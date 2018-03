Bez přehlídky a s minimem chůze. Přečtěte si, jak proběhne Zemanova inaugurace

před 3 hodinami

Výrazně se oproti roku 2013 zkrátí ta část programu inaugurace, při které prezident chodil. Miloš Zeman podle svých slov trpí neuropatií dolních končetin.

Praha - Když před pěti lety přijel Miloš Zeman na svou inauguraci, vystoupil z limuzíny už na Hradčanském náměstí. Spolu s manželkou a dcerou prošel pěšky přes první hradní nádvoří a špalír nastoupených vojáků a Matyášovou branou a po hlavním schodišti vstoupil do prostor Hradu.

Letos zahájí znovuzvolený prezident svou inauguraci méně okázale. Podle informací Aktuálně.cz od zdroje obeznámeného s definitivním harmonogramem slavnostního aktu přiveze tentokrát Miloše Zemana limuzína až před vstup, od kterého je to nejblíže do Vladislavského sálu. Tady by jeho příznivci měli mít jednu ze dvou možností prezidenta zahlédnout.

Ceremoniál, oficiálně společná schůze obou komor parlamentu, začne letos až ve dvě odpoledne. Oproti skládání prezidentského slibu v roce 2013 se bude lišit jen minimálně. Jedinou zásadní novinkou oproti předchozím letům by měl být stůl a křeslo, u kterého Zeman podepíše slib.

Autorem obou kusů nábytku je slovinský architekt Josip Plečnik, který je navrhl pro prvního československého prezidenta Masaryka. "Stůl a křeslo budou pro tuto příležitost přeneseny z dnešní Masarykovy knihovny," uvedl hradní protokolář Vladimír Kruliš.

V momentě, kdy prezident pronese ústavou předepsaná slova a slib stvrdí podpisem, zazní nad Prahou 21 dělových salv.

Oficiální část skončí v katedrále svatého Víta

Po asi hodinu trvajícím programu ve Vladislavském sále se prezident spolu s manželkou Ivanou a pravděpodobně i dcerou Kateřinou, jejíž účast však zatím Hrad nepotvrdil, vydají přes třetí nádvoří do Chrámu svatého Víta. Tam se prezident podle tradice pokloní ve Svatováclavské kapli ostatkům českého patrona.

Právě několik desítek metrů dlouhý přechod od hradního paláce do katedrály bude pro diváky druhou šancí prezidenta během inaugurace spatřit.

Návštěvou katedrály oficiální část programu inaugurace skončí. Vojenská přehlídka na třetím nádvoří, při které prezident prochází kolem nastoupených hradních jednotek, znovu vyslechne státní hymnu a přednese projev k vojákům i přihlížejícím, tentokrát v plánu není.

Stejně jako další bod, který byl na programu před pěti lety. Z katedrály tehdy Miloš Zeman zamířil pěšky přes tři nádvoří zpět na Hradčanské náměstí. Tady podle tradice položil věnec u sochy Tomáše Garrigua Masaryka a zdravil se s občany. Květinu za prezidenta letos podle informací Aktuálně.cz položí dopoledne jeden z hradních úředníků.

Výrazně se tak tentokrát zkrátí ta část programu, při které prezident chodil. Miloš Zeman podle svých slov trpí neuropatií dolních končetin a chůzi, při které si pomáhá hůlkou, kvůli tomu v posledních letech výrazně omezil.

Oběd nahradí setkání u číše vína

Jelikož se letos ceremoniál posunul až do odpoledních hodin, tradiční oběd se zákonodárci nahradilo v programu setkání u číše vína. Jestli ale prezident do Španělského sálu za poslanci a senátory skutečně dorazí, není jisté. "Z protokolu nám naznačovali, že prezident nejspíš nepřijde," potvrdil Aktuálně.cz zdroj.

Prezidentský slib tentokrát složí Miloš Zeman ještě předtím, než mu o půlnoci vyprší původní mandát. Prezidentská standarta tak na hradní střeše bude vlát bez přerušení.

V roce 2013 provázelo podpis pod slib jako nejdůležitější část inaugurace faux pas. Ve vytištěné ústavní formuli byla totiž chyba. Prezident tak ještě po slavnostním obědě podepsal novou listinu, tentokrát už ve správném znění.

Podle plánu také nevyšel záměr Zemanovým stylistům. Kravata, kterou si prezident ve slavnostní den vzal k tmavému obleku, totiž nenesla českou, ale ruskou trikoloru. Místo bílého, červeného a modrého proužku totiž vázanka nesla vzorek bílo-modro-červený.

