Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny. Výborný na síti X označil Babišovo vyjádření za demonstraci moci a zastrašování.
Demonstrace moci, zastrašování a STB metody.‼️— Marek Výborný (@MarekVyborny) September 25, 2025
Andrej Babiš znovu ukazuje, jak funguje – podle hesla „podle sebe soudím tebe“. On byl vždy mistr zaklekávání na úředníky a kohokoli, kdo mu stál v cestě. Já takto nikdy nepostupuji a odmítám jeho lži.
Chci jen jediné – aby se… pic.twitter.com/539xawxVTx
Výborný nedávno uvedl, že ministerstvo zemědělství bude vymáhat po firmách z holdingu Agrofert částku přes sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Babiše.
"Proč by se měly vracet, protože si to (Výborný) vymyslel?" reagoval Babiš na dotaz, zda Agrofert bude peníze vracet. Zdůraznil, že jde o nárokové dotace na hektar půdy, na které žádný politik nemá vliv. Vnímá to jako snahu vlády Petra Fialy (ODS) budovat nenávist vůči Babišovi a zničit Agrofert. "Výborný nutí úředníky do nezákonných věcí, ať si dobře rozmyslí, co budou dělat, protože můžou způsobit škodu samozřejmě," prohlásil.
Ministr zemědělství v reakci na Babišovo vyjádření uvedl, že se předseda ANO snaží zastrašovat úředníky. "Tohle je ze strany Andreje Babiše nehorázné vytváření tlaku na úředníky a nezávislou platební agenturu. Takové metody jsou nepřijatelné," napsal Výborný. Dodal, že žádá pouze to, aby se postupovalo v souladu se zákonem.
Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu. Deníku.cz řekl, že v případě úspěchu ve volbách vyhoví zákonu, aby střet zájmů nehrozil. "Možností je iks," dodal.