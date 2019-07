Babiš: Jsem rád, že vláda pokračuje. S Hamáčkem se chci dohodnout na dalším postupu

Premiér Andrej Babiš (ANO) je rád, že vláda ANO s ČSSD bude pokračovat. Sdělil to dnes ČTK v reakci na jednání předsednictva sociálních demokratů, které zatím potvrdilo setrvání ve vládě, zároveň ale požaduje, aby se ministrem kultury místo Antonína Staňka stal místopředseda strany Michal Šmarda. Babiš se v nejbližších dnech sejde s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem a dohodnou se na dalším postupu.

"Samozřejmě jsem rád, že naše vláda bude pokračovat, a myslím si, že jsem pro to já osobně udělal opravdu maximum. Jak svým jednáním s panem prezidentem minulý týden, tak i dnešní účastí na předsednictvu sociální demokracie. Tam jsem jim jasně řekl, ze náš vládní projekt má smysl a výsledky. Evidentně si to vedení ČSSD myslí taky. V nejbližších dnech se proto potkáme s panem předsedou Hamáčkem, který má posílený mandát, a dohodneme se společně na dalším postupu," napsal Babiš ČTK.

Předsednictvo ČSSD dnes potvrdilo, že trvá na výměně na ministerstvu kultury a že jediným kandidátem je Šmarda. Vyzvalo také Babiše, aby v souladu se svými ústavními právy a s koaliční smlouvou zajistil respektování nominace na ministra kultury. Podle koaliční smlouvy ANO a ČSSD ministerstvo kultury náleží sociální demokracii a koaliční strany si samy rozhodují o svých kandidátech na místa ve vládě.

K nominaci Šmardy se opakovaně kriticky vyjádřil prezident Miloš Zeman, který také dlouho otálel s potvrzením odchodu Staňka. Sociální demokracie několikrát zopakovala, že pokud by nemohla rozhodovat o tom, koho do kabinetu vyšle, ztratí její vládní angažmá smysl. Hamáček si nemyslí, že ČSSD zůstane ve vládě, pokud by se Šmarda nestal ministrem kultury.