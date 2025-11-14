Domácí

Babiš dostal podle přiznání od svých firem přes 477 milionů korun

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Agrofert, svěřenské fondy a další firmy ve vlastnictví předsedy ANO Andreje Babiše letos vyplatily Babišovi přes 477 milionů korun. Podle majetkového přiznání, ze kterého cituje server Seznam Zprávy, koupil Babiš rovněž nemovitost za víc než 389 milionů korun.
Předseda ANO Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkání s prezidentem Petrem Pavlem 12. listopadu 2025
Předseda ANO Andrej Babiš odpovídá na otázky novinářů po setkání s prezidentem Petrem Pavlem 12. listopadu 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Babišovo ANO jedná o vzniku vlády s SPD a Motoristy. Po výzvě prezidenta Petra Pavla ve čtvrtek uvedl, že těsně před tím, než ho hlava státu jmenuje do premiérské funkce, oznámí způsob řešení svého střetu zájmů.

Babiš podle serveru v přiznání uvedl, že od Agrofertu získal dvě platby ve výši 382,3 milionu a 45 milionů. Fond AB private trust I mu vyplatil 1,52 milionu, AB private trust II dalších 42,6 milionu.

Od firmy Imoba, která vlastní například rekreační areál Čapí hnízdo, pak dostal 6,62 milionu. Hnutí ANO mu poslalo 1300 korun, Česká správa sociálního zabezpečení 245 000 a slovenská sociální pojišťovna 153 000 korun.

Podle přiznání Babiš pořídil také nemovitost za 389,9 milionu korun. Na dotaz serveru Seznam Zprávy se k transakci blíže nevyjádřil. Podle registru nemovitostí Babiš přímo na sebe žádný takový majetek letos nepořídil, doplnil server.

Babiš má dvě pohledávky, které zmiňoval v majetkových přiznáních už dříve. Jedna je ve výši 1,658 miliardy korun, druhá ve výši 22,5 milionu. Oproti přiznání podanému ke konci loňského roku jsou celkově nižší o zhruba 66 milionů.

Podle přiznání vlastní Babiš šest aut a drží akcie nebo podílové listy například ve firmách Swatch Group, Ems-Chemie, Roche Holding, Kuehne & Nagel nebo Nestlé.

Požadavky z Hradu

Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob, jakým vyřeší svůj střet zájmů, oznámí těsně před tím, než ho Pavel jmenuje premiérem. Pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně.

Prezident trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním veřejnosti oznámit, jak svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert vyřeší. Babiš dříve uvedl, že Agrofert neprodá a střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony.

Babiš v únoru 2017 vložil akcie Agrofertu do svěřenských fondů kvůli novele zákona o střetu zájmů. V obou fondech si ale udržel vliv. Letos v říjnu pak potvrdil, že se opět stal jediným majitelem Agrofertu a že dělá kroky, aby se střetu zájmů vyhnul.

 
