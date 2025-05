ANO i Motoristé oslabili, SPD těží ze spojení s menšími, zisk Stačilo! by nestačil

Hnutí ANO by volby do sněmovny v dubnu vyhrálo se ziskem 35 procent hlasů, v porovnání s březnem tak mírně oslabilo. Naopak koalice Spolu, již tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, mírně posílila na 19,5 procenta a polepšilo si i hnutí STAN na 12,5 procenta. Do dolní komory by se ještě dostalo hnutí SPD, které se domluvilo na volební spolupráci s Trikolorou, PRO a Svobodnými, a rovněž Piráti a Motoristé.

Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar CZ, jehož výsledky zveřejnila Česká televize. Zisk ANO se proti březnu snížil o půl procentního bodu, zatímco Spolu, STAN a Piráti, kteří by nyní měli 6,5 procenta, si shodně připsali půl bodu. Největší meziměsíční nárůst podpory Kantar CZ zaznamenal u SPD, které si od března polepšilo o tři procentní body. Podle analytika agentury je to dáno ale tím, že volební model poprvé počítal SPD s podporou Trikolory, PRO a Svobodnými. ANO v dubnu podle volebního modelu Kantar pro ČT oslabilo na 35 procent, SPOLU posílilo na 19,5 procenta. Do sněmovny by prošli i STAN, SPD, Piráti a Motoristé.



Více v článku na webu ČT24 >> https://t.co/wGAGpNV0RS — ČT24 (@CT24zive) May 10, 2025 Půl procentního bodu podobně jako ANO od března ztratili Motoristé, které by nyní volilo šest procent občanů. Strana by tak obsadila šestou pozici, na které vystřídala Piráty, kteří si nově polepšili na páté místo. Těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do sněmovny by stejně jako v březnu skončilo hnutí Stačilo!. Samostatně kandidující strana musí získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenná koalice osm procent hlasů a vícečetná koalice aspoň 11 procent hlasů. Pokud se o zvolení do sněmovny ucházejí na kandidátce jedné strany zástupci několika stran, vyhnou se tak nutnosti překonat vyšší hranice pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice. Agentura CZ provedla průzkum v době od 14. dubna do 2. května mezi tisícovkou lidí. Statistická chyba se pohybuje od 1,1 procentního bodu u stran a hnutí s nejmenším ziskem po 3,5 bodu u politických subjektů s největší podporou.