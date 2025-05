"Pere špinavé peníze." Opozice volá po Blažkově konci, ministr se hájí

Opoziční hnutí ANO požádalo o mimořádnou schůzi sněmovny ke kauze bitcoinů darovaných ministerstvu spravedlnosti. Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) podle navrhovaného tématu schůze pere špinavé peníze drogového dealera a měl by okamžitě odstoupit. Uvedla to předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová.

Blažek na plénu sněmovny obvinění z praní špinavých peněz odmítl. Zařadit bod ohledně bitcoinů na program schůze sněmovny navrhovali v pátek i Piráti. Blažek jim vzkázal, že nechápou zásady trestního řízení a trestního práva.

"Myslíme si, že to je takový skandál, že je nezbytné, aby se k tomu sešla mimořádná schůze," řekla předsedkyně klubu ANO Schillerová. Chce věřit tomu, že koalice schůzi umožní, a pokud nikoli, ANO zváží další kroky.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo bitcoiny za miliardu korun od muže odsouzeného za obchod s drogami. Blažek již ve čtvrtek řekl, že soudy neprokázaly, že kryptoměna pocházela z trestné činnosti. Pokud by k takovému závěru dospěly v budoucnu, finanční prostředky by stejně zabavily a odvedly do státního rozpočtu, řekl ministr na čtvrteční tiskové konferenci. V pátek odmítl, že by šlo o praní špinavých peněz, protože zmíněnou kryptoměnu získal stát.

"Trestný čin? Vyloučeno"

Na závěr své řeči Blažek dodal, že zatímco Piráti budou muset vysvětlovat peníze utracené za digitalizaci stavebního řízení, on bude muset vysvětlovat, kde se vzala ve státním rozpočtu miliarda korun. "Tady se dělá kauza z toho, že státu miliarda přibyla, řekl Blažek. "Je vyloučené, aby tou darovací smlouvou byl spáchán trestný čin," zdůraznil.

Podle médií daroval ministerstvu kryptoměnu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval on-line tržiště pro prodej drog a v roce 2021 byl propuštěn z vězení. Blažek ve čtvrtek řekl, že v březnu dostal nabídku na získání 30 procent bitcoinů z peněženky, kterou policie odsouzenému zabavila a po propuštění z věznice vrátila.