Za Bělobrádka a Kalouska by v kampani mohl vystupovat 3D hologram, který už "oživil" i Jacksona

Čeští politici uvažují o tom, že by po vzoru svých zahraničních kolegů využili v kampani moderní technologii 3D hologramu. Ta umožňuje přenášet 3D obraz. Politik by tak mohl mluvit k voličům na různých místech najednou, nová technologie je navíc daleko efektnější než klasický přenos na plátně. O využití 3D hologramu uvažuje TOP 09 nebo lidovci. Naopak ČSSD nebo ODS o nasazení hologramu do kampaně neuvažují.

Praha - Jean-Luc Mélenchon, radikálně levicový kandidát na francouzského prezidenta, hovořil minulý týden naráz jak z pódia mítinku v Lyonu, tak na ostrově Réunion v Indickém oceánu. Nerozdvojil se, nešlo ani o žádná kouzla, jen jeho tým vsadil na moderní technologie - nasadil Mélenchonův hologram. Politik se sice nakonec prezidentem nestane, ale i díky originálně pojaté kampani na poslední chvíli hodně vystrašil Marine Le Penovou i Manuela Macrona.

Podobných vychytávek a triků, jaké poznali francouzští voliči, by se na podzim mohli dočkat i Češi. O využití 3D hologramů totiž uvažují i některé tuzemské strany.

"Možnost využití 3D hologramů zvažujeme. A nejen ve spojení s promítáním portrétů, ale i jiných grafik v kampani," řekla Petra Hrušová, tisková mluvčí lidovců, kteří jdou do voleb spolu se Starosty a nezávislými.

Podobně o své kampani smýšlí také TOP 09. Pro její zástupce by hologramy byly především příležitostí, jak na sebe upozornit a ukázat, že straně je svět hi-tech blízký.

"Nyní 3D hologramy nevyužíváme, ale použití jakýchkoliv prvků a moderních technologií v rámci letošní kampaně do sněmovny nemůžeme vyloučit. V současnosti se ale teprve rýsují konkrétní věci. TOP 09 se nebojí experimentů a nových technologií. Naši Vizi2030, plán budoucí České republiky, její mluvčí představují ve všech krajích v diskusích s veřejností, na které jezdí v moderních elektromobilech značky Tesla," uvedl místopředseda Marek Ženíšek.

Naopak ČSSD i ODS hologramy nasadit neplánují. "O 3D hologramech neuvažujeme, předseda Petr Fiala je velmi aktivní, takže navštěvuje všechny regiony osobně," řekla mluvčí ODS Jana Havelková.

Jean-Luc Mélenchon přitom nebyl prvním vrcholným politikem, který na hologramy vsadil. V roce 2014 je před volbami úspěšně nasadil nynější indický premiér Naréndra Módí, kterému to umožnilo "pokrýt" svou přítomností celý stát o rozloze více než tří milionů čtverečních kilometrů.

Politici jsou navíc pozadu za umělci. V roce 2012 se díky hologramu objevil na hiphopovém vystoupení dávno mrtvý raper Tupac, v roce 2014 zase na předávání cen časopisu Billboard zpíval a tančil Michael Jackson.

Efektnější než prosté plátno

"Působí to technologicky vyspěle, dělá to dobrý dojem," hodnotí využití 3D hologramů Petr Hampl, expert ze společnosti Optaglio, která vyvíjí dvourozměrné bezpečnostní hologramy. Jinými slovy - je to efektnější než prosté plátno.

"Funguje to tak, že kandidát je snímán několika kamerami z různých úhlů, obraz se pak promítá jinde z více míst a interferencí světelných paprsků vznikne hologram," dodává Hampl s tím, že v Česku se tato technologie zatím moc neprosadila.

Že by se hologram promítal z nějaké malé krabičky položené na zem, jak to znají diváci hollywoodských trháků, prý zatím není podle Hampla možné: "Technologie na to, co lze vidět v Hvězdných válkách, zatím nejsou. Ale je to jen otázka času."

