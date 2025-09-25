Domácí

Babiš: Agrofert dotace vracet nebude. Úředníci by si měli vymáhání pořádně rozmyslet

před 1 hodinou
Šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiš ve čtvrtek v rozhovoru pro Deník.cz odmítl, že by Agrofert měl vracet dotace, které po něm chce vymáhat ministerstvo zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) podle něj nutí do nezákonných věcí úředníky, kteří by si však podle Babiše měli rozmyslet, co budou dělat, protože by mohli způsobit škodu.
Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do sněmovny. Výborný na síti X označil Babišovo vyjádření za demonstraci moci a zastrašování.

Výborný nedávno uvedl, že ministerstvo zemědělství bude vymáhat po firmách z holdingu Agrofert částku přes sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Babiše.

"Proč by se měly vracet, protože si to (Výborný) vymyslel?" reagoval Babiš na dotaz, zda Agrofert bude peníze vracet. Zdůraznil, že jde o nárokové dotace na hektar půdy, na které žádný politik nemá vliv. Vnímá to jako snahu vlády Petra Fialy (ODS) budovat nenávist vůči Babišovi a zničit Agrofert. "Výborný nutí úředníky do nezákonných věcí, ať si dobře rozmyslí, co budou dělat, protože můžou způsobit škodu samozřejmě," prohlásil.

