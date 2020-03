Prezidentův spor se odložil kvůli koronaviru, nové zkoumání Zemanova zdraví nebude

Městský soud v Brně začal civilní žalobu prezidenta republiky projednávat loni v září, hlava státu chce omluvu a pět milionů korun. Soudce Radek Malenovský tehdy zahájil kauzu spíše formálně. Obě strany vyzval, zda jsou ochotné ukončit spor smírem. Na to nedošlo. Nejvýraznějším výstupem z jednání bylo, že soud případ odročil. Pokračovat měl tuto středu, ale soudce jednání zrušil.

"Důvodem odročení je omezení přítomnosti osob v budově soudu kvůli snížení možnosti nákazy onemocněním Covid-19," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí soudu Petra Hovorková. Jaký náhradní termín soud zvolí, zatím není jasné. Soudce Malenovský chce ale při jeho výběru brát v úvahu, že případ přitahuje pozornost médií i veřejnosti. "Záměrem soudu je nařídit další jednání na co nejbližší vhodný termín," dodala mluvčí.

Ve středu se měla kauza posunout do důležité fáze. Soud původně pozval k výpovědi znalce z oboru zdravotnictví Pavla Šlampu, který na zdravotní stav prezidenta zpracovával posudek. Bylo v plánu expertizu projednat, stejně jako vyslechnout znalce. K oběma krokům dojde až při jednání v nově nařízeném termínu.

Deník Aktuálně.cz v této souvislosti zjistil, že soud se bude zabývat už existujícím posudkem. Pro vysvětlení je třeba se vrátit o krok zpět. Před začátkem civilního sporu prověřovala Bartíka kvůli výrokům o údajné Zemanově rakovině policie, a to pro podezření ze dvou trestných činů včetně pomluvy. Kauzu loni v únoru bez obvinění pravomocně odložila.

Pro kriminalisty vypracoval znalec Šlampa posudek prezidentovy kondice. Expertizu vyhotovil v první řadě k datu, kdy Bartík o hlavě státu na svém profilu na sociální síti Facebook napsal, že trpí rakovinou v terminální fázi. Tehdejší radní části Brno-střed tak učinil krátce před uzávěrkou registrace prezidentských kandidátů v listopadu 2017. Podle posudku Zeman nádor neměl.

"Provedená vyšetření nepotvrzují přítomnost pokročilého zhoubného nádoru čtvrtého klinického stadia s metastatickým postižením lymfatických uzlin či orgánů a nepotvrzují ani indicie časného nádoru," citoval závěr expertizy server Seznam Zprávy. Seznam Zprávy současně uvedly, že stejný znalec přezkoumá stav prezidenta i pro potřeby civilního řízení.

Podle zjištění Aktuálně.cz ale žádný nový přezkum nebude. Soud se opře o zmíněnou expertizu původně sepsanou pro policii. "Jako důkaz bude proveden již existující písemný znalecký posudek stejného znalce vyhotovený v trestním řízení a dále v civilním řízení bude znalec k uvedenému posudku vyslechnut," potvrdila mluvčí Hovorková.

Nejde o změnu, jak by se mohlo zdát. Soud nikdy znalci Šlampovi nezadal sepsání nového posudku. Coby experta ho pozval právě proto, že už jeden zpracoval. Plánoval ho k němu "pouze" vyslechnout. "Byl jsem předvolán kvůli původnímu posudku, další jsem nedělal. Soud mě o to nežádal," potvrdil Aktuálně.cz profesor Šlampa, který působí na Klinice radiační onkologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Bývalý radní Bartík přitom jako znalečné, tedy aby mohl expert ve sporu vystoupit, zaplatil zhruba devět tisíc korun. Za uhrazenou částku uslyší stejné informace jako v trestním řízení. "Budu to řešit, až to zjistím oficiálně, ačkoliv nemám důvod vám nevěřit. Pak se poradím s advokátem. Jelikož středeční soud byl zrušen, tak nikam nespěchám," řekl Bartík Aktuálně.cz.

Znalec Šlampa pro svůj posudek vycházel z dokumentů poskytnutých prezidentovým týmem, součástí podkladů byl rozbor Zemanovy krve, moči nebo CT snímky. Sám znalec prezidenta nevyšetřoval. "Měl jsem k dispozici veškerou dokumentaci pana prezidenta i celotělové CT snímky dva roky po sobě i několik měsíců po výroku pana Bartíka," podotkl profesor Šlampa.

