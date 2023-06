Bývalá ministryně Benešová odvolala vedoucí státní zástupkyni nezákonně, rozhodl soud

Proti vedoucí státní zástupkyni v Plzni zasáhla bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová v rozporu se zákonem. Rozhodl o tom Městský soud v Praze, zjistilo Aktuálně.cz. Benešová žalobkyni odvolala z řídící funkce, podle soudu však své rozhodnutí řádně neodůvodnila. Na jejím nástupci Pavlu Blažkovi z ODS nyní bude, aby případ znovu vyhodnotil. Žalobkyně se mezitím vrátí do funkce.

Necelé tři měsíce před koncem svého mandátu rozhodla Marie Benešová, že Antonie Zelená už nebude řídit městské státní zastupitelství v Plzni. V její práci shledala ministryně za hnutí ANO několik závažných pochybení a funkce ji v září 2021 zbavila. Zelená se stala řadovou žalobkyní.

Bránila se však u soudu. Na Benešovou podala žalobu, v níž žádala zrušení jejího rozhodnutí. Podle ní nepřednesla pro své odvolání odpovídající argumenty. Městský soud v Praze minulý týden Zelené v neveřejném řízení vyhověl. Rozsudek je pravomocný.

"Nikoli veškerá manažerská pochybení jsou závažnými, aby byla schopna odvolat státní zástupkyni z vedoucí funkce. Závažnosti věci musí odpovídat především odůvodnění rozhodnutí," stojí v rozsudku senátu soudkyně Ludmily Sandnerové, který redakce získala.

Benešová špatně vysvětlovala

Benešová ve svém rozhodnutí uvedla, že Zelená nepřistupovala k podřízeným férově. Zatímco na jednu státní zástupkyni podala kárnou žalobu, vůči dvěma jiným za údajně stejné selhání nezasáhla. Takové vysvětlení však označil soud za příliš obecné.

Soudkyně Sandnerová ve verdiktu upozornila, že pochybení všech tří měla ministryně blíže popsat. Stejně jako to, jak prohřešky porovnala a jaké závěry ve vztahu k Zelené z toho vyvodila. "Z takto zcela nespecifikovaných pochybení nelze ohledně vedoucí státní zástupkyně učinit jakýkoli závěr," píše.

Pokud Benešová tvrdila, že v nerovném zacházení s podřízenými spočívá selhání, za které nezbývá než Zelenou z funkce odstavit, měla to podle soudu doložit precizněji. U takto výrazného personálního zásahu do soustavy žalobců to nemůže být jinak.

Nevím o tom, nežiju tím

"Já o rozsudku soudu nevím, už tím nežiju. Máte tam Blažka, ten vám dá stanovisko. Za důvody pro odvolání doktorky Zelené si ale stojím. Nicméně u soudu je to jako v životě, jednou vyhrajete, jednou prohrajete," reagovala pro Aktuálně.cz Benešová, která po odchodu z politiky působí v advokacii.

Na tahu je nyní její nástupce Pavel Blažek z ODS. Musí přezkoumat, zda je údajné selhání žalobkyně Zelené natolik nepřijatelné, že nemůže řídit plzeňské státní zastupitelství. A pokud skutečně je, musí závěr neprůstřelně odůvodnit.

"Rozhodnutí soudu nám ještě nebylo doručeno. Po seznámení s ním bude možné zvážit další postup," uvedl mluvčí ministerstva Vladimír Řepka. Než Blažek případ prověří, důsledky rozsudku jsou jasné. "Zelená se znovu ujme funkce," sdělila Aktuálně.cz pověřená vedoucí žalobců v Plzni Ivana Hostašová.

Proti verdiktu pražské městské instance může Blažek podat kasační stížnost, vyřizoval by ji Nejvyšší správní soud. Takový krok však nemá odkladný účinek. Zelená se do funkce vrací na každý pád. Sama žalobkyně se prostřednictvím svého advokáta Romana Lamka odmítla vyjádřit.

Soud zrušil rozhodnutí Benešové už podruhé

Městský soud rozhodoval ve věci odvolání Zelené z vedoucí funkce už podruhé. Poprvé ji Benešová odstavila v prosinci 2020. Uvedla k tomu tři důvody. Zelená podle ní rozdělovala případy podřízeným nerovnoměrně, takže někteří byli výrazně více zatížení než jiní.

Dále Zelená nerespektovala dva pokyny nadřízené krajské žalobkyně, aby nechala zahájit prověřování v případech řízení pod vlivem návykových látek a pašování kontrabandu do vězení. Posledním byl už zmíněný údajně neférový přístup k pochybení podřízených.

Městský soud v Praze napoprvé odvolání Zelené zrušil, rozsudek vynesl předloni v červnu. První dvě výtky Benešové jako relevantní uznal. Protože však neobstála poslední, zrušil její rozhodnutí celé. Výslovně ministryni nařídil, aby údajné nadržování popsala podrobněji.

Současně dal soud Benešové druhou možnost. Stačilo, aby nově vysvětlila, proč podle ní stačí k odvolání Zelené jen první dva důvody. Benešová však neudělala ani jedno. "Nyní napadené rozhodnutí by mělo obsahovat přezkoumatelné úvahy, tomu tak ale není. Takové úvahy nadále absentují," stojí v čerstvém rozsudku.