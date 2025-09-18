Burácení stíhaček nad Prahou. Unikátní formace gripenů a Red Arrows uchvátila davy

Letouny následně zamířily do Ostravy, kde se o víkendu zúčastní Dnů NATO.
Původně měla letadla nad Prahou proletět v 15:00, armáda ale přelet z technických důvodů posunula nejprve o hodinu a následně o hodinu a půl na 16:30. Akci doprovázel velký zájem veřejnosti, lidé letouny vyhlíželi nejen z pražských mostů přes Vltavu, ale také z obou břehů řeky.
"V minulosti se skupina Red Arrows, která létá na proudových letounech BAE Hawk T1, několikrát zúčastnila Dnů NATO v Ostravě. Přelet nad Prahou je však naprostou raritou, průlet nad Karlovým mostem pak představuje zcela unikátní událost," uvedl před akcí koordinátor průletu z velitelství vzdušných sil Jan Tvrdík.
Letadla Red Arrows startovala z letiště v Lipsku, s dvojicí gripenů se potkala nad územím ČR. Stíhačky v doprovodu akrobatické skupiny přiletěly k Praze od severu, nad letištěm Václava Havla se přeskupily do tvaru šípu. Trasa pokračovala přes západní okraj metropole směrem na jih, následně formace prolétla z jihu na sever nad Karlovým mostem. V závěru odletěla na letiště Leoše Janáčka do Mošnova na Dny NATO, které se konají 20. a 21. září.
Armáda předem uvedla, že se letouny v souladu s bezpečnostními pravidly budou nad městem pohybovat ve výšce 300 metrů nad zemí. Vzdušené síly také upozorňovaly na krátkodobý hluk, který průlet většího počtu letadel doprovází.
Naposledy nad Prahou česká a alianční letadla prolétla loni v březnu u příležitosti 25. výročí vstupu ČR do Severoatlantické aliance (NATO). Samotné gripeny české armády pak průlet nad hlavním městem absolvovaly například letos v červnu u příležitosti 81 let od vylodění spojeneckých vojáků v Normandii.