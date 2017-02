Babiše čeká předvolební jízda po rozestavěných dálnicích. Zařaďte větší rychlost, vzkázal úředníkům

před 2 minutami

Výstavba důležitých silnic po celé zemi má být jedním z klíčových předvolebních lákadel hnutí ANO. Jeho šéf Andrej Babiš se rozhodl, že objede všechny dálnice, jejichž dokončení považuje za klíčové. "Chci od úředníků na místě vědět, jaká je situace. Potřebuji, aby zařadili větší rychlost," řekl Aktuálně.cz. Začíná už teď v pátek, kdy vyrazí na tři silniční úseky - D11, D35 a D6. S sebou si bere posilu z ANO, a to ministra dopravy Dana Ťoka a ministra životního prostředí Richarda Brabce.

Praha - Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se rozhodl vsadit v kampani před podzimními parlamentními volbami na nové kilometry silnic a dálnic. Postupně se ukáže na všech devíti velkých dopravních stavbách, které mají v Česku prioritu.

"Doprava je pro nás jedno z nejvíce zásadních témat. Snažíme se, abychom dohnali dluhy minulých vlád, dálnice měly být dávno hotové. To mělo být první, co měl stát po vstupu do EU dělat. S dopravou přece souvisí všechno, to je základ podnikání, turistického ruchu i vylidňování některých krajů," sdělil ve středu odpoledne Aktuálně.cz Babiš.

Podle něj si lidé na politiky nejvíce vzpomenou, když čekají v nějaké dopravní zácpě. S cestou začne v pátek ráno, kdy jede z Prahy na D11 do Jaroměře, pak se přesune na stavbu D35 a skončí v Rakovníku, kde má pokračovat stavba D6. Na cestě ho podpoří ministra dopravy Dan Ťok a ministr životního prostředí Richard Brabec, oba z ANO.

"Já se chci na místě dozvědět od pracovníků Ředitelství silnic a dálnic, jak postupují, protože oni mají jinou životní rychlost než já. Potřebuji, aby zařadili větší rychlost," podotkl Babiš.

Nejdříve je nutné stavební povolení

Nelze ale čekat, že by stavby začaly v příštích měsících. Nejdříve je totiž nutné získat u všech z nich potřebné stavební povolení, což je odpovědnost ministra dopravy Dana Ťoka. "Teď je na panu Ťokovi, aby urychleně zařídil povolení, aby se to pohlo a začalo se co nejdříve stavět," potvrdil Babiš.

dokončení silnic v roce 2017 Kromě dálnic budou letos dokončeny i následující úseky silnic v regionech: silnice I/11 (obchvat Třince)

silnice I/34 (Božejov - Ondřejov - Pelhřimov)

silnice I/14 (Kunratice - Jablonec nad Nisou)

silnice I/44 (Červenohorské sedlo - Jih)

silnice I/37 (Pardubice - Trojice)

Za jednu z hlavních vládních priorit považuje stavby silnic také premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Výstavbu silnic označil hned za druhou prioritu vlády v roce 2017. Podle něj se letos dělaly přípravné práce, například dokončování projektů a výkup pozemků.

"V tuto chvíli je už ale třeba, aby byla vydaná stavební povolení a začalo se stavět. Rok 2017 by měl být rokem, kdy se kopne do země," avizoval Sobotka. Jmenoval i klíčové stavby: dva úseky D11 a D35, tři úseky D6 a dálnice D3 kolem Českých Budějovic.

Pokud jde o letošní rok, mělo by být podle Ťoka postaveno několik desítek kilometrů. "Letos otevřeme skoro 40 kilometrů nových a hlavně bezpečných dálnic pro řidiče. Bude to například část dálnice D3 u Českých Budějovic, plnohodnotné propojení Prahy a Hradce Králové na D11 nebo na D4 problematické stoupání za Příbramí a nové tři úseky na modernizované D1," uvedl ministr dopravy.

Nejvytíženější česká dálnice D1 se v průběhu roku dočká až devíti rozestavěných úseků současně.

autor: Radek Bartoníček