Tehdejší radní o údajném stavu prezidenta Zemana informoval 7. listopadu 2017. Napsal, že hlava státu trpí rakovinou v terminální fázi, léčbu odmítl a zbývá mu nejvýš sedm měsíců života. Jako motivaci k sepsání výroku uvedl, že lidé mají krátce před volbami právo znát takto závažné informace. "On je svině, protože tohle se prostě nedělá," reagoval prezident.

Spor hlavy státy se Svatoplukem Bartíkem není jedinou mediálně sledovanou kauzou, kterou kvůli nouzovému stavu soudy odročily. Nejvíce jich zrušil Městský soud v Praze. Instance z původního březnového termínu na 20. května posunula žádost o obnovu řízení lobbisty Romana Janouška, padly i všechny březnové termíny líčení se soudcem Ivanem Elischerem, obžalovaným z korupce. Jednání by mohlo pokračovat 27. dubna. Zrušila se také líčení v takzvané kauze Bečvářův statek, v níž měl stát přijít o 1,4 miliardy korun.

Soudci mají home office, novináři chodí na jednání v roušce

Deník Aktuálně.cz oslovil několik soudních instancí, jak reagují na stav nouze způsobený šířením koronaviru. Například Krajský soud v Brně zatím omezil veřejná jednání do 14. dubna.



Na druhou stranu Vrchní soud v Praze ve vyřizování některých trestních věcí pokračuje, v následujících devíti dnech plánuje devět jednání. "Probíhají tak jednání, která nebyla odročena. To však za dodržení uvedených pravidel - například nošení ochranných pomůcek na ústech a nosu," řekla Aktuálně.cz mluvčí vrchního soudu Kateřina Kolářová.



V rouškách tak třeba před dvěma týdny dva novináři sledovali pravomocný rozsudek nad lékařem Jaroslavem Bartákem. Nicméně agenda u vrchního soudu je nyní méně objemná, soudci ve výrazné části vyšli vstříc pokynům předsedy soudu Luboše Dörfla, aby jednání odročovali. Žádají o to i sami účastníci řízení. Veřejnosti se při vstupu do budovy měří teplota.



Obecně platí, že soudci a další zaměstnanci soudů mají povinnost do práce nosit ochranné pomůcky, například roušky, hlavní líčení probíhají bez účasti veřejnosti a dramaticky se omezily hodiny pro veřejnost a možnost občanů procházet si soudní spisy. Naopak standardně všude pokračuje rozhodování o vazbě, to je z principu nepřerušitelné.

"Z preventivních důvodů jsme přistoupili k celkové dezinfekci budovy soudu, zejména míst přístupných veřejnosti. Soudci byli vyzváni, aby pokud možno, využívali při soudních jednáních videokonferenční zařízení s tím, že bylo doporučeno, pokud je to možné, a nejsou-li v ohrožení zákonné lhůty, odročit nařízená jednání na pozdější termíny," popsal Aktuálně.cz stav své instance mluvčí Vrchní soudu v Olomouci Stanislav Cik.

Naopak vyřizování agendy se příliš nezměnilo na Nejvyšším a Ústavním soudu. Práce obou zmíněných instancí na rozdíl od nižších nestojí na hlavních líčeních za účasti veřejnosti. "Současná mimořádná opatření činnost soudu neovlivňují tolik jako běžnou činnost soudů nižších stupňů," řekl Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Tamější soudci nyní úřadují převážné z domova, kvůli tomu se jim zvýšila technická podpora vzdáleného přístupu do systému. Do budovy soudu chodí jen v nejnutnějších případech, například kvůli hlasování svého senátu.



"Ústavní soud se v zájmu zachování preventivních opatření snaží minimalizovat shromažďování osob (zaměstnanců a soudců) ve svých prostorách. Porady tedy probíhají častěji po telefonu, písemně apod. Nyní mezi soudcovskými pracovišti cirkulují hlavně dokumenty, nikoliv lidé," řekla pak Aktuálně.cz mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Nově se nálezy soudu vyhlašují pouze jejich zveřejněním na webu soudu (a jejich následným doručením účastníkům řízení), veřejnost nemůže podávat své podněty fyzicky na podatelně a soudci nyní pracují mnohem více z domova.