musí bezdomovci na místo přijít střízliví. "Uvědomujeme si, že lidé bez domova mají problém se závislostmi. Proto nezjišťujeme, co má daný člověk v krvi. Ale je důležité, jak se k nám chová. Musí být soběstačný a chovat se slušně. Co není povolené, je konzumace alkoholu," zdůrazňuje.

Vydání vyhlášky už doporučila rada města. Její znění už konzultovala s ministerstvem vnitra a zapracovala jeho připomínky. Pokud ji zastupitelstvo schválí, bude platit patnáctý den po jejím zveřejnění.

Jak se s tím bezdomovci vypořádají, stále neví. Nad přesunem do jiného města ale neuvažují. "My se tady všichni známe. Hlídáme si batohy, když jde někdo třeba sbírat vajgle nebo do popelnice. A teď si vemte, že půjdeme do Karviné. Během pěti minut vás okrade," říká David.